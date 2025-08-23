Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

এগিয়ে গিয়েও বাহরাইনের বিপক্ষে হারল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫: ৪৭
গোলের পর বাংলাদেশের ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: বাফুফে
গোলের পর বাংলাদেশের ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: বাফুফে

দুটি প্রস্তুতি ম্যাচের দুটিতেই হারের দেখা মিলল। হার-জিতের চেয়ে বরং খেলোয়াড়দের পরখ করা ছিল মূল উদ্দেশ্য। সহকারী কোচ আতিকুর রহমান মিশুর দাবি, প্রস্তুতি ভালোই হয়েছে।

বাহরাইন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে গতকাল দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে ৪-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল। প্রথমার্ধ শেষে অবশ্য এগিয়ে ছিল ২-১ গোলে। কিন্তু বিরতির পর আর পেরে ওঠেনি। বাংলাদেশের হয়ে গোল দুটি করেন আরমান ফয়সাল আকাশ ও মিরাজুল ইসলাম। এর আগে ১৮ আগস্ট প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ১-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ।

দুই ম্যাচেই প্রচুর খেলোয়াড় অদলবদল করেছেন কোচ সাইফুল বারী টিটু। সুযোগ দিয়েছেন সবাইকে। বাফুফের পাঠানো ভিডিও বার্তায় সেটাই শোনালেন মিশু। তিনি বলেন, ‘বাহরাইনে দুটি ম্যাচ খেলার মাধ্যমে ভিয়েতনামের জন্য আমাদের ভালো প্রস্তুতি হয়েছে। এখন ক্যাম্পে ২৪ জন রয়েছে। ২৪ জনই ম্যাচ খেলার সময় পেয়েছে। বাফুফেকে ধন্যবাদ আমাদের এমন সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’

বাংলাদেশ দলের ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে ২৬ আগস্ট। অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাই খেলতে ভিয়েতনামের বিমান ধরবে ২৯ আগস্ট দিবাগত রাতে। ৩ আগস্ট প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভিয়েতনামের মুখোমুখি হবেন মিরাজুল-মোরসালিনরা। ৬ সেপ্টেম্বর ইয়েমন ও ৯ সেপ্টেম্বর লড়বে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। সবগুলো ম্যাচ হবে ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে। ১২ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও সেরা চার রানার্সআপ দল খেলবে মূল পর্ব। আগামী বছরের জানুয়ারিতে সৌদি আরবে হবে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

‘সামনে চমকপ্রদ বেশ কিছু ঘটনা ঘটবে, অনেক বিষয় আমি জানি’

‘মব’ সৃষ্টি করে ৩ কিশোরকে সেতুর সঙ্গে বেঁধে রাতভর পিটুনি, নিহত ১

সনদ জালিয়াতি: ব্যাংকের চাকরি যাওয়া জাহাঙ্গীরের স্কুল সভাপতির পদও গেল

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

সম্পর্কিত

এগিয়ে গিয়েও বাহরাইনের বিপক্ষে হারল বাংলাদেশ

এগিয়ে গিয়েও বাহরাইনের বিপক্ষে হারল বাংলাদেশ

রোহিত-কোহলির বিদায়ী সিরিজ নিয়ে প্রশ্ন করায় খেপল ভারত

রোহিত-কোহলির বিদায়ী সিরিজ নিয়ে প্রশ্ন করায় খেপল ভারত

সান্ত্বনার জয় পেতে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

সান্ত্বনার জয় পেতে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ টিভিতে দেখালে খবর আছে’

‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ টিভিতে দেখালে খবর আছে’