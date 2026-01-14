মিচেলের সেঞ্চুরিতে ভারতকে হারিয়ে সমতায় নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে হারলেও দ্বিতীয়টিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে নিউজিল্যান্ড। রাজকোটে আজ ভারতের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয়ে সিরিজে ১-১ ব্যবধানে সমতা ফিরিয়েছে সফরকারীরা। ১১৭ বলে ১১ চার ও ২ ছক্কায় হার না মানা ১৩১ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন কিউই অলরাউন্ডার ড্যারিল মিচেল। ম্লান করে দেন লোকেশ রাহুলের সেঞ্চুরি।
টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ উইকেটে ২৮৪ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় ভারত। ১১ চার ও ১ ছক্কায় ৯২ বলে ১১২ রানে অপরাজিত থাকেন রাহুল। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে এটি তাঁর অষ্টম সেঞ্চুরি। অধিনায়ক শুবমান গিলের ব্যাট থেকে আসে ৫৬ রান। সফরকারীদের হয়ে ৮ ওভারে ৫৬ রান দিয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক।
তাড়া করতে নেমে ৪৬ রানের ভেতর দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে (১৬) ও হেনরি নিকোলসকে (১০) হারায় নিউজিল্যান্ড। এরপর আর পথ হারাতে দেননি মিচেল ও উইল ইয়াং। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ১৬২ রান যোগ করেন তাঁরা। ইয়াং অবশ্য সেঞ্চুরির আগেই কাটা পড়েন। ৯৮ বলে ৭ চারে ৮৭ রান করেন তিনি। তবে মিচেল ঠিকই তুলে নেন ক্যারিয়ারের অষ্টম সেঞ্চুরি। গ্লেন ফিলিপসের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ৭৮ রানের জুটিতে ১৫ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করেন তিনি। ২৫ বলে ৩২ রানে অপরাজিত থাকেন ফিলিপস। ভারতের হয়ে উইকেট তিনটি নিয়েছেন হর্ষিত রানা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও কুলদীপ যাদব।
ভারত-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। সিরিজ নির্ধারণী লড়াইয়ে ইন্দোরে রোববার শেষ ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে দুই দল। এর আগে প্রথম ওয়ানডেতে ৪ উইকেটের জয় পেয়েছে স্বাগতিক ভারত।
