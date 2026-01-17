Ajker Patrika
পিছিয়ে থেকেও বাংলাদেশের স্বস্তির ড্র

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হার এড়িয়েছে সাবিনারা। ছবি: বাফুফে
ভারতকে হারানোর আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে ভুটানের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ। তবে ব্যাংককের ননথাবুরি হলে ম্যাচটি ছিল নাটকীয়তায় ঠাসা। এক পর্যায়ে হারের শঙ্কায় থাকলেও ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-৩ গোলের স্বস্তির ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন সাবিনা-মাসুরারা।

থাইল্যান্ডের ননথাবুরি হলে আজ পঞ্চম মিনিটেই গোল হজম করে বসে। জামিয়াং চোডেনের গোলে এগিয়ে যায় ভুটান। দুই মিনিট পরই দূরপাল্লার এক দারুণ শটে বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান মাতসুশিমা সুমাইয়া।

দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে সোনম লাহমের গোলে আবারও পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। এর কিছুক্ষণ পর গোলরক্ষকের ভুল পজিশনের সুযোগ নিয়ে সোনম নিজের দ্বিতীয় গোলটি করলে ১-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে সাঈদ খোদারাহমির দল।

ম্যাচ যখন হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম, তখন ত্রাতা হয়ে আসেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন। নির্ধারিত সময়ের ৫ মিনিট আগে ড্রিবলিংয়ে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে ব্যবধান কমান তিনি। এর কিছুক্ষণ পরই মাঝমাঠ থেকে বল কেড়ে নিয়ে একক প্রচেষ্টায় সমতাসূচক গোলটি করেন মাসুরা পারভীন।

দুই ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট।রাউন্ড রবিন লিগের তৃতীয় ম্যাচে আগামী সোমবার নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ

