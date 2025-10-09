নাইজেরিয়ার বিপক্ষে প্রতিশোধ নিয়ে দীর্ঘ অপেক্ষা ফুরাল আর্জেন্টিনার

ক্রীড়া ডেস্ক
ঘরের মাঠে ২০২৩ সালে সান হুয়ানে শেষ ষোলোয় নাইজেরিয়ার কাছে ২-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছিল আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দল। এবার সেই প্রতিশোধটা নিল আকাশি-নীলরা। চিলির সান্তিয়াগোয় ২০২৫ অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় আজ নাইজেরিয়াকে বিধ্বস্ত করে শেষ আটের টিকিট কেটেছে আর্জেন্টিনা।
২০১১ সালে সবশেষ অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল আর্জেন্টিনা। আজ নাইজেরিয়াকে শেষ ষোলোর ম্যাচে আলবিসেলেস্তেরা রীতিমতো উড়িয়ে দিয়েছে। ৪-০ গোলের দাপুটে জয়ে এবার শেষ আটে উঠল আর্জেন্টিনা। টুর্নামেন্টজুড়ে তারা দাপট দেখিয়ে খেলেছে। গ্রুপ পর্ব ও শেষ ষোলো মিলে চার ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে আর্জেন্টিনা। সব মিলিয়ে তারা ১২ গোল করেছে। হজম করেছে ২ গোল।
নাইজেরিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা আজ ১ মিনিট ৬ সেকেন্ডে গোলের হালখাতা খোলে। বায়ার লেভারকুসেনের ১৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড আলেহো সারকো করেছেন এই গোল। অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার ইতিহাসে এটা দ্রুততম গোল। ২০০১ সালে ফ্যাব্রিসিও কোলোচ্চিনি গোল করেছিলেন ২ মিনিটে। ২৪ বছরের রেকর্ড ভাঙার পর আজ সান্তিয়াগোতে গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছে আলবিসেলেস্তেরা। ২৩ মিনিটে আর্জেন্টাইন উইঙ্গার মাহের কারিজ্জো ফ্রি কিক থেকে গোল করেন। ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করেছে আর্জেন্টিনা।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৮ মিনিট পর তৃতীয় গোলের দেখা পায় আর্জেন্টিনা। ৫৩ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন কারিজ্জো। এবার গোলটা করেছেন বাঁ পায়ের শটে। আর্জেন্টিনার চতুর্থ গোলটি করেন উইঙ্গার মাতেও সিলভেত্তি। ৬৬ মিনিটে ডান প্রান্তে বল পেয়ে বক্সে ঢুকে প্রথমে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করেছেন সিলভেত্তি। এরপর বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন আর্জেন্টাইন এই উইঙ্গার। রোববার বাংলাদেশ সময় ভোরে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-নাইজেরিয়া।
এদিকে আর্জেন্টিনার জাতীয় দল দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে সবার আগে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে। ১৮ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপে উঠেছে আলবিসেলেস্তেরা। বাছাইপর্বের সব ম্যাচ শেষে এবার তারা শুধু নিজেদের ঝালিয়ে নেবে প্রীতি ম্যাচ খেলে। ১১ ও ১৪ অক্টোবর ভেনেজুয়েলা ও পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা।
