চট্টগ্রামের কাছে হেরে সবার আগে নোয়াখালীর বিদায়

ক্রীড়া ডেস্ক
নোয়াখালী এক্সপ্রেসের জন্য ম্যাচটা ছিল বাঁচা-মরার। প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকার জন্য চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে আজ জেতার বিকল্প ছিল না বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সামনে। জয়ের সমীকরণ মেলাতে পারেনি নোয়াখালী। চট্টগ্রামের কাছে ৫ উইকেটে হেরে লিগপর্ব থেকেই বিদায় নিল হায়দার আলীর দল।
২০২৬ বিপিএলের প্রথম দল হিসেবে লিগপর্ব থেকে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে গেল নোয়াখালীর। নিজেদের শেষ ম্যাচে ১৮ জানুয়ারি রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। বিদায় নিশ্চিত হওয়ায় লিটন দাসদের বিপক্ষে ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার হয়ে থাকল নোয়াখালীর জন্য। ৯ ম্যাচে মাত্র ২ জয়ে তাদের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। আগেই প্লে-অফ নিশ্চিত করা চট্টগ্রামের সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এ দিন বোলাররাই চট্টগ্রামের জয়ের ভিত গড়ে দেন। বিপিএলে নিজের সেরা বোলিং করেন শরীফুল ইসলাম। কম যাননি শেখ মেহেদী হাসান। তাঁদের দুজনের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১২৬ রানে থামে নোয়াখালীর ইনিংস। ২৫ রান করেন হাসান ইসাখিল। এ ছাড়া জাকের আলী অনিক ২৩ ও সাব্বির হোসেন করেন ২২ রান। মাত্র ৯ রানে ৫ ব্যাটারকে ফেরান শরীফুল। ৩.৫ ওভার বল করেন এই বাঁহাতি পেসার। ১২ রানে ৩ উইকেট নেন মেহেদী।
রান তাড়ায় চট্টগ্রামের শুরুটা মোটেও ভালো ছিল না। ২৯ রানেই প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন দলটির ৪ ব্যাটার। কোটি টাকার ওপরে বিক্রি হওয়া নাঈম শেখ ভালো কিছুর ইঙ্গিত দিয়ে ১৮ রানেই থামেন। মেহেদী ও আসিফ আলীর ব্যাটিংয়ে এরপর আর কোনো বিপদ হয়নি চট্টগ্রামের। ১৮ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় তারা। ৩৬ বলে ৪৯ রান করেন মেহেদী। আসিফের ব্যাট থেকে আসে ৩৬ রান। নোয়াখালীর হয়ে ২৩ রানে ২ উইকেট নেন ইহসানউল্লাহ।
