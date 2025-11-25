ফুটবলের উন্নয়নে ফিফা-সৌদি আরবের নতুন উদ্যোগ

ক্রীড়া ডেস্ক
গত কয়েক বছর ধরেই ক্রীড়াঙ্গনে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে সৌদি আরব। তারই অংশ হিসেবে ২০৩৪ সালে ছেলেদের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করবে মরুর দেশটি। ক্রীড়াঙ্গনে অবস্থার জানান দেওয়ার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের বিষয়টিও মাথায় রেখেছে সৌদি আরব।
তারই অংশ হিসেবে দারুণ একটি উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এসএফডি) এবং ফিফা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ফুটবলের অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারে জন্য সর্বোচ্চ এক বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ঋণ দেবে এসএফডি। ইতোমধ্যে বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় এই উন্নয়ন তহবিল।
নতুন স্টেডিয়ামে নির্মাণ কিংবা ভেন্যু সংস্কারের জন্য ফিফার কোনো সদস্য দেশ চাইলে স্বল্পসুদে এই ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এসএফডির সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফিফা।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো বলেন, ‘অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতেই, আমি সৌদি তহবিল উন্নয়ন, এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সমগ্র দলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং এই অংশীদারিত্ব সম্ভব করার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।’
সৌদি তহবিল উন্নয়ন তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতান বিন আব্দুল রহমান আল-মারশাদ বলেন, ‘আমরা জীবন পরিবর্তনের জন্য খেলাধুলার শক্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা আমাদের শক্তি, এসএফডির উন্নয়ন অর্থায়ন এবং ফিফার কারিগরি বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করছি কেবল ভেন্যু তৈরির জন্যই নয়, স্থায়ী উত্তরাধিকার তৈরির জন্যও। আমরা এমন অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করছি যা মানব সম্ভাবনার উন্মোচন করবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, তরুণদের ক্ষমতায়ন করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করবে।’
এশিয়া কাপের পর্দা নেমেছে আরও দুই মাস আগে। এরপরও পাকিস্তান-ভারত ম্যাচের কিছু ইস্যুতে এখনো আলোচনায় উঠে আসে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টটি। সমালোচনা এবং বিতর্কের মুখে পরবর্তীতে কোনো বৈশ্বিক আসরে একই গ্রুপে এই দুই দলের দেখা হয় কিনা সেটাই আলোচ্য বিষয় ছিল। বহুল আকাঙ্খিত পাক-ভারত লড়াই থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে না ভক্তদের।
আজ ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ করেছে আইসিসি। যেখানে গ্রুপ ‘এ’তে পড়েছে ভারত ও পাকিস্তান। অর্থাৎ আবারও পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যকার দ্বৈরথ দেখার সুযোগ পাচ্ছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ভারত-পাকিস্তান কেউ কারও দেশে খেলবে না–২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এমন একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে আইসিসি। এই নিয়ম অনুযায়ী, সবশেষ কয়েকটি বৈশ্বিক আসরে হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের খেলা।
দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ম্যাচগুলো হবে সহ আয়োজক শ্রীলঙ্কাতে। দলটি ফাইনালে উঠলে ৮ মার্চ শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ হবে লঙ্কা দ্বীপে। অন্যথায় শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ গড়াবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে।
সবশেষ এশিয়া কাপে তিনবার মুখোমুখি হয় পাকিস্তান ও ভারত। কাশ্মীর হামলার জের ধরে টুর্নামেন্টটিতে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি সূর্যকুমারের দল। যেটা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। এরপর আরও একাধিক ইস্যুতে সমালোচিত হয়েছে দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি। এতকিছুর পরও পাকিস্তান ও ভারতকে আলাদা গ্রুপে রাখেনি আইসিসি। এই দুই দলের ম্যাচকে ঘিরে বরাবরই বাড়তি আগ্রহ থাকে ভক্তদের। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্পন্সর প্রতিষ্ঠান এবং টিভি সত্ত্ব থেকে বাড়তি আয় করা যায়। মূলত এজন্যই বিতর্কের পরও টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান ও ভারতকে একই গ্রুপে রেখেছে আইসিসি সেটা বলা বাহুল্য।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। ভারত-পাকিস্তান মহারণ ১৫ ফেব্রুয়ারি। ম্যাচটির ভেন্যু কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম। ‘এ’ গ্রুপে বাকি তিন দল নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
আয়োজক হিসেবে সরাসরি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে ভারত। র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুযোগ পেয়েছে পাকিস্তান। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধাক্কা খেয়েছিল সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। সেবার তাদের সুপার ওভারে হারিয়ে সুপার এইটে জায়গা করে নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মাটে নামবে পাকিস্তান। প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। একই দিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে মাঠে নামবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ চূড়ান্ত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। এই গ্রুপে আছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।
গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের বাকি দুই প্রতিপক্ষ ইতালি ও নেপাল। চমক দেখিয়ে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ইউরোপের দলটি। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের চার ম্যাচের তিনটিই হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড ও ইতালির বিপক্ষে ঐতিহাসিক ভেন্যুটিতে খেলবে তারা। নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি হবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।
৭ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামবে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডস। একই দিন দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। তিনটি ম্যাচই হবে ইডেন গার্ডেন্সে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ।
২০ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চারটি গ্রুপ ভাগ হয়ে দলগুলো মাঠের লড়াইয়ে নামবে দলগুলো। প্রতিটি গ্রুপে থাকছে পাঁচটি করে দল। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। সেরা আটে থাকবে দুই গ্রুপ। প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। দুটি গ্রুপ থেকে সেরা দুই দল সেমিফাইনালে পা রাখবে। সেখান থেকে ফাইনালে পৌঁছে যাবে দুই দল।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপিং
গ্রুপ এ: ভারত, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
গ্রুপ বি: শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড, ওমান
গ্রুপ সি: বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল, ইতালি
গ্রুপ ডি: দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা
অপেক্ষা ছিল এক উইকেটের। শুভাগত হোম চৌধুরী ঝুলিতে পুরলেন ২ উইকেট। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটের ক্লাবে প্রবেশ করেছেন এই অলরাউন্ডার। তাঁর মাইলফলকের দিনে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন তানভীর ইসলাম। এছাড়া ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন আল আমিন জুনিয়র।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ময়মনসিংহের সঙ্গে খুলনার রানবন্যার ম্যাচটি ড্রয়ের পথে ছিল। হয়েছেও তাই। প্রথম ইনিংসে সৌম্য সরকারের সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে ৩৮৭ রান তোলে স্বাগতিকরা। জবাবে তৃতীয় দিন শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে সমান রান করে ময়মনসিংহ। আল আমিন ৬২ ও আরিফ আহমেদ ৫৯ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামেন।
সেঞ্চুরির আশা জাগিয়েও ফিরে যান আরিফ। ব্যক্তিগত ৮১ রানে হালিমের শিকারে পরিণত হন তিনি। ভুল করেননি আল আমিন। ১০২ রানে অপরাজিত থাকেন এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার। আরিফের সমান ৮১ রান আসে আজিজুল হাকিম তামিমের ব্যাট থেকে। নাঈম শেখের অবদান ৫৭ রান। ৪৫৯ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ইনিংস ঘোষণা করে সফরকারী দল।
৭২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বিপর্যয়ে পড়ে খুলনা। দলীয় ৮৬ রানে ৫ উইকেট হারায় তারা। এরপরও কোনো অঘটনের সাক্ষী হতে হয়নি খুলনাকে। ম্যাচ ড্র হওয়ার আগে আর কোনো উইকেট না হারিয়ে খুলনার সংগ্রহ ছিল ১৪০ রান। আফিফ হোসেন ধ্রুব ৩৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন সৌম্য সরকার। ৪৬ রানে ২ উইকেট নেন শুভাগত। সামিউন বাশির রাতুলকে মাহফিজুল ইসলাম রবিনের ক্যাচ বানিয়ে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এরপর ইমরানুজ্জামানকেও ফেরান শুভাগত।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে তৃতীয় দিন শেষেই ঢাকার বিপক্ষে জয়ের ভীত তৈরি করে রেখেছিল বরিশাল। ৬ উইকেটের জয়ে শেষ হাসি হেসেছে তারা। দ্বিতীয় ইনিংসে ঢাকাকে ১৬৯ রানে অলআউট করে জয়ের পথ প্রশস্ত করে তারা। ৬৪ রানে ৭ উইকেট নেন তানভীর। ১০২ রানের সহজ লক্ষ্য দাঁড়ায় বরিশালের সামনে। ৪১ রানে আদিল বিন সিদ্দিক ও ফজলে মাহমুদ রাব্বিকে হারালেও কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি তাদের। ইফতেখার হোসেন ইফতির ৫৭ রানের অপরাজিত ইনিংসে ভর করে সহজ জয় তুলে নেয় বরিশাল।
গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অথচ ভারত যখন ব্যাটিং করছে, তখন সেটাকে মনে হচ্ছে বোলিং পিচ। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাচ্ছে স্বাগতিকেরা। ভারতের ধবলধোলাই হয়ে যাওয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।
টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪১৮ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি এখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিবীয়রা এই রান তাড়া করে জিতেছিল। ২২ বছরে এরচেয়ে বড় লক্ষ্য বারবার চতুর্থ ইনিংসে দলগুলোর সামনে এসেছিল। কিন্তু কেউই সফল হয়নি। ভারতের সামনে এবার গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ৫৪৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এভারেস্ট টপকানোর মিশনে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ২৭ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছে ভারত। সাই সুদর্শন ও কুলদীপ যাদব ২ ও ৪ রানে আগামীকাল পঞ্চম দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন। ভারত এবার হারলে গত ১ বছরে দুবার ঘরের মাঠে টেস্টে ধবলধোলাই হবে। এর আগে ২০২৪ সালে ভারতকে তাদের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে টেস্টে ধবলধোলাই করেছিল নিউজিল্যান্ড।
গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৬ রান করে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯তম ওভারের তৃতীয় বলে রায়ান রিকেলটনকে (৩৫) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন রবীন্দ্র জাদেজা। উদ্বোধনী জুটিতে রিকেলটন-এইডেন মার্করাম যোগ করেন ৫৯ রান। মুহূর্তেই প্রোটিয়ারা ৩১.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৭ রানে পরিণত হয়। মার্করাম (২৯) ও টেম্বা বাভুমা (৩) দ্রুত বিদায় নেওয়ার পর হাল ধরেন ট্রিস্টান স্টাবস। চতুর্থ উইকেটে ১৬২ বলে ১০১ রানের জুটি গড়েন স্টাবস-টনি ডি জর্জি। ৫৯তম ওভারের প্রথম বলে ডি জর্জিকে (৪৯) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন জাদেজা।
পঞ্চম উইকেটে ভিয়ান মুলডারের সঙ্গে ৮২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন স্টাবস। টেস্ট ক্যারিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরি থেকে স্টাবস যখন ৬ রান দূরে, তখনই তিনি আউট হয়ে যান। ৭৯তম ওভারের তৃতীয় বলে স্টাবসকে (৯৪) রানে বোল্ড করেন জাদেজা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ২৬০ রান করার পর ইনিংস ঘোষণা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৮৮ রানের লিডসহ প্রোটিয়াদের স্কোর হয়ে যায় ৫৪৮ রান।
৫৪৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ভারত ব্যাট করতে থাকে প্রথাগত টেস্ট মেজাজে। ডিফেন্সিভ মুডে ব্যাটিং করতে গিয়ে স্বাগতিকেরা ২১ রানেই হারিয়ে ফেলে ২ উইকেট। ১৯ বলে ১৩ রান করা যশস্বী জয়সওয়ালের উইকেট নিয়েছেন মার্কো ইয়ানসেন। লোকেশ রাহুলকে (৬) বোল্ড করেছেন সায়মন হারমার। ভারত যখন ১৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ২৭ রানে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছে, তখন তাদের রান রেট ১.৭০। রাহুল ৬ রান করতে খেলেছেন ৩০ বল। কুলদীপ ও সুদর্শন খেলেছেন ২২ ও ২৫ বল।
