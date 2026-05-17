Ajker Patrika
ফুটবল

তারকা ফুটবলারকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ইরানের

ক্রীড়া ডেস্ক    
তারকা ফুটবলারকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ইরানের
গ্রুপ জি-তে আছে ইরান। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ঘোষিত ইরানের প্রাথমিক দলে জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার সর্দার আজমুনের। শনিবার ৩০ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ইরান ফুটবল ফেডারেশন, যেখান থেকে আগামী ১ জুনের মধ্যে চূড়ান্ত ২৬ সদস্যের দল নির্ধারণ করা হবে।

আজমুনের বাদ পড়া নিয়ে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে আলোচনা। বিভিন্ন ইরানি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সরকারের প্রতি অবিশ্বস্ত আচরণের অভিযোগে জাতীয় দল থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাব শাবাব আল-আহলিতে খেলছেন ৩১ বছর বয়সী আজমুন। মার্চ মাসে নিজের ইনস্টাগ্রামে দুবাইয়ের শাসক মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুমের সঙ্গে সাক্ষাতের একটি ছবি পোস্ট করার পর থেকেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

জাতীয় দলের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাতে ইরানি সংবাদমাধ্যম ফার্স নিউজ জানিয়েছিল, আজমুনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরে সেই ছবি মুছে ফেললেও রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় এই ফরোয়ার্ডকে।

ইরানের হয়ে ৯১ ম্যাচে ৫৭ গোল করা আজমুন দেশের ইতিহাসের অন্যতম সফল স্ট্রাইকার। সর্বশেষ দুই বিশ্বকাপেও খেলেছিলেন তিনি। আজমুনের অনুপস্থিতিতে বিশ্বকাপে ইরানের আক্রমণভাগের মূল ভরসা হবেন মেহদি তারেমি। ইউরোপের বিভিন্ন শীর্ষ লিগে খেলা এই ফরোয়ার্ড বর্তমানে গ্রিসের ক্লাব অলিম্পিয়াকোস এফসিতে খেলছেন।

বিশ্বকাপ প্রস্তুতির জন্য আগামীকাল তুরস্কে যাবে ইরানের ফুটবলাররা। সেখানে অনুশীলন ক্যাম্প, প্রীতি ম্যাচ এবং ভিসা প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করা হবে। ইরান আবারও অনুশীলনের জন্য বেছে নিয়েছে আন্তালিয়াকে, যেখানে মার্চেও তারা প্রস্তুতি ক্যাম্প করেছিল।

দল ঘোষণার পর ইরান ফুটবল ফেডারেশনের ওয়েবসাইটে প্রধান কোচ আমির ঘালেনোই বলেন, ‘বিশ্বকাপের আগে এই শেষ অনুশীলন ক্যাম্পের জন্য ৩০ জন খেলোয়াড় বেছে নেওয়া আমার কোচিং ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন টেকনিক্যাল সিদ্ধান্ত ছিল। আমি শুধুমাত্র টেকনিক্যাল মানদণ্ড বিবেচনা করেই খেলোয়াড় নির্বাচন করেছি।’

আন্তালিয়ায় দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে চায় ইরান। এর মধ্যে ২৯ মে গাম্বিয়া জাতীয় ফুটবল দল-এর বিপক্ষে একটি ম্যাচ ইতোমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইরানি-কানাডিয়ান সংগঠক সাম মেহদিজাদেহ।

এদিকে, বিশ্বকাপ সামনে রেখে এখনো ইরান দল ও সাপোর্ট স্টাফদের ভিসা ইস্যু হয়নি। তবে ফুটবলের বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা আশ্বাস দিয়েছে যে, জুনে শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টের আগেই বিষয়টির সমাধান হবে।

গ্রুপ ‘জি’-তে থাকা ইরান ১৫ জুন লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। এরপর একই শহরে তাদের প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে সিয়াটলে তারা খেলবে মিসরের বিপক্ষে।

বিষয়:

খেলাফুটবল২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

সম্পর্কিত

আফগান ক্রিকেটারের মৃত্যুর খবর, পরে জানা গেল আসল ঘটনা

আফগান ক্রিকেটারের মৃত্যুর খবর, পরে জানা গেল আসল ঘটনা

আবারও দ্রুততম মানব ইমরানুর, হারানো মুকুট ফিরে পেলেন শিরিন

আবারও দ্রুততম মানব ইমরানুর, হারানো মুকুট ফিরে পেলেন শিরিন

পাকিস্তানকে গুটিয়ে দিলেন রানা, লিড নিল বাংলাদেশ

পাকিস্তানকে গুটিয়ে দিলেন রানা, লিড নিল বাংলাদেশ

রিয়ালের সাবেক কোচকে এবার নিল চেলসি

রিয়ালের সাবেক কোচকে এবার নিল চেলসি