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ফুটবল

টাইব্রেকারে কলম্বিয়াকে কাঁদিয়ে শেষ আটে আর্জেন্টিনাকে পেল সুইজারল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ জুলাই ২০২৬, ০৫: ০৩
টাইব্রেকারে কলম্বিয়াকে কাঁদিয়ে শেষ আটে আর্জেন্টিনাকে পেল সুইজারল্যান্ড
সুইস ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: এএফপি

প্রথমার্ধে সুযোগের অভাব, দ্বিতীয়ার্ধেও গোলশূন্য লড়াই। অতিরিক্ত সময়েও জাল কাঁপাতে পারেনি কেউ। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের স্নায়ুচাপে টিকে থেকে কলম্বিয়াকে ৪–৩ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে সুইজারল্যান্ড। শেষ আটে তাদের প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা।

ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেসে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে গোলশূন্য ড্র হওয়া ম্যাচে দুদলই কয়েকটি সুযোগ পেলেও গোলের দেখা পায়নি। কলম্বিয়া প্রথমার্ধে কিছুটা প্রাধান্য দেখালেও গ্রেগর কোবেলকে পরাস্ত করতে পারেনি। সুইজারল্যান্ডও দ্বিতীয়ার্ধে দান এনদোয়ে ও ফাবিয়ান রিডারের মাধ্যমে চাপ বাড়ায়, কিন্তু কামিলো ভার্গাসও ছিলেন সতর্ক।

অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচের সেরা সুযোগগুলো তৈরি করে কলম্বিয়া। ৯৯ মিনিটে হুয়ান ফের্নান্দো কুইন্তেরোর কর্নার থেকে জন লুকুমির হেড ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ১০১ মিনিটে জামিন্তন কাম্পাসের দারুণ শট অসাধারণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন কোবেল। ১১৬ মিনিটে কাম্পাস একেবারে একা পেয়ে জোরালো শট মারলেও সেটি উড়ে যায় বারের ওপর দিয়ে। শেষ পর্যন্ত গোলশূন্যভাবেই শেষ হয় অতিরিক্ত সময়।

টাইব্রেকারে প্রথম শটেই গোল করেন কুইন্তেরো। সুইজারল্যান্ডের হয়ে জবাব দেন গ্রানিত জাকা। এরপর কলম্বিয়ার দাভিনসন সানচেসের শট ক্রসবারে লাগে, আর জেকি আমদুনি গোল করে সুইসদের এগিয়ে দেন। যদিও ম্যানুয়েল আকাঞ্জি নিজের শট বারের ওপর দিয়ে মারায় সমতায় ফেরার সুযোগ পায় কলম্বিয়া। কিন্তু কুচো হার্নান্দেসের শট ডানদিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন সুইস গোলরক্ষক কোবেল। লুইস দিয়াস গোল করে আশা বাঁচালেও শেষ শটে রুবেন ভার্গাস কোনো ভুল করেননি। তাঁর জয়সূচক পেনাল্টিতেই ৪–৩ ব্যবধানে টাইব্রেকার জিতে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে সুইজারল্যান্ড। ১২ জুলাই কানসাস সিটিতে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের মুখোমুখি হবে তারা।

বিষয়:

ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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