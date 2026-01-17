Ajker Patrika
ক্রিকেট

৪০ রান তাড়ায় ৩৭ রানে অলআউট, ২৩২ বছরের রেকর্ড ভেঙে পাকিস্তান টিভির ইতিহাস

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ২০
ইতিহাস গড়ে পিটিভির উচ্ছ্বাস। ছবি: সংগৃহীত
ইতিহাস গড়ে পিটিভির উচ্ছ্বাস। ছবি: সংগৃহীত

করাচিতে ২৩২ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস গড়েছে পাকিস্তান টেলিভিশন (পিটিভি)। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের ২৫৩ বছরের ইতিহাসে সর্বনিম্ন রানের পুঁজি নিয়ে জয়ের নতুন বিশ্ব রেকর্ড লিখেছে তারা।

পাকিস্তানের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট প্রেসিডেন্টস ট্রফির ম্যাচে সুই নর্দার্ন গ্যাস পাইপলাইন্স লিমিটেডের (এসএনজিপিএল) বিপক্ষে মাত্র ৪০ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয় পিটিভি। তাড়া করতে নেমে মাত্র ৩৭ রানেই অলআউট হয়ে যায় সুই নর্দার্ন। তাতে ২ রানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পিটিভি।

পিটিভির হয়ে এই অসাধ্য সাধন করেন বাঁহাতি স্পিনার আলী উসমান। এবারের কায়েদ-ই-আজম ট্রফির সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি উসমান মাত্র ৯ রান খরচায় ৬টি উইকেট নেন। বাকি ৪টি উইকেট শিকার করেন পেসার আমাদ বাট।

এবারের প্রেসিডেন্টস ট্রফিতে লো-স্কোরিং এবং দ্রুত ম্যাচ শেষ হওয়া নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তবে এই ম্যাচের প্রথম দুই ইনিংস ছিল তুলনামূলক স্বাভাবিক। প্রথম ইনিংসে পিটিভি ১৬৬ রানে অলআউট হওয়ার পর ২৩৮ রান করে ৭২ রানের লিড নেয় এসএনজিপিএল। করাচি স্টেডিয়ামের উইকেট দ্রুত রং বদলাতে থাকায় দ্বিতীয় ইনিংসে পিটিভি মাত্র ১১১ রানে গুটিয়ে যায়। তখন মনে হচ্ছিল এসএনজিপিএল সহজেই জিততে যাচ্ছে, কিন্তু এরপরই ঘটে সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এর আগে এত কম রানের পুঁজি নিয়েও জেতার নজির আর নেই। আগের রেকর্ডটি ছিল ১৭৯৪ সালে; সেবার লর্ডস ওল্ড গ্রাউন্ডে এমসিসিকে ৪১ রানের লক্ষ্য দিয়েও ৬ রানের জয় পেয়েছিল ওল্ডফিল্ড।

