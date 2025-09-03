Ajker Patrika
বিমানবন্দরে গিয়ে জামালরা জানলেন, দুপুরের ফ্লাইট সন্ধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ১৯
ফ্লাইট দেরির কারণে ভোগান্তিতে পড়েছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ছবি: বাফুফে
দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে আজ নেপালে যাচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। বাংলাদেশ বিমানের দুপুর দেড়টার ফ্লাইট ধরার কথা থাকলেও সেটা এখন ছাড়বে সন্ধ্যা ৭টায়। শেষ মুহূর্তে ফ্লাইট দেরি হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন ফুটবলাররা। ইমিগ্রেশন শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের এখন থাকতে হচ্ছে বিমানবন্দরেই।

স্থানীয় সময় সাড়ে ৩টায় বাংলাদেশ দলকে স্বাগত জানাতে সব ধরনের প্রস্তুতি সেরে রেখেছে নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। জামাল-তপুরা এখন ৭টা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, নাকি তাঁদের জন্য বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয়নি। ফ্লাইট দেরি হওয়ার পেছনে যান্ত্রিক ত্রুটিকে কারণ হিসেবে দেখিয়েছে বাংলাদেশ বিমান।

কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এ দুই ম্যাচ সামনে রেখে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ সকালে ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘পাঁচ-ছয়জন খেলোয়াড় নেই। তাদের না থাকাটা আমরা অনুভব করব। বিশেষ করে হামজা নেই। তাকে মিস করব। আসলে গতকালও তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তার একটা ছোটখাটো ইনজুরি হয়েছে। তবে বলেছে, এটা গুরুতর কোনো চোট না। আমাকে বলেছে, হংকং ম্যাচে সে আসবে।’

র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের (১৮৪) চেয়ে ৮ ধাপ এগিয়ে নেপাল (১৭৬)। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর হবে ম্যাচ দুটি। তিন বছর আগে নেপালের বিপক্ষে সবশেষ দেখায় বাংলাদেশ ৩-১ গোলে হারলেও এবার জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন জামাল। তিনি বলেন, ‘জয় সম্ভব। আমার দিক থেকে বিশ্বাস করি আমাদের জেতা সম্ভব। যদিও আমরা জানি নেপাল ভালো দল।’

খেলাজামাল ভূঁইয়াবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
