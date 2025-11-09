Ajker Patrika
মেসির অ্যাসিস্টের রেকর্ড, ইতিহাস গড়ে সেমিফাইনালে মায়ামি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৪৫
এমএলএস কাপ প্লে অফের তৃতীয় ম্যাচে ন্যাশভিলকে হারিয়েছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। ছবি: এক্স
এমএলএস কাপ প্লে অফের তৃতীয় ম্যাচে ন্যাশভিলকে হারিয়েছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। ছবি: এক্স

বর্নাঢ্য ক্যারিয়ারে অনেক রেকর্ড ধরা দিয়েছে লিওনেল মেসির হাতে। ক্যারিয়ারের অন্তিম পর্যায়ে এসে আরও একটি রেকর্ড গড়লেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। তাঁর রেকর্ডের দিনে ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো মেজর লিগ সকার (এমএলএস) কাপ প্লে অফের কনফারেন্স সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ইন্টার মায়ামি।

এমএলএস কাপ প্লে অফের প্রথম রাউন্ডের তৃতীয় ম্যাচে ন্যাশভিলকে ৪–০ গোল উড়িয়ে দিয়েছে মায়ামি। জয় দিয়ে শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে যায় ফ্লোরিডার ক্লাবটি। প্রথম দুই ম্যাচ শেষে ১–১ সমতায় থাকায় শেষ ম্যাচটি অলিখিত ফাইনালে রূপ নিয়েছিল। এমন সমীকরণে মায়ামির কাছে পাত্তাই পেল না ন্যাশভিল।

ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এসেও নিয়মিত গোলের দেখা পাচ্ছেন মেসি। ন্যাশভিলের বিপক্ষেও দেখা গেল তেমন চিত্র। মায়ামিকে সেমিফাইনালে নিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন দশ নম্বর জার্সিধারী। দুটি গোল করেন তিনি। এছাড়া সতীর্থ তাদেই আলেন্দেকে দিয়েও একটি গোল করান। এটা মেসির ক্যারিয়ারের ৪০০ তম অ্যাসিস্ট।

পেশাদার ফুটবলে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন এমন কারও এই কীর্ত নেই। সব মিলিয়ে তালিকার শীর্ষে আছেন ফেরেঙ্ক পুসকাস। ৪০৪টি অ্যাসিস্ট আছে হাঙ্গেরির কিংবদন্তি ফুটবলারের নামের পাশে। পুসকাসকে পেছনে ফেলে শীর্ষে উঠা মেসির জন্য কেবল সময়ের ব্যাপার।

চেজে স্টেডিয়ামে এগিয়ে যেতে বেশি সময় নেয়নি মায়ামি। দশম মিনিটে মাঝমাঠ থেকে বল টেনে নিয়ে প্রতিপক্ষের চার ডিফেন্ডারের বাধা পেরিয়ে বাঁ পায়ের শটে জাল কাঁপান মেসি। ৩৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সাবেক পিএসজি তারকা। ৭৩ মিনিটে স্কোরলাইন ৩–০ করেন আলেন্দে। জর্দি আলবার বাড়ানো বল থেকে ঠিকানা খুঁজে নেন এই আর্জেন্টাইন উইঙ্গার। তিন মিনিট পর মেসির রেকর্ডগড়া অ্যাসিস্ট থেকে ব্যবধান বাড়ান আলেন্দে। মায়ামির গোল উৎসবের দিনে একরকম দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে ন্যাশভিল। কনফারেন্স ফাইনালে উঠার মিশনে মেসি–আলবাদের প্রতিপক্ষ সিনসিনাটি।

লিওনেল মেসিফুটবলইন্টার মায়ামি
বাংলাদেশের সামনে সিরিজ বাঁচানোর লড়াই

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ০৮
টানা দুই হারে খাদের কিনারায় বাংলাদেশের যুবারা। ছবি: বিসিবি
টানা দুই হারে খাদের কিনারায় বাংলাদেশের যুবারা। ছবি: বিসিবি

৫ ম্যাচ সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দলের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। সিরিজ হার এড়াতে চাইলে ম্যাচটি জিততেই হবে স্বাগতিকদের। টানা দুই ম্যাচ হেরে খাদের কিনারায় আজিজুল হাকিম তামিমের দল। যদিও শুরুটা দারুণ হয়েছিল তাঁদের। প্রথম ম্যাচে ডিএল মেথডে ৫ রানের জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা দুই জয় তুলে নেয় আফগানিস্তান। যুবাদের ওয়ানডে ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

পঞ্চম যুব ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

সকাল ৯টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যানসিটি-লিভারপুল

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
> ক্রিকেট

নারী ক্রিকেটে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ

স্বাধীন তদন্ত চাইছেন বিসিবির অনেকেই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাহানারা আলম।
জাহানারা আলম।

যৌন নিপীড়নের ভয়ংকর অভিযোগ তুলেছেন নারী ক্রিকেটার জাহানারা আলম। তাঁর সমর্থনে মুখ খুলেছেন সাবেক নারী ক্রিকেটার রুমানা আহমেদও। দেশের নারী ক্রিকেটে বিরাজমান এ অস্থিরতার মধ্যে দুই দিন আগেই তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু বিসিবির সাবেক নারী কোচের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগের যথাযথ নিষ্পত্তি কি বিসিবির তদন্তেই সম্ভব?

এরই মধ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কিংবা সরকারি পর্যায়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি তুলেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। তাঁর এই দাবিকে যৌক্তিক মনে করছেন অনেকেই। এমনকি বিসিবির অনেক কর্মকর্তাও মনে করেন অভিযোগ সত্য না মিথ্যা, সেটার তদন্ত স্বাধীন, নিরপেক্ষ একটা কমিটির মাধ্যমেই হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যা যুক্তি, সেটি মিলে যাচ্ছে তামিমের সঙ্গেই। তামিম স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, কমিটিতে বিসিবিসংশ্লিষ্ট কেউ থাকবেন না, যাতে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতের সুযোগ না থাকে। যত দ্রুত সম্ভব এই কমিটি গঠন করা উচিত ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটিকে দেখা উচিত। দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শেষ করে দোষী যে-ই হোক, যার যতটুকু দায় থাকুক, উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

বিসিবির যেসব কর্মকর্তা স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে তাঁরাও বলছেন, তদন্তের ফলাফল নিয়ে বিভ্রান্তি এড়াতে, অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির বিকল্প নেই। বিসিবির বাইরে স্বাধীন তদন্ত কমিটি হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিসিবির দায়মুক্তির ব্যাপারও। নারী বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন, সাবেক এক খেলোয়াড় বললেন, বিসিবির কর্মকর্তা, কোচিং স্টাফ ও খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধেই যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, এটা বিসিবি সুষ্ঠু তদন্ত করলে মানুষ সহজে বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতেই বিসিবির হাতে তদন্তের ভার না রেখে এনএসসিকে দিয়ে দিতে পারে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিসিবির আরেক কর্মকর্তা বললেন, এখানে অনেকেরই দায়মুক্তির ব্যাপার আছে। তদন্ত কমিটিতে বিসিবির এক-দুজন থাকতে পারে, সঙ্গে বাইরে থেকে এমন কয়েকজনকে যুক্ত করতে পারে, যাদের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে সবার মধ্যে।

যাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ—নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু এখন আর বিসিবিতে নেই। তিনি বর্তমানে কাজ করছেন চীন নারী দলের প্রধান কোচ হিসেবে। তিনি কাল আজকের পত্রিকাকে বলেছেন, ‘যেকোনো তদন্ত কমিটিকে ফেস করতে তৈরি। আমি দেশে আসব। কেন দেশে আসব না? আমাকে দেশে আসতেই হবে।’ মঞ্জুর সাবেক সহকর্মীদের এখনো কেউ বোর্ডে আছেন, জাতীয় দলে কাজ করছেন। কেউ ক্রিকেটের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছেন। তাঁদের স্বস্তির কর্মপরিবেশের জন্যও স্বাধীন তদন্ত কমিটির প্রয়োজনীয়তা বিসিবির অনেকে অনুভব করছেন।

আইসিসির ত্রৈমাসিক সভায় যোগ দিয়ে গতকাল দেশে ফিরেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বুলবুল আজ ও কাল ব্যস্ত থাকবেন প্রথমবারের মতো দুদিনব্যাপী আয়োজিত দেশের ক্রিকেট কনফারেন্স নিয়ে। এই কনফারেন্সের পরই বিসিবি ঘোষণা দিতে পারে তদন্ত কমিটির সদস্যদের নাম। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চায় সরকারও। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ভূঁইয়া আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, দায়িত্বশীল জায়গা থেকে এমন কাজ করে কেউ পার পেতে পারে না, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে খেলাধুলায় নারীদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যাপারও। আর সেটা নিশ্চিত করতে পারে শুধু গ্রহণযোগ্য তদন্ত কমিটির তদন্তই।

বিসিবিক্রিকেটছাপা সংস্করণক্রিকেটারপ্রথম পাতা
জাহানারার অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ০১: ২৪
জাহানারা আলমের অভিযোগের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। ফাইল ছবি
জাহানারা আলমের অভিযোগের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। ফাইল ছবি

যৌন নিপীড়নের ভয়ংকর অভিযোগ তুলেছেন নারী ক্রিকেটার জাহানারা আলম। তাঁর সমর্থনে মুখ খুলেছেন সাবেক নারী ক্রিকেটার রুমানা আহমেদও। দেশের নারী ক্রিকেটে বিরাজমান এ অস্থিরতার মধ্যে দুই দিন আগেই তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। গতকাল মধ্যরাতে তিন সদস্যের কমিটির নাম ঘোষণা করেছে বিসিবি।

কারা আছেন এই কমিটিতে? বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। তিনি বাংলাদেশ উইমেন্স স্পোর্টস ফেডারেশনের সভানেত্রীও।

বিসিবির তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণার পর প্রশ্ন উঠেছিল বিসিবির সাবেক নারী কোচের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগের যথাযথ নিষ্পত্তি কি বিসিবির তদন্তেই সম্ভব? জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কিংবা সরকারি পর্যায়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি তুলেছিলেন। তাঁর দাবিকে যৌক্তিক মনে করছেন অনেকেই। এমনকি বিসিবির অনেক কর্মকর্তাও মনে করেন অভিযোগ সত্য না মিথ্যা, সেটার তদন্ত স্বাধীন, নিরপেক্ষ একটা কমিটির মাধ্যমেই হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যা যুক্তি, সেটি মিলে যাচ্ছে তামিমের সঙ্গেই। তামিম স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, ‘কমিটিতে বিসিবি সংশ্লিষ্ট কেউ থাকবেন না, যাতে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতের সুযোগ না থাকে। যত দ্রুত সম্ভব এই কমিটি গঠন করা উচিত ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটিকে দেখা উচিত। দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শেষ করে দোষী যে-ই হোক, যার যতটুকু দায় থাকুক, উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।’

বিসিবির যে সব কর্মকর্তারাও স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে তাঁরাও বলেছেন, তদন্তের ফলাফল নিয়ে বিভ্রান্তি এড়াতে, অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির বিকল্প নেই। বিসিবির বাইরে স্বাধীন তদন্ত কমিটি হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিসিবির দায়মুক্তির ব্যাপারও।

এই আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তদন্ত কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করেছে বিসিবি। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতির সঙ্গে কমিটিতে আছেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লাও। আছে কর্পোরেট ব্যাক্তিত্ব রুবাবা দৌলা, যিনি সম্প্রতি একমাত্র নারী পরিচালক হিসেবে বিসিবিতে যোগ দিয়েছেন।

আইসিসির ত্রৈমাসিক সভায় যোগ দিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় দেশে ফিরেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তার দেশে ফেরার পরই দেওয়া গঠন করা হলো তিন সদস্যের কমিটি।

বিসিবিতদন্ত কমিটিক্রিকেট
ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে বাংলাদেশকে পদক এনে দিলেন মারজিয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ব্রোঞ্জ জিতেছেন মারজিয়া আক্তার ইকরা। ছবি: সৌজন্য
ব্রোঞ্জ জিতেছেন মারজিয়া আক্তার ইকরা। ছবি: সৌজন্য

ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে দ্বিতীয় দিনই পদকের দেখা পেল বাংলাদেশ। শনিবার ভারোত্তোলনে মেয়েদের ৫৩ কেজি ওজনশ্রেণিতে ব্রোঞ্জ জিতেছেন মারজিয়া আক্তার ইকরা। সৌদি আরবের রিয়াদে বুলেভার্দ এসইএফ অ্যারেনায় স্ন্যাচে ৭২ ও ক্লিন জার্কসে ৯১সহ মোট ১৬৩ কেজি ভার তুলেছেন তিনি।

একই ইভেন্টে ১৮৮ কেজি ভার তুলে সোনা জেতেন তুরস্কের কানসেল ওজকান। রুপা পাওয়া ইন্দোনেশিয়ার বাসেলিয়া বামেরোপের ১৭৪ কেজি। মারজিয়া খুব একটা দূরে রাখেননি নিজেকে।

ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে এবারই প্রথম পদক এলো ভারোত্তোলন থেকে। এর আগে মেয়েদের ৪৮ কেজি ওজনশ্রেণিতে ১৩৯ কেজি ভার তুলে পঞ্চম হয়েছে মোসাম্মৎ বৃষ্টি। ছেলেদের ৬০ কেজি ওজনশ্রেণিতে ২২১ কেজি ভার নিয়ে ষষ্ঠ হয়েছেন আশিকুর রহমান তাজ।

অন্য খেলা
