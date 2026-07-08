টাইব্রেকারে কলম্বিয়াকে কাঁদিয়ে শেষ আটে আর্জেন্টিনাকে পেল সুইজারল্যান্ড

প্রথমার্ধে সুযোগের অভাব, দ্বিতীয়ার্ধেও গোলশূন্য লড়াই। অতিরিক্ত সময়েও জাল কাঁপাতে পারেনি কেউ। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের স্নায়ুচাপে টিকে থেকে কলম্বিয়াকে ৪–৩ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে সুইজারল্যান্ড। শেষ আটে তাদের প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা।
ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেসে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে গোলশূন্য ড্র হওয়া ম্যাচে দুদলই কয়েকটি সুযোগ পেলেও গোলের দেখা পায়নি। কলম্বিয়া প্রথমার্ধে কিছুটা প্রাধান্য দেখালেও গ্রেগর কোবেলকে পরাস্ত করতে পারেনি। সুইজারল্যান্ডও দ্বিতীয়ার্ধে দান এনদোয়ে ও ফাবিয়ান রিডারের মাধ্যমে চাপ বাড়ায়, কিন্তু কামিলো ভার্গাসও ছিলেন সতর্ক।
অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচের সেরা সুযোগগুলো তৈরি করে কলম্বিয়া। ৯৯ মিনিটে হুয়ান ফের্নান্দো কুইন্তেরোর কর্নার থেকে জন লুকুমির হেড ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ১০১ মিনিটে জামিন্তন কাম্পাসের দারুণ শট অসাধারণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন কোবেল। ১১৬ মিনিটে কাম্পাস একেবারে একা পেয়ে জোরালো শট মারলেও সেটি উড়ে যায় বারের ওপর দিয়ে। শেষ পর্যন্ত গোলশূন্যভাবেই শেষ হয় অতিরিক্ত সময়।
টাইব্রেকারে প্রথম শটেই গোল করেন কুইন্তেরো। সুইজারল্যান্ডের হয়ে জবাব দেন গ্রানিত জাকা। এরপর কলম্বিয়ার দাভিনসন সানচেসের শট ক্রসবারে লাগে, আর জেকি আমদুনি গোল করে সুইসদের এগিয়ে দেন। যদিও ম্যানুয়েল আকাঞ্জি নিজের শট বারের ওপর দিয়ে মারায় সমতায় ফেরার সুযোগ পায় কলম্বিয়া। কিন্তু কুচো হার্নান্দেসের শট ডানদিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন সুইস গোলরক্ষক কোবেল। লুইস দিয়াস গোল করে আশা বাঁচালেও শেষ শটে রুবেন ভার্গাস কোনো ভুল করেননি। তাঁর জয়সূচক পেনাল্টিতেই ৪–৩ ব্যবধানে টাইব্রেকার জিতে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে সুইজারল্যান্ড। ১২ জুলাই কানসাস সিটিতে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের মুখোমুখি হবে তারা।
সবশেষ কোয়ার্টার ফাইনাল হবে ১২ জুলাই বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় কানসাস সিটি স্টেডিয়ামে। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ সুইজারল্যান্ড। মিসরের বিপক্ষে দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে ৩–২ ব্যবধানে জিতে শেষ আটে উঠেছে লিওনেল মেসির দল। গোলশূন্য ম্যাচের টাইব্রেকারে কলম্বিয়া৪ মিনিট আগে
ম্যাচের শুরুটা অবশ্য মেসির জন্য সুখকর ছিল না। প্রথমার্ধে তাঁর নেওয়া পেনাল্টি ঠেকিয়ে দেন মিসরের গোলরক্ষক মোস্তফা শোবেইর। কিন্তু শেষ দিকে অধিনায়কের পা থেকেই আসে সমতাসূচক গোল। এরপর যোগ করা সময়ে এনসো ফের্নান্দেসের গোলে অবিশ্বাস্য এক প্রত্যাবর্তন লিখে ফেলে আর্জেন্টিনা।১ ঘণ্টা আগে
ম্যাচে ২–০ গোলে এগিয়ে থেকেও ১৩ মিনিটে তিন গোল হজম করে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয় মিসর। এরপর থেকেই রেফারিং নিয়ে একের পর এক অভিযোগ করে আসছেন হোসাম হাসান। মাঠের বাইরের এই ঘটনাও সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর নাটকীয় এক দিনে নতুন করে আলোচনায় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সুইজারল্যান্ড–কলম্বিয়া ম্যাচ শুরুর আগে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে মিসরের জাতীয় পতাকা হাতে দেখা যায় তাঁকে। মুহূর্তটির ছবি ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় নানা আলোচনা।৩ ঘণ্টা আগে