ফুটবল খেলা দেখতে জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর কন্যা

জাতীয় স্টেডিয়ামে মেলা বসেছে সাবেক ফুটবলারদের। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লাল ও সবুজ দলে ভাগ হয়ে খেলছেন তাঁরা। সেই প্রদর্শনী ম্যাচ দেখতে জাতীয় স্টেডিয়ামে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর কন্যা ব্যারিস্টার জায়মা রহমান।
স্টেডিয়ামে ঢুকেই ফুটবলারদের সঙ্গে করমর্দন করেন প্রধানমন্ত্রী। দুই দলের সঙ্গে আলাদা করে ছবিও তোলেন তিনি। এরপর ডাগআউটে বসেই উপভোগ করছেন ম্যাচ। যা শুরু হয় বিকেল ৪টার পর।
যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক খেলছেন লাল দলের হয়ে। যদিও গোলবারের নিচে নয় বরং মাঝমাঠে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। লাল দলে খেলছেন আলফাজ আহমেদ, রুম্মন বিন ওয়ালী সাব্বির, কায়সার হামিদ, গোলাম গাউসের মতো ফুটবলাররাও। সবুজ দলের হয়ে খেলছেন এনামুল, ওয়ালী ফয়সাল, ছাইদ হাসান কানন ও গোলাম রব্বানী ছোটনরা।
