গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা, ভরাডুবি ব্রাজিলের

ক্রীড়া ডেস্ক
আর্জেন্টিনার যেখানে উৎসব, প্রতিবেশী দেশ ব্রাজিলের ঠিক তার উল্টো অবস্থা। ঘটনাটা ২০২৫ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল বিশ্বকাপের। আলবিসেলেস্তেরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে। এদিকে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে গ্রুপ পর্বেই।
অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে এক পা আগেই দিয়ে রেখেছিল আর্জেন্টিনা। গত রাতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটা তারা শেষ করল জয়ে। পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে ‘ডি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আর্জেন্টিনার যুবারা উঠেছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। তবে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল বাঁচা-মরার ম্যাচ হেরে বিদায় নিয়েছে গ্রুপ পর্ব থেকেই।
‘সি’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোর সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছিল ব্রাজিল। এরপর সেলেসাওরা ২-১ গোলে হেরেছে মরক্কোর কাছে। তাতে প্রথম দুই ম্যাচ শেষে ব্রাজিলের পয়েন্ট ছিল ১। তাতে সেলেসাওদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। চিলির ন্যাসিওনাল জুলিও মার্তিনেজ স্টেডিয়ামে ব্রাজিল গত রাতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি খেলতে নেমেছিল স্পেনের বিপক্ষে। বাঁচা-মরার এই ম্যাচে স্পেন জিতেছে ১-০ গোলে। তাতেই বিদায়ঘণ্টা বেজে যায় ব্রাজিলের।
বাঁচা-মরার ম্যাচে গত রাতে ব্রাজিল-স্পেন দুই দলই আক্রমণাত্মক খেলেছে। ৫৬ শতাংশ বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর ৫ শট নিয়েছে স্পেন। এদিকে ব্রাজিলের দখলে বল ছিল ৪৪ শতাংশ। তারা ৪ শট নিয়েছে স্পেনের লক্ষ্য বরাবর। প্রথমার্ধ শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। ৪৭ মিনিটে স্ট্রাইকার ইকার ব্রাভো গোল করেছেন। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন পাবলো গার্সিয়া। ব্রাভোর গোলেই ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্প্যানিশরা। তাতে প্রথমবারের মতো গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিল ব্রাজিল। বয়সভিত্তিক এই বিশ্বকাপে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল।
‘ডি’ গ্রুপে আর্জেন্টিনা এর আগে কিউবা, অস্ট্রেলিয়া দুই দলের বিপক্ষে জয় পেয়েছিল। চিলির ভালপাইরাসো স্টেডিয়ামে গত রাতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনা খেলেছিল ইতালির বিপক্ষে। ম্যাচে প্রথম গোল আসে ৭৪ মিনিটে। গোলটি করেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার ডাইলান থমাস গোরোসিতো। ১-০ গোলের জয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের টিকিট কেটেছে আলবিসেলেস্তেরা। এখন পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ছয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা।
আর্জেন্টিনার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাতে চার দল অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে। ‘এ’ গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডের টিকিট কেটেছে জাপান-চিলি। ‘বি’ গ্রুপ থেকে শেষ ষোলোতে উঠেছে ইউক্রেন-প্যারাগুয়ে।
