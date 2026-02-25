Ajker Patrika
ফুটবল

বিশ্বকাপে কোন দলের বিপক্ষে খেলতে চান না মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপে কোন দলের বিপক্ষে খেলতে চান না মেসি
কাতার বিশ্বকাপে মেক্সিকোর বিপক্ষে গোল করেছিলেন মেসি। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপে মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলতে আগ্রহী নন লিওনেল মেসি। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টাইন মহাতারকা স্বীকার করেছেন, মেক্সিকানদের বিপক্ষে ম্যাচ মানেই বাড়তি চাপ, উত্তেজনা ও বিতর্ক—যা খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর জন্য অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে।

বিশ্বকাপে বহুবার মেক্সিকোর বিপক্ষে মাঠে নেমেছে আর্জেন্টিনা। দুই দলের লড়াই অতীতে দর্শকদের মনে উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে। সবশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই দল। সেবার ২–০ গোলের জয় তুলে নেয় লা আলবিসেলেস্তেরা। সেই ম্যাচের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুই দেশের সমর্থকদের মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধও দেখা যায়।

‘মিরো দে আত্রাস’ পডকাস্টে মেসি বলেন, ‘মেক্সিকোর বিপক্ষে ম্যাচ মানেই আলাদা আবহ। মাঠে শুধু ফুটবল থাকে না, সঙ্গে থাকে বাড়তি আবেগ, উত্তেজনা আর ভুল বোঝাবুঝি। আমি চাই বিশ্বকাপে স্বাভাবিক ফুটবল খেলতে। কিন্তু এই ম্যাচগুলো সব সময় একটু জটিল হয়ে থাকে। আশা করি এবার আমাদের (মেক্সিকোর বিপক্ষে) মুখোমুখি হতে হবে না।’

মেক্সিকোর বিপক্ষে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মেসি বলেন, ‘আমি মেক্সিকো বা তাদের খেলোয়াড়দের প্রতি কোনো অসম্মান করি না। কিন্তু কিছু ঘটনায় সম্পর্কটা অকারণে কঠিন হয়ে গেছে। আমি চাই ফুটবলটা ফুটবলের মতোই থাকুক। বিশ্বকাপ ও বড় বড় টুর্নামেন্টে আমাদের প্রায়ই দেখা হয়। বেশির ভাগ সময়ই দেখা হয় বাঁচা-মরার ম্যাচে। শেষবার হয়েছিল গ্রুপ পর্বে (২০২২ কাতার বিশ্বকাপের)। আমরা সেবার ভয় নিয়ে মাঠে নেমেছিলাম।’

বিশ্লেষকদের মতে, বিশ্বকাপে মেক্সিকোর বিপক্ষে খেললেই আর্জেন্টিনার ওপর মানসিক চাপ বাড়ে; সেই চাপের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন মেসি। তবে যত চাপ বা উত্তেজনাই থাকুক–আর্জেন্টিনার প্রয়োজন যেকোনো দলের বিপক্ষে মেসি হাল ধরবেন সেটা বলা বাহুল্য।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলমেক্সিকো
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নর আহসান মনসুর বেরিয়ে যাওয়ার পর বের করে দেওয়া হলো তাঁর উপদেষ্টাকেও

নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের পরিচয় ও যোগ্যতা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

আওয়ামী লীগ নেতাকে জামিন দেওয়ায় এজলাসে বিশৃঙ্খলা, বিএনপিপন্থী আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তার

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আহসান মনসুরের স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

আমি আর বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ না: গভর্নর আহসান মনসুর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার পর যৌন কেলেঙ্কারিতে তোলপাড় ইতালি

বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার পর যৌন কেলেঙ্কারিতে তোলপাড় ইতালি

বিশ্বকাপে কোন দলের বিপক্ষে খেলতে চান না মেসি

বিশ্বকাপে কোন দলের বিপক্ষে খেলতে চান না মেসি

দ্য হান্ড্রেডে ভারত-পাকিস্তান ‘ঝামেলা’ নিয়ে মুখ খুলল ইংল্যান্ড

দ্য হান্ড্রেডে ভারত-পাকিস্তান ‘ঝামেলা’ নিয়ে মুখ খুলল ইংল্যান্ড

‘ইনস্যুরেন্স পলিসিতে খেলছে বাবর’

‘ইনস্যুরেন্স পলিসিতে খেলছে বাবর’