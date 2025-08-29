Ajker Patrika
চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি রিয়াল-সিটি, বার্সা-পিএসজি

ক্রীড়া ডেস্ক    
চ্যাম্পিয়নস লিগে এবারও দেখা যাবে এমবাপ্পে-হালান্ড দ্বৈরথ। ছবি: এক্স
চ্যাম্পিয়নস লিগে এবারও দেখা যাবে এমবাপ্পে-হালান্ড দ্বৈরথ। ছবি: এক্স

চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটির সাক্ষাৎ যেন অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক মৌসুমে নকআউট পর্বে দেখা হলেও এবার প্রথম রাউন্ডেই মুখোমুখি হবে দুই দল।

আজ মোনাকোয় হয়েছে ২০২৫-২৬ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্র। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে ৫ বারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনার বিপক্ষে। জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখকেও সামলাতে হবে তাদের।

গত রানার্সআপ ইন্টার মিলান এক নম্বর পটের দলের মধ্যে পেয়েছে লিভারপুলকে। এছাড়া বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, আর্সেনাল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে তারা।

গতবারের মতো এবারও প্রথম রাউন্ডে দেখা হচ্ছে রিয়াল-লিভারপুলের। ১৫বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল প্রতিপক্ষ হিসেবে আরও পেয়েছে জুভেন্তাস-বেনফিকাকে। লিভারপুলের প্রতিপক্ষ রিয়ালের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকোও।

বড় দলগুলোর মধ্যে চোখ থাকবে চেলসি-বার্সেলোনা, চেলসি-বায়ার্ন, পিএসজি-বায়ার্ন, সিটি-ডর্টমুন্ড, ইন্টার-ডর্টমুন্ড, আর্সেনাল-ইন্টার, আর্সেনাল-বায়ার্ন, জুভেন্তাস-ডর্টমুন্ট লড়াইয়ে।

৩৬ দল প্রথম রাউন্ডে খেলবে আটটি করে ম্যাচ। চারটি ঘরের মাঠে ও বাকি চারটি ঘরের বাইরে। পয়েন্ট টেবিলের সেরা ৮ দল সরাসরি জায়গা করে নেবে শেষ ষোলোয়। টেবিলের ৯ থেকে ২৪ নম্বর পর্যন্ত দলগুলো প্লে-অফ খেলবে। প্লে-অফ জয়ী দল জায়গা করে নেবে শেষ ষোলোয়। ১৬ সেপ্টেম্বর শুরু চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম রাউন্ড।

ড্র অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশেষ পুরস্কার পায় চেলসি।একমাত্র ক্লাব হিসেবে উয়েফার সব কটি শীর্ষ প্রতিযোগিতা জিতেছে তারা। উয়েফা প্রেসিডেন্টস পুরস্কার পান সুইডিশ কিংবদন্তি জলাতান ইব্রাহিমোভিচ। তাঁর সঙ্গে মিলে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রেশমিন চৌধুরীর উপস্থাপনায় ড্র অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন ব্রাজিল কিংবদন্তি কাকা।

খেলাফুটবলরিয়াল মাদ্রিদম্যানচেস্টার সিটিচ্যাম্পিয়নস লিগ
