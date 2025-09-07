মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন রোনালদো, সামনে কে

ক্রীড়া ডেস্ক
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেলেছেন লিওনেল মেসি। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অবশ্য শুরুটা করলেন গতকাল। আর্মেনিয়াকে প্রথম ম্যাচে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর দল পর্তুগাল। রোনালদো নিজেও পেয়েছেন জোড়া গোলের দেখা। তাতে একটি রেকর্ডে ছাড়িয়ে গেছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মেসিকে।
ভাজগেন সারগসিয়ান স্টেডিয়ামে রোনালদোর প্রথম গোলটি আসে ২১ মিনিটে। কাকতালীয়ভাবে ২১ নম্বর জার্সি পরেই খেলতেন গত জুলাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া পর্তুগিজ ফুটবলার দিয়োগো জোতা।
এই গোল দিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় মেসিকে টপকে দুইয়ে উঠে এসেছেন রোনালদো। ৭২ ম্যাচ খেলে সেখানে মেসির গোলসংখ্যা ৩৬। ৪৭ গোল নিয়ে তালিকার ওপরে আছেন গুয়াতেমালার সাবেক ফুটবলার কার্লোস রুইস।
রোনালদোর এরপর গোলের দেখা পান আরও একবার। বিরতির পর প্রথম মিনিটে দূরপাল্লার শটে জাল কাঁপান তিনি। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ৩৮ গোল ছুঁতে তাঁর খেলতে হয়েছে ৪৮ ম্যাচ।
রোনালদো ছাড়াও ম্যাচে জোড়া গোল করেন জোয়াও ফেলিক্স। অন্য গোলটি আসে জোয়াও কানসেলোর পা থেকে।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অজেয় ধারা ধরে রেখেছে ইংল্যান্ড। ঘরের মাঠে অ্যান্ডোরাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা। প্রথম গোলটি আত্মঘাতী হলেও দ্বিতীয় গোলটি এসেছে ডেকলান রাইসের কাছ থেকে। ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ‘কে’ গ্রুপের শীর্ষে আছে টমাস টুখেলের দল।
নারী হোক বা পুরুষ—কোনো এককেই গত এক দশকে ইউএস ওপেনে শিরোপা ধরে রাখতে পারছিলেন না কেউ। সেই ধারাটা এবার ভাঙলেন আরিনা সাবালেঙ্কা। ফাইনালে আমান্দা অ্যানিসিমোভাকে ৬-৩,৭-৬ (৭-৩) গেমে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখলেন তিনি।৪১ মিনিট আগে
পাকিস্তানে স্থানীয় ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন একজন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বাজৌর জেলায়। জেলা পুলিশ কর্মকর্তা ওয়াকাস রফিক পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনকে জানান, অস্থায়ীভাবে বানানো বিস্ফোরক যন্ত্র (আইইডি) ব্যবহার করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের এমিরেটসের ফ্লাইট ধরতে ঘণ্টা দুয়েক আগ থেকেই হাজির হচ্ছিলেন ক্রিকেটাররা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ফ্লাইটে যাবে আরেক বহর। সকালের বহরে ছিলেন অধিনায়ক লিটন দাস ও উইকেটরক্ষক–ব্যাটার জাকের আলী, রিশাদ, সাইফ হাসান, তানজিদ তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা৪ ঘণ্টা আগে
বদলি হয়ে মাঠ থেকে উঠে যাওয়ার সময় বোতল ছুড়ে সজোরে ঘুষি মারলেন ডাগআউটে। কোচের সিদ্ধান্তে নাখোশ ছিলেন বলেই হয়তো। তিনি না থাকায় বাংলাদেশের খেলায় প্রভাবও পড়ে কিছুটা। কিন্তু এভাবে ম্যাচে মেজাজ হারিয়ে কি নিজের ওপরই অযাচিত চাপ বয়ে আনছেন ফাহামিদুল ইসলাম।১৭ ঘণ্টা আগে