বিশ্বকাপে কোন দলের বিপক্ষে খেলতে চান না মেসি

বিশ্বকাপে মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলতে আগ্রহী নন লিওনেল মেসি। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টাইন মহাতারকা স্বীকার করেছেন, মেক্সিকানদের বিপক্ষে ম্যাচ মানেই বাড়তি চাপ, উত্তেজনা ও বিতর্ক—যা খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর জন্য অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে।
বিশ্বকাপে বহুবার মেক্সিকোর বিপক্ষে মাঠে নেমেছে আর্জেন্টিনা। দুই দলের লড়াই অতীতে দর্শকদের মনে উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে। সবশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই দল। সেবার ২–০ গোলের জয় তুলে নেয় লা আলবিসেলেস্তেরা। সেই ম্যাচের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুই দেশের সমর্থকদের মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধও দেখা যায়।
‘মিরো দে আত্রাস’ পডকাস্টে মেসি বলেন, ‘মেক্সিকোর বিপক্ষে ম্যাচ মানেই আলাদা আবহ। মাঠে শুধু ফুটবল থাকে না, সঙ্গে থাকে বাড়তি আবেগ, উত্তেজনা আর ভুল বোঝাবুঝি। আমি চাই বিশ্বকাপে স্বাভাবিক ফুটবল খেলতে। কিন্তু এই ম্যাচগুলো সব সময় একটু জটিল হয়ে থাকে। আশা করি এবার আমাদের (মেক্সিকোর বিপক্ষে) মুখোমুখি হতে হবে না।’
মেক্সিকোর বিপক্ষে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মেসি বলেন, ‘আমি মেক্সিকো বা তাদের খেলোয়াড়দের প্রতি কোনো অসম্মান করি না। কিন্তু কিছু ঘটনায় সম্পর্কটা অকারণে কঠিন হয়ে গেছে। আমি চাই ফুটবলটা ফুটবলের মতোই থাকুক। বিশ্বকাপ ও বড় বড় টুর্নামেন্টে আমাদের প্রায়ই দেখা হয়। বেশির ভাগ সময়ই দেখা হয় বাঁচা-মরার ম্যাচে। শেষবার হয়েছিল গ্রুপ পর্বে (২০২২ কাতার বিশ্বকাপের)। আমরা সেবার ভয় নিয়ে মাঠে নেমেছিলাম।’
বিশ্লেষকদের মতে, বিশ্বকাপে মেক্সিকোর বিপক্ষে খেললেই আর্জেন্টিনার ওপর মানসিক চাপ বাড়ে; সেই চাপের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন মেসি। তবে যত চাপ বা উত্তেজনাই থাকুক–আর্জেন্টিনার প্রয়োজন যেকোনো দলের বিপক্ষে মেসি হাল ধরবেন সেটা বলা বাহুল্য।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলাটাই ইতালির জন্য অনেক বড় চমক। আইসিসি ইভেন্টে এবারই তারা প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েছে। বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার পর এবার নেতিবাচক কারণে খবরের শিরোনাম হয়েছে। এক নারী ক্রিকেটারকে যৌন হয়রানির অভিযোগে ইতালির নারী ক্রিকেট সমন্বয়ক প্রবাথ একনেলিগোডাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেড’-এর নতুন মৌসুম মাঠে গড়ানোর আগেই ভারত-পাকিস্তান ইস্যুতে সরগরম। ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো পাকিস্তানি ক্রিকেটার নেবে না—কদিন আগে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের (বিসিবি) এক প্রতিবেদনে এমনটা জানা গিয়েছে। তবে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে বাবর আজমের ব্যাটিং সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্নটা বহু পুরনো। এরপরও বারবার এই সংস্করণে তাঁর জায়গা পাওয়ায় সমালোচনার শেষ নেই। এই ইস্যুতে এবার পাকিস্তানের প্রধান কোচ মাইক হেসনের সমালোচনা করলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন। তাঁর মতে, ইন্স্যুরেন্স পলিসিতে বাবরকে কাজে লাগাচ্ছেন হেসন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট—সিকান্দার রাজার সঙ্গে ক্রিকেটের বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটাই যেন মানানসই। এবারের বিশ্বকাপে চমক দেখিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার এইটের টিকিট কেটেছে রাজার নেতৃত্বাধীন জিম্বাবুয়ে। কখনো ব্যাটিংয়ে, কখনো বোলিংয়ে তিনি তাঁর কারিশমা দেখিয়েছেন। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ফিরে৪ ঘণ্টা আগে