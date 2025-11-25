Ajker Patrika
ফুটবল

ফুটবলের উন্নয়নে ফিফা-সৌদি আরবের নতুন উদ্যোগ

ক্রীড়া ডেস্ক    
জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ছবি: এক্স
জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ছবি: এক্স

গত কয়েক বছর ধরেই ক্রীড়াঙ্গনে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে সৌদি আরব। তারই অংশ হিসেবে ২০৩৪ সালে ছেলেদের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করবে মরুর দেশটি। ক্রীড়াঙ্গনে অবস্থার জানান দেওয়ার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের বিষয়টিও মাথায় রেখেছে সৌদি আরব।

তারই অংশ হিসেবে দারুণ একটি উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এসএফডি) এবং ফিফা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ফুটবলের অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারে জন্য সর্বোচ্চ এক বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ঋণ দেবে এসএফডি। ইতোমধ্যে বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় এই উন্নয়ন তহবিল।

নতুন স্টেডিয়ামে নির্মাণ কিংবা ভেন্যু সংস্কারের জন্য ফিফার কোনো সদস্য দেশ চাইলে স্বল্পসুদে এই ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এসএফডির সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফিফা।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো বলেন, ‘অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতেই, আমি সৌদি তহবিল উন্নয়ন, এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সমগ্র দলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং এই অংশীদারিত্ব সম্ভব করার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।’

সৌদি তহবিল উন্নয়ন তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতান বিন আব্দুল রহমান আল-মারশাদ বলেন, ‘আমরা জীবন পরিবর্তনের জন্য খেলাধুলার শক্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা আমাদের শক্তি, এসএফডির উন্নয়ন অর্থায়ন এবং ফিফার কারিগরি বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করছি কেবল ভেন্যু তৈরির জন্যই নয়, স্থায়ী উত্তরাধিকার তৈরির জন্যও। আমরা এমন অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করছি যা মানব সম্ভাবনার উন্মোচন করবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, তরুণদের ক্ষমতায়ন করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করবে।’

বিষয়:

খেলাফিফাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

এবার নিজেকে ‘গার্ডিয়ান অব চিটাগাং’ ঘোষণা করলেন শাহজাহান চৌধুরী, ভিডিও ভাইরাল

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

এপ্রিলে বেইজিং যাচ্ছেন ট্রাম্প, এরপর ওয়াশিংটন যাবেন সি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক