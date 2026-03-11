Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিসিবি নির্বাচনের অনিয়ম তদন্তে ক্রীড়া পরিষদের কমিটি গঠন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ মার্চ ২০২৬, ১৬: ০৫
বিসিবি নির্বাচনের অনিয়ম তদন্তে কমিটি গঠন করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ২০২৫ সালের নির্বাচনে অনিয়ম, কারসাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের স্বাধীন তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। কদিন আগে তামিম ইকবাল ও তাঁর সমমনা ক্রিকেট সংগঠকেরা অভিযোগ দায়ের করেন এনএসসিতে। সেটির পরিপ্রেক্ষিতে এই তদন্ত কমিটি গঠন করেছে এনএসসি।

১৫ কার্য দিবসের মধ্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিটির সদস্য করা হয়েছে বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) এ কে এম আসাদুজ্জামান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সেলিম ফকির, ডিএমপির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম, ক্রীড়া সাংবাদিক এ টি এম সাইদুজ্জামান ও ব্যারিস্টার সালেহ আকরাম সম্রাটকে।

কমিটি বিসিবি নির্বাচনের অনিয়ম, কারসাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহার-সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগ পর্যালোচনা , প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ক্লাব বা সংস্থা বা ব্যক্তিদের কাছে ব্যাখ্যা শুনবে। ভবিষ্যতে কাউন্সিলর মনোনয়ন ও নির্বাচনপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

২০২৫ সালের অক্টোবরে বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সভাপতি হয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তাঁর নেতৃত্বে গত অক্টোবর থেকে বোর্ড প্রায় ৬ মাস অতিবাহিত করে ফেলার পর এনএসসি এই কমিটি গঠন করেছে।

