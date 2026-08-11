লিটনকে কি প্রথম টেস্টে পাচ্ছে বাংলাদেশ

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে সবার কৌতুহল লিটন দাসকে নিয়ে। প্রথম টেস্টে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার খেলবেন কি না, সেটা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও আশার কথা শোনালেন বাংলাদেশের ফিল্ডিং কোচ আশিক মজুমদার।
গত ১৪ জুন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজেদের মাঠে শেষ ওয়ানডে চলাকালীন কাফ মাসেলে চোট পান লিটন। এই চোটের কারণে জিম্বাবুয়ে সফরে একটি ম্যাচও খেলা হয়নি তাঁর। এমনকি শুরুতে অজিদের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দলে ছিলেন না। তবে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় উন্নতি করায় শেষ পর্যন্ত দলে ডাকা হয় লিটনকে।
ডারউইনে আগামী ১৩ আগস্ট বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট শুরু হবে। সে ম্যাচের একাদশে লিটন থাকছেন কি না, এই বিষয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এখনো কিছু জানানো হয়নি। তবে ফিল্ডিং কোচের কথায় লিটনকে নিয়ে আশায় বুক বাধতেই পারেন ভক্তরা।
আজ ফিল্ডিং অনুশীলন করেছেন লিটন। গা গরমের জন্য সতীর্থদের সঙ্গে ফুটবলও খেলেছেন। তবে ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি তাঁকে। তাই বাংলাদেশের সাদা বলের অধিনায়ক পুরোপুরি ফিট কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়।
লিটন প্রথম টেস্টে খেলবেন কি না—সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে আশিক বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন লিটন স্লিপ ক্যাচের সময় সে কিপিং করছিল এবং তার মুভমেন্টও অনেক ভালো। তো আলহামদুলিল্লাহ।’
মূল সিরিজ শুরুর আগে ক্রিকেটাররা ডারউইনের কন্ডিশনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ায় খুশি আশিক, ‘আমরা অনেক আগেই এখানে এসেছি। ক্রিকেটাররা এখানকার কন্ডিশনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং অনেকটা হয়ে গেছে। আমি বলব যে ৯০% মানিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে ওদের।’
প্রতিপক্ষ দলে কাঁরা আছেন, সেটা না দেখে মাঠে নিজেদের সেরাটা দিতে চায় বাংলাদেশ। এই প্রসঙ্গে আশিক বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের ক্রিকেটাররা মানসিকভাবে প্রস্তুত খেলা টেস্টে লড়াই করার জন্য। এটা গোল বলের খেলা। আমরা মানসিক এবং শারীরিক—দুইভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটা দেখা যাবে মাঠে।’
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