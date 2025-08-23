এগিয়ে গিয়েও বাহরাইনের বিপক্ষে হারল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুটি প্রস্তুতি ম্যাচের দুটিতেই হারের দেখা মিলল। হার-জিতের চেয়ে বরং খেলোয়াড়দের পরখ করা ছিল মূল উদ্দেশ্য। সহকারী কোচ আতিকুর রহমান মিশুর দাবি, প্রস্তুতি ভালোই হয়েছে।
বাহরাইন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে গতকাল দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে ৪-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল। প্রথমার্ধ শেষে অবশ্য এগিয়ে ছিল ২-১ গোলে। কিন্তু বিরতির পর আর পেরে ওঠেনি। বাংলাদেশের হয়ে গোল দুটি করেন আরমান ফয়সাল আকাশ ও মিরাজুল ইসলাম। এর আগে ১৮ আগস্ট প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ১-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ।
দুই ম্যাচেই প্রচুর খেলোয়াড় অদলবদল করেছেন কোচ সাইফুল বারী টিটু। সুযোগ দিয়েছেন সবাইকে। বাফুফের পাঠানো ভিডিও বার্তায় সেটাই শোনালেন মিশু। তিনি বলেন, ‘বাহরাইনে দুটি ম্যাচ খেলার মাধ্যমে ভিয়েতনামের জন্য আমাদের ভালো প্রস্তুতি হয়েছে। এখন ক্যাম্পে ২৪ জন রয়েছে। ২৪ জনই ম্যাচ খেলার সময় পেয়েছে। বাফুফেকে ধন্যবাদ আমাদের এমন সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’
বাংলাদেশ দলের ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে ২৬ আগস্ট। অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাই খেলতে ভিয়েতনামের বিমান ধরবে ২৯ আগস্ট দিবাগত রাতে। ৩ আগস্ট প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভিয়েতনামের মুখোমুখি হবেন মিরাজুল-মোরসালিনরা। ৬ সেপ্টেম্বর ইয়েমন ও ৯ সেপ্টেম্বর লড়বে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। সবগুলো ম্যাচ হবে ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে। ১২ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও সেরা চার রানার্সআপ দল খেলবে মূল পর্ব। আগামী বছরের জানুয়ারিতে সৌদি আরবে হবে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ।
দুটি প্রস্তুতি ম্যাচের দুটিতেই হারের দেখা মিলল। হার-জিতের চেয়ে বরং খেলোয়াড়দের পরখ করা ছিল মূল উদ্দেশ্য। সহকারী কোচ আতিকুর রহমান মিশুর দাবি, প্রস্তুতি ভালোই হয়েছে।
বাহরাইন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে গতকাল দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে ৪-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল। প্রথমার্ধ শেষে অবশ্য এগিয়ে ছিল ২-১ গোলে। কিন্তু বিরতির পর আর পেরে ওঠেনি। বাংলাদেশের হয়ে গোল দুটি করেন আরমান ফয়সাল আকাশ ও মিরাজুল ইসলাম। এর আগে ১৮ আগস্ট প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ১-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ।
দুই ম্যাচেই প্রচুর খেলোয়াড় অদলবদল করেছেন কোচ সাইফুল বারী টিটু। সুযোগ দিয়েছেন সবাইকে। বাফুফের পাঠানো ভিডিও বার্তায় সেটাই শোনালেন মিশু। তিনি বলেন, ‘বাহরাইনে দুটি ম্যাচ খেলার মাধ্যমে ভিয়েতনামের জন্য আমাদের ভালো প্রস্তুতি হয়েছে। এখন ক্যাম্পে ২৪ জন রয়েছে। ২৪ জনই ম্যাচ খেলার সময় পেয়েছে। বাফুফেকে ধন্যবাদ আমাদের এমন সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’
বাংলাদেশ দলের ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে ২৬ আগস্ট। অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাই খেলতে ভিয়েতনামের বিমান ধরবে ২৯ আগস্ট দিবাগত রাতে। ৩ আগস্ট প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভিয়েতনামের মুখোমুখি হবেন মিরাজুল-মোরসালিনরা। ৬ সেপ্টেম্বর ইয়েমন ও ৯ সেপ্টেম্বর লড়বে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। সবগুলো ম্যাচ হবে ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে। ১২ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও সেরা চার রানার্সআপ দল খেলবে মূল পর্ব। আগামী বছরের জানুয়ারিতে সৌদি আরবে হবে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ।
বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে কয়েক দিন ধরেই চলছে নানা আলাপ-আলোচনা। কারণ, তিন সংস্করণের মধ্যে দুজনে এখন শুধু ওয়ানডে খেলছেন। দুজনের বিদায়ী সিরিজ আয়োজনের প্রসঙ্গ বারবার আসার কারণে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সহসভাপতি রাজীব শুক্লা খুব বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।২ ঘণ্টা আগে
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সেমিফাইনালের আশা কার্যত শেষ। পাঁচ ম্যাচে ২ জয় ও ৩ হারে নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন ৪। ১১ দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকার ৯ নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ। আজ টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ তথা নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন সোহানরা।৩ ঘণ্টা আগে
রাজনৈতিক বৈরিতায় ১২ বছর ধরে হচ্ছে না ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা তাই অপেক্ষা করে থাকেন এশিয়া কাপ ও আইসিসি ইভেন্টের জন্য। কিন্তু এবার যে পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। দুই দেশের মধ্যে যে ‘যুদ্ধংদেহী মনোভাব’, সেটার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটেও।৩ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের ভারত সফর নিয়ে আলোচনা চলছে গত কদিন ধরেই। অবশেষে জানা গেল লিওনেল মেসি, এমিলিয়ানো মার্তিনেজদের ভারত সফরের দিনক্ষণ। ফুটবল বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা এ বছরের নভেম্বরে ভারতে যাবে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।৪ ঘণ্টা আগে