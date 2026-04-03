Ajker Patrika
ফুটবল

ফাইনালেও একাদশে নেই ডেকলান সুলিভান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
একাদশে জায়গা হয়নি ডেকলান সুলিভান। ছবি: বাফুফে

অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা লড়াইয়ে ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। মালদ্বীপের মালে জাতীয় স্টেডিয়ামে ফাইনাল শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায়। আগের তিন ম্যাচের মতো এবারও শুরুর একাদশে ঠাঁই হয়নি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ফুটবলার ডেকলান সুলিভানের।

সেমিফাইনালে পরশু নেপালের বিপক্ষে একেবারে শেষ সময়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় ডেকলানের। আক্রমণে উঠে বেশ কিছু ঝলকও দেখান এই রাইটব্যাক। তবে তা কাজে লাগাতে পারেননি ফরোয়ার্ডরা।

তা সত্ত্বেও আজ ফাইনালে শুরুর একাদশে সুযোগ পাননি ডেকলান। যদিও বরাবরের মতো তাঁর জমজ ভাই রোনান সুলিভান অবশ্য একাদশে আছেন। নেপালের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ের ম্যাচ থেকে এসেছে একটি পরিবর্তন। সানী দাসের জায়গায় খেলবেন আব্দুল রিয়াদ ফাহিম।

বাংলাদেশ একাদশ: ইসমাইল হোসেন মাহিন (গোলরক্ষক), মিঠু চৌধুরী (অধিনায়ক), কামাল মৃধা, চন্দন রায়, মোহাম্মদ মানিক, নাজমুল হুদা ফয়সাল, মুরশেদ আলী, রোনান সুলিভান, শেখ সংগ্রাম, আব্দুল রিয়াদ ফাহিম ও ইউসুফ আলী।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

