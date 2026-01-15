Ajker Patrika
ফুটবল

শমিতকে ছেড়েই দিল তাঁর ক্লাব

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ৪২
শমিত শোমকে ছেড়ে দিল তাঁর ক্লাব ক্যাভালরি এফসি। ছবি: ফেসবুক
শমিত শোমকে ছেড়ে দিল তাঁর ক্লাব ক্যাভালরি এফসি। ছবি: ফেসবুক

২০২৩ সালে শমিত সোম যোগ দিয়েছিলেন কানাডার ক্লাব ক্যাভালরি এফসিতে। অবশেষে ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর তিন বছরের পথচলা শেষ হলো। ২৮ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই মিডফিল্ডারকে ছেড়ে দিল ক্যাভালরি এফসি।

ক্যাভালরি গত রাতে নিজেদের ওয়েবসাইটে এক অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে দিয়োগো গুতিয়েরেজ ও শমিতকে ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ক্লাবটি লিখেছে, ‘চুক্তি শেষ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) ক্লাব ক্যাভালরি এফসি দিয়েগো গুতিয়েরেজ ও শমিত সোমকে ছেড়ে দিল। গুতিয়েরেজ ২০২৪ সালে ক্লাবটিতে এসেছিলেন ও সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৪৯ ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৪ নর্থ স্টার কাপ চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য ছিলেন। দিয়েগো-শমিত দুজনকেই তাঁদের অবদানের জন্য ক্লাব শুভকামনা জানায়। তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা।’

ক্যাভালরি এফসিতে শমিত যোগ দিয়েছিলেন ২০২৩ সালে এবং সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৭৯ ম্যাচ খেলেছেন। ক্যাভালরি তাঁর বিদায়ের ঘোষণায় এই তথ্য উল্লেখ করেছে। ক্লাবটির হয়ে ৭৯ ম্যাচে কোনো গোল করতে না পারলেও চার গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। ২০২৩ সালে জিতেছেন সিপিএল শিল্ড। ক্যাভালরির ২০২৪ নর্থ স্টার কাপ চ্যাম্পিয়ন দলে গুতিয়েরেজের সঙ্গী ছিলেন শমিতও।

সিপিএলের সপ্তাহের সেরা ফুটবলার, সপ্তাহের সেরা একাদশে অনেকবার শমিতের নাম উঠেছে। কানাডার বয়সভিত্তিক দল থেকেই নজর কেড়েছেন তিনি। মাঠে নামলে তিনি তাঁর সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেন। গত বছরের জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক হয় শমিতের। এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৫ ম্যাচে করেছেন ১ গোল। একমাত্র গোলটি করেছেন ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে গত বছরের ১৩ নভেম্বর হংকংয়ের বিপক্ষে। তখন তিনি অতিরিক্ত সময়ে গোল করে বাংলাদেশকে সমতায় ফেরালেও রেফারির শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগমুহূর্তে স্বাগতিকদের কাঁদিয়ে জেতে হংকং।

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
