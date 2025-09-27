জাপানে হচ্ছে না ঋতুপর্ণা-আফঈদাদের ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়ান কাপ সামনে রেখে জাপানে ক্যাম্প করার কথা ছিল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের। কিন্তু তা হচ্ছে না। আজ সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাফুফের নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ।
আজ থেকে চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে শুরু হয়ে মেয়েদের এক্সক্লুসিভ ক্যাম্প। ২০ দিনের ক্যাম্প শেষে ১৭ অক্টোবর ঢাকায় ফিরবে তারা। সেখান থেকে থাইল্যান্ড যাবে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে। কিরণ বলেন, ‘ক্যাম্পে ২৯ জন আছে আপাতত। ১০ ফুটবলার খেলছে ভুটানের লিগে। ১৮ অক্টোবর ঢাকায় আসবে তারা।’
জাপানের ক্যাম্প বাতিল নিয়ে কিরণ বলেন, ‘আমরা জাপানে অনুশীলনে ব্যবস্থা করছিলাম। কিন্তু ফিফা উইন্ডোর কারণে সেটি হচ্ছে না। ওরা আমাদের নভেম্বরের ২০-৩০ তারিখের পর সময় দিতে চেয়েছে, ওই সময়ে আমরা দেশে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলব। চেষ্টা করছি (অন্য কোথাও করার), কিন্তু না পেরে তো কিছু করার নেই। এশিয়া কাপে যারা জানতো কোয়ালিফাই করবে তারা আগে থেকে এক বছর আগে থেকে সব প্ল্যান তৈরি করে এগিয়েছে। কিন্তু আমাদের যে সব কিছুতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।’
আগামী বছরের মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় হবে এশিয়ান কাপ। বাংলাদেশের গ্রুপে প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চীন, উত্তর কোরিয়া ও উজবেকিস্তান
