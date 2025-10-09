Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

নিজেদের শক্তিমত্তা দেখাও, খেলোয়াড়দের আনচেলত্তির বার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ৪২
ম্যাচে কী করতে হবে সেটাই বোধহয় বোঝাচ্ছেন ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি। প্রীতি ম্যাচে ভোরে তাদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া। ছবি: এক্স
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়; স্রেফ প্রীতি ম্যাচ। প্রীতি ম্যাচ হলেও ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে ব্রাজিলের জন্য এটা প্রস্তুতির দারুণ সুযোগ। তাই হেলাফেলা করছেন না সেলেসাওদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ছেলেদের সেরা শক্তি প্রদর্শনের বার্তা দিয়েছেন এই ইতালিয়ান মাস্টারমাইন্ড।

গত ১০ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার কাছে ১–০ গোলে হেরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শেষ করে ব্রাজিল। শেষ ম্যাচে হারলেও কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের। আগেই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে ল্যাটিন আমেরিকান জায়ান্টরা। বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আরও ৮ মাস। মাঝের এই লম্বা সময় বসে না থেকে প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করেছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)।

শক্তির বিচারে দক্ষিণ কোরিয়ার চাইতে অনেক এগিয়ে ব্রাজিল। এরপরও এশিয়ান দলটিকে খাটো করে দেখছেন না আনচেলত্তি। দারুণ একটি লড়াইয়ের অপেক্ষায় আছেন তিনি। আনচেলত্তি বলেন, ‘ছেলেদের তাদের নিজেদের শক্তি অনুযায়ী খেলতে হবে। ভালো ফুটবল খেলতে হবে। প্রীতি ম্যাচে এশিয়ান দলগুলোর বিপক্ষে খেলার পরিকল্পনা করেছি। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। গত কয়েক বছরে তারা দারুণ উন্নতি করেছে।’

বিশ্বকাপের আগে নিজেদের দূর্বলতা কাটিয়ে উঠতে প্রীতি ম্যাচগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন আনচেলত্তি, ‘আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে খেলতে মুখিয়ে আছি। জানি ওদের বিপক্ষে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। বিশ্বকাপে আমরা কিছু বাধার মুখোমুখি হতে পারি। সেসব বাধার কাটিয়ে উঠতে এসব ম্যাচ আমাদের জন্য বেশ কাজে দেবে। বিশ্বকাপের আগে আমাদের জন্য উন্নতি করার দারুণ সুযোগ এটা।’

বিষয়:

খেলাব্রাজিলফুটবল
