বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ মে ২০২৬, ১৪: ৫০
অনুশীলন ভীষণ মনোযোগী বাংলাদেশ নারী দলের ফুটবলাররা। ছবি: বাফুফে

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এর আগে জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে পিটার বাটলারের দল। নিজেদের প্রথম ম্যাচে মালদ্বীপকে হারায় তারা। বাংলাদেশ-ভারত লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি—

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

নেপাল-শ্রীলঙ্কা

বিকেল ৫টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ-ভারত

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ক্রিকেট

আইপিএল: ফাইনাল

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

