বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে জাইমা রহমান

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে আজ দুপুরে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান। জাইমাকে স্টেডিয়ামে ফুলেল অভ্যর্থনা জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক এবং বিসিবির পরিচালকেরা।
জাইমা যখন মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন টস হয়ে গেছে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের। টস জিতে স্বাগতিক অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিন পেসার এবং দুই স্পিনার নিয়ে বোলিং আক্রমণ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। পেস আক্রমণে তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে রাখা হয়েছে নাহিদ রানাকে। মিরাজের সঙ্গে স্পিন বিভাগের দায়িত্ব সামলাবেন রিশাদ হোসেন।
প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১২ ওভার পাকিস্তানের সংগ্রহ ২ উইকেটে ৫২ রান। জানা গেছে পাকিস্তানের ইনিংসের পুরোটা স্টেডিয়ামে বসেই দেখবেন জাইমা। ইনিংস বিরতিতে তাঁর স্টেডিয়াম ছাড়ার কথা।
মিরপুরের উইকেট কেমন হবে—বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শুরুর আগেই এটা নিয়ে চলতে থাকে আলাপ-আলোচনা। ব্যাটারদের বধ্যভূমি নামে পরিচিত এই উইকেটে রীতিমতো বোলারদের রাজত্ব দেখা যায়। আজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডের প্রথম ইনিংসে দেখা গেল তেমন কিছুই। তবে এখানে উইকেটের যতটা না দায়, তাঁর চেয়ে বেশি কৃতিত্ব বাংলাদেশের বোলারদের৯ মিনিট আগে
গতির সঙ্গে বাউন্সারে ব্যাটারদের কাবু করতে নাহিদ রানার সুনাম রয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ফর্মটা তাঁর পক্ষে কথা বলছিল না। আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে তাঁর আগুনে বোলিংয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখছে পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ২০২৫ সালের নির্বাচনে অনিয়ম, কারসাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের স্বাধীন তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। কদিন আগে তামিম ইকবাল ও তাঁর সমমনা ক্রিকেট সংগঠকেরা অভিযোগ দায়ের করেন এনএসসিতে। সেটির পরিপ্রেক্ষিতে এই তদন্ত কমিটি গঠন করেছে এনএসসি।১ ঘণ্টা আগে
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগামী ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। তার আগে চিন্তা ছিল হামজা চৌধুরীকে নিয়ে। চোটের কারণে এক মাসেরও বেশি সময় মাঠের বাইরে ছিলেন এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। তবে এবার হামজাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কমল বাংলাদেশের।২ ঘণ্টা আগে