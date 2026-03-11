বাংলাদেশ ম্যাচের আগে চেনা ছন্দে হামজা

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগামী ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। তার আগে চিন্তা ছিল হামজা চৌধুরীকে নিয়ে। চোটের কারণে এক মাসেরও বেশি সময় মাঠের বাইরে ছিলেন এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। তবে এবার হামজাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কমল বাংলাদেশের।
ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে গত ৩১ জানুয়ারি চার্লটনের কাছে ২-০ গোলে হেরে যায় লেস্টার সিটি। দলের হারের ম্যাচে আধঘণ্টার মাথায় হাঁটুতে ব্যথা পান হামজা। সে চোট থেকে সেরে উঠতে ৫ সপ্তাহের বেশি সময় লেগেছে তাঁর। গত ৭ মার্চ ইপসউইচ টাউনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরেন তিনি।
শুরুর একাদশে না থাকলেও সে ম্যাচের ৮২ মিনিটে রিকার্ডো ডমিঙ্গোজ বারবোসা পেরেইরার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন হামজা। এবার ব্রিস্টল সিটির বিপক্ষে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের ম্যাচে শুরুর একাদশেই দেখা গেল হামজাকে। শুধু মাঠে নেমেই নয়, নিজের চেনা পারফরম্যান্সে কোচের আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন তিনি। ম্যাচজুড়ে দুর্দান্ত কিছু ট্যাকল দিতে দেখা গিয়েছে হামজাকে। নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে ১১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে লেস্টার। সেখানে এই ফুটবলারের বেশ কিছু ট্যাকলের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘হামজার সর্বাত্মক দাপুটে পারফরম্যান্স।’
গত বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় হামজার। এরপর অল্প সময়েই এ দেশের ফুটবলপ্রেমীদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন এই প্রবাসী ফুটবলার। এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের পাঁচটি ম্যাচেই নিজের সেরাটা দিয়েছেন তিনি। ৫ ম্যাচে এক জয় এবং দুই ড্রয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ সমান ৫ পয়েন্ট। ইতোমধ্যে বাছাইপর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচটি নিয়মরক্ষার হলেও হালকাভাবে নিচ্ছে না বাংলাদেশ। সে ম্যাচে হামজাকে পাওয়ার অপেক্ষায় দলটি।
মিরপুরের উইকেট কেমন হবে—বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শুরুর আগেই এটা নিয়ে চলতে থাকে আলাপ-আলোচনা। ব্যাটারদের বধ্যভূমি নামে পরিচিত এই উইকেটে রীতিমতো বোলারদের রাজত্ব দেখা যায়। আজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডের প্রথম ইনিংসে দেখা গেল তেমন কিছুই। তবে এখানে উইকেটের যতটা না দায়, তাঁর চেয়ে বেশি কৃতিত্ব বাংলাদেশের বোলারদের১০ মিনিট আগে
গতির সঙ্গে বাউন্সারে ব্যাটারদের কাবু করতে নাহিদ রানার সুনাম রয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ফর্মটা তাঁর পক্ষে কথা বলছিল না। আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে তাঁর আগুনে বোলিংয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখছে পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ২০২৫ সালের নির্বাচনে অনিয়ম, কারসাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের স্বাধীন তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। কদিন আগে তামিম ইকবাল ও তাঁর সমমনা ক্রিকেট সংগঠকেরা অভিযোগ দায়ের করেন এনএসসিতে। সেটির পরিপ্রেক্ষিতে এই তদন্ত কমিটি গঠন করেছে এনএসসি।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে আজ দুপুরে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান। জাইমাকে স্টেডিয়ামে ফুলেল অভ্যর্থনা জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক এবং বিসিবির পরিচালকেরা।২ ঘণ্টা আগে