বাংলাদেশের আজ বাঁচা-মরার ম্যাচ

অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাই
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে হারের হতাশা ভুলে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ ইয়েমেনের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই মোরসালিন-জায়ানদের সামনে। ভিয়েতনামের ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায়।
র্যাঙ্কিংয়ে ২৮ ধাপ এগিয়ে থাকা ইয়েমেনকে সমতুল্য মনে করছেন বাংলাদেশের সহকারী কোচ হাসান আল মামুন। অসুস্থ প্রধান কোচ সাইফুল বারী টিটুর পরিবর্তে আজও ডাগআউটে দেখা যেতে পারে তাঁকে। তিনি বলেন, ‘ইয়েমেন আমাদের সমান শক্তির টিম। কিছু ব্যক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন খেলোয়াড় আছে। আমরা ওদের দুর্বল জায়গাগুলো শনাক্ত করেছি। আমরা প্রস্তুত, টুর্নামেন্টে ফিরতে হলে আমাদের জয় ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।’
টুর্নামেন্টে ইয়েমেনের শুরু জয় দিয়ে। সিঙ্গাপুরকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তারা। তাদের বিপক্ষে স্বাভাবিক ফুটবল উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা মামুনের, ‘প্রথম ম্যাচে আশানুরূপ ফল আনতে পারিনি। আমাদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারিনি। আমরা চাইব স্বরূপে ফিরে আসতে। ছেলেরা তৈরি, কৌশলগত কিছু বিষয় আছে, প্রতিপক্ষের শক্তি, দুর্বলতা নিয়ে ভিডিও সেশন করেছি। কাল (আজ) ৩ পয়েন্টের জন্য মাঠে নামব।’
বাছাই থেকে ১১ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও সেরা চার রানার্সআপ উঠবে মূল পর্বে। অধিনায়ক শেখ মোরসালিন বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারছেন যে পা হড়কালেই ভেঙে যাবে স্বপ্ন, ‘আমাদের সামনে দুইটা ম্যাচ আছে, কাল ম্যাচ জিতলে একটা সুযোগ থাকবে, কিন্তু বিপরীত কিছু হলে...যে কারণে আমাদের লক্ষ্য কালকের (আজ) ম্যাচ জেতা।’
