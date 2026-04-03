অচলাবস্থার সমাধানে ক্লাবের সঙ্গে বসছে বিসিবি

আলোর মুখ দেখতে শুরু করেছে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ (ডিপিএল)। থমকে থাকা এবারের মৌসুমের ডিপিএল আয়োজন করতে ক্লাবগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছে ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিস (সিসিডিএম)। আজ এক বিবৃতিতে এমনটি জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের সঙ্গে ক্লাব কর্তাদের দ্বন্দ্বের জেরে এবারের মৌসুমের কোনো লিগই এখনো মাঠে গড়ায়নি। লিগগুলো কবে শুরু হবে, এত দিন সেটা নিয়েও অনিশ্চয়তা ছিল। তাতে বেশ বিপাকেই ছিলেন ক্রিকেটাররা। বিষয়টির সুরাহা করতে সম্প্রতি বিসিবি সভাপতিকে চিঠি দিয়েছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (কোয়াব)। দ্রুত সবগুলো লিগ চালুর দাবি জানানো হয়েছে সংস্থাটির পক্ষ থেকে। এর পর থেকেই থমকে থাকা লিগগুলো আয়োজনের পদক্ষেপ নিয়েছে বিসিবি।
দেশের ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট ডিপিএল নিয়ে বিসিবির তোড়জোড় একটু বেশিই। ওই বিবৃতিতে বিসিবি জানিয়েছে, ডিপিএল আয়োজনের লক্ষ্যে ৮ এপ্রিল অংশগ্রহণকারী ক্লাব ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে সিসিডিএম। ওই বৈঠকে আসন্ন মৌসুমের সূচি চূড়ান্তকরণসহ বিভিন্ন পরিচালনাগত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।
বিসিবি জানিয়েছে, একটি সুশৃঙ্খল, প্রতিযোগিতামূলক ও মানসম্মত লিগ আয়োজন নিশ্চিত করতে সব ক্লাব ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাবে তারা।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠার পর থেকেই সব জটিলতার সূত্রপাত। এই ইস্যুতে গত কয়েক মাসে টালমাটাল দেশের ক্রিকেটাঙ্গন। বিসিবির সঙ্গে ক্লাব কর্তাদের দ্বিমতের জেরে এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত কোনো লিগই মাঠে গড়ায়নি।
