পাকিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল বাংলাদেশ

সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন স্বাগতিকেদের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
তিন পেসার এবং দুই স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। পেস আক্রমণে তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে রাখা হয়েছে নাহিদ রানাকে। মিরাজের সঙ্গে স্পিন বিভাগের দায়িত্ব সামলাবেন রিশাদ হোসেন। পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে লম্বা সময় পর বাংলাদেশ দলে ফেরানো হয় আফিফ হোসেন ধ্রুবকে। একাদশেও রাখা হয়েছে এই অলরাউন্ডারকে। সিরিজ শুরুর আগেই লিটন দাসকে মিডলঅর্ডারে খেলানোর কথা জানানো হয়েছিল; হচ্ছেও তা-ই। আজ পাঁচে ব্যাট করতে দেখা যাবে তাঁকে।
পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজটি একটু বেশিই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য। এই সিরিজটি দিয়ে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করছে বাংলাদেশ— গতকাল এমনটি জানিয়েছেন অধিনায়ক মিরাজ।
চমক দিয়ে একাদশ সাজিয়েছে পাকিস্তান। একাদশে আছেন তিন অভিষিক্ত ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহান, মাজ সাদাকাত ও শামাইল হুসাইন। এ ছাড়া সফরকারীদের একাদশে আছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান, সালমান আলী আগা, ফাহিম আশরাফদের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, লিটন দাস (উইকেটরক্ষক), আফিফ হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা ও মোস্তাফিজুর রহমান।
পাকিস্তান: সাহিবজাদা ফারহান, মাজ সাদাকাত, শামাইল হুসাইন, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), সালমান আলী আঘা, হুসাইন তালাত, আবদুল সামাদ, ফাহিম আশরাফ, শাহীন শাহ আফ্রিদি (অধিনায়ক), মোহাম্মদ ওয়াসিম ও আবরার আহমেদ।
ইরান যুদ্ধে স্থগিত হবে আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজ—এমন কথা শোনা যাচ্ছিল গত দুদিন ধরেই। অবশেষে সেটাই সত্যি হলো। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সামরিক সংঘাতের প্রভাবে দুই দলের মধ্যকার সাদা বলের সিরিজ দুটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়েছে। এক বিবৃতিতে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।২ ঘণ্টা আগে
লম্বা সময় ধরেই দেশের বাইরে আছেন সাকিব আল হাসান। সাবেক অধিনায়ক কবে দেশে ফিরবেন, সে বিষয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। তবে দেশে ফেরার বিষয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী তারকা অলরাউন্ডার। জানালেন, শিগগির দেশে ফিরবেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগের মঞ্চ, আর প্রতিপক্ষ যদি হয় রিয়াল মাদ্রিদ; তবে রেকর্ড ১৫ বারের চ্যাম্পিয়নদের ‘আন্ডারডগ’ বলা অনেকটা ধৃষ্টতাই। তবু বলতে হচ্ছে রিয়ালের স্কোয়াড দেখে। কিলিয়ান এমবাপ্পে, জুড বেলিংহাম এবং রদ্রিগোর অনুপস্থিতিতে আলভারো আরবেলোয়ার দল যেন এক খণ্ডিত শক্তির নাম। এমনই অবস্থায় সান্তিয়াগো বার্নাব্যুত৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের কোনো পরীক্ষাই নিতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ৯৬ রানের হারে রানার্সআপ হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে ব্ল্যাক ক্যাপরা। বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের মাত্র তিন দিনের মাথায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল দিয়েছে নিউজিল্যান্ড। এই সিরিজের জন্য তুলনামূল৩ ঘণ্টা আগে