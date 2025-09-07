Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন রোনালদো, সামনে কে

ক্রীড়া ডেস্ক    
গোলের পর রোনালদোর উদ্‌যাপন। ছবি: এক্স
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেলেছেন লিওনেল মেসি। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অবশ্য শুরুটা করলেন গতকাল। আর্মেনিয়াকে প্রথম ম্যাচে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর দল পর্তুগাল। রোনালদো নিজেও পেয়েছেন জোড়া গোলের দেখা। তাতে একটি রেকর্ডে ছাড়িয়ে গেছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মেসিকে।

ভাজগেন সারগসিয়ান স্টেডিয়ামে রোনালদোর প্রথম গোলটি আসে ২১ মিনিটে। কাকতালীয়ভাবে ২১ নম্বর জার্সি পরেই খেলতেন গত জুলাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া পর্তুগিজ ফুটবলার দিয়োগো জোতা।

এই গোল দিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় মেসিকে টপকে দুইয়ে উঠে এসেছেন রোনালদো। ৭২ ম্যাচ খেলে সেখানে মেসির গোলসংখ্যা ৩৬। ৪৭ গোল নিয়ে তালিকার ওপরে আছেন গুয়াতেমালার সাবেক ফুটবলার কার্লোস রুইস।

রোনালদোর এরপর গোলের দেখা পান আরও একবার। বিরতির পর প্রথম মিনিটে দূরপাল্লার শটে জাল কাঁপান তিনি। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ৩৮ গোল ছুঁতে তাঁর খেলতে হয়েছে ৪৮ ম্যাচ।

রোনালদো ছাড়াও ম্যাচে জোড়া গোল করেন জোয়াও ফেলিক্স। অন্য গোলটি আসে জোয়াও কানসেলোর পা থেকে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অজেয় ধারা ধরে রেখেছে ইংল্যান্ড। ঘরের মাঠে অ্যান্ডোরাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা। প্রথম গোলটি আত্মঘাতী হলেও দ্বিতীয় গোলটি এসেছে ডেকলান রাইসের কাছ থেকে। ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ‘কে’ গ্রুপের শীর্ষে আছে টমাস টুখেলের দল।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবলারফুটবল
বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

ইউএস ওপেনে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখলেন সাবালেঙ্কা

মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন রোনালদো, সামনে কে

পাকিস্তানে ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন মাঠে বোমা বিস্ফোরণ, নিহত ১

‘কাউকে জবাব দেওয়ার কিছু নেই, নিজেদের খেলাটা খেলব’

