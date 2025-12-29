Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘সোনার বাংলা’ নামে নতুন টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আনছে বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। ছবি: বিসিবি
তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। ছবি: বিসিবি

সোনার বাংলা পাথওয়ে টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ ২০২৬ নামে একটি নতুন টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নতুন বছরের শুরুতেই মাঠে গড়াচ্ছে এই টুর্নামেন্ট।

বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার বাংলা পাথওয়ে টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ আয়োজনের কথা জানিয়েছে। বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদকে এই টুর্নামেন্টের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ম্যাচগুলো হবে বগুড়া ও রাজশাহীতে। নতুন বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে টুর্নামেন্টটি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

ছয় থেকে আট দল নিয়ে হতে পারে সোনার বাংলা পাথওয়ে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট নামে বিসিবির নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ। দুই ক্যাটাগরি থেকে ক্রিকেটার নির্বাচন করবে জাতীয় নির্বাচক প্যানেল। সেই দুই ক্যাটাগরি হলো

১. ২০২৫-২৬ বিপিএলে নিলামের তালিকাভুক্ত হলেও যাঁরা কোনো দল পায়নি

২. যে আট দল ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে অংশ নেয়নি, কিন্তু ক্রিকেটাররা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, সেই দলগুলোর ক্রিকেটাররা থাকছেন বিসিবির নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ

টুর্নামেন্টের পেশাদারত্ব ও মান নিশ্চিত করতে বিসিবি নিজ উদ্যোগে প্রতিটি দলের টিম ম্যানেজমেন্ট নিয়োগ দেবে। পাশাপাশি ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকসহ সব ধরনের আর্থিক বিষয়ও বিসিবি পরিচালনা করবে। টুর্নামেন্টের দল গঠন, ম্যাচ সূচি ও অন্যান্য পরিচালনাগত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে জানানো হবে। বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের পাইপলাইন আরও শক্তিশালী করা এবং বর্তমানে ফ্র্যাঞ্চাইজি কিংবা ক্লাব লিগের বাইরে থাকা ক্রিকেটারদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চ তৈরি করাই নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ আয়োজনের উদ্দেশ্য।

ফুটবল

১০০০ গোল না করা পর্যন্ত অবসর নেবেন না রোনালদো

ক্রীড়া ডেস্ক    
১০০০ গোল না করে অবসরে যাবেন না বলে জানিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: ফেসবুক
১০০০ গোল না করে অবসরে যাবেন না বলে জানিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: ফেসবুক

বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ৪০ পেরোনো পর্তুগিজ তারকা গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। পুরস্কারে ভরে উঠছে তাঁর ক্যাবিনেটও। তবে ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে তিনি যে ধনুকভাঙা পণ করেছেন। মাইলফলক না ছোঁয়া পর্যন্ত ফুটবল খেলা ছাড়ছেন না এই তারকা।

প্রতিযোগিতামূলক ক্যারিয়ারে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে খেলা রোনালদো এখন পর্যন্ত করেছেন ৯৫৬ গোল। যার মধ্যে পর্তুগালের জার্সিতে ১৪৩ গোল করে আন্তর্জাতিক ফুটবলে এখনো তিনি সর্বোচ্চ গোলদাতা। রিয়াল মাদ্রিদ, আল নাসর, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, জুভেন্টাসের হয়েও করেছেন গোলের সেঞ্চুরি। বয়স ৪০ পেরোলেও রোনালদোকে দেখে যে সেটা বোঝার উপায়ই নেই। দুবাইয়ে গত রাতে মধ্যপ্রাচ্যের খেলোয়াড়ের পুরস্কার গ্রহণের পর আবারও তাঁর সেই ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করার ব্যাপারটি মনে করিয়ে দিয়েছেন। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আপনারা জানেন আমার লক্ষ্য কী। আরও শিরোপা জিততে চাই এবং সেই সংখ্যাটা (১০০০ গোল) ছুঁতে চাই। যদি চোটে না পড়ি, তাহলে সেই সংখ্যাটা স্পর্শ করবই।’

আল নাসরের হয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ১৪ ম্যাচে করেছেন ১৩ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৩ গোলে। পরশু তাঁর জোড়া গোলে আল আখদুদকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। তাতে সৌদি প্রো লিগে টানা ১০ ম্যাচ জয়ের কীর্তি গড়েছে আল নাসর। সরাসরি না বললেও আকার-ইঙ্গিতে বয়সের কথা গত রাতে দুবাইয়ে উল্লেখ করেছেন রোনালদো। ৪০ পেরোনোর পরও তাঁর ভেতর যে ক্ষুধা রয়েছে, সেটা তাঁর কথায় স্পষ্ট। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘খেলা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হলেও আমি অনুপ্রাণিত। আমার আশা-প্রত্যাশা অনেক বেশি। মধ্যপ্রাচ্য বা ইউরোপ কোথায় খেলি, সেটা ব্যাপার না। সব সময় খেলাটা উপভোগ করি ও চালিয়ে যেতে চাই।’

দুবাইয়ে গতকাল গ্লোবাল সকার অ্যাওয়ার্ডের রাতটা যেন রোনালদো ও উসমান দেম্বেলেরই হয়ে থাকল। ব্যালন ডি’অর, ফিফার বর্ষসেরা খেলোয়াড়, গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে সেরা ফুটবলার—তিনটি মেজর পুরস্কার পেলেন দেম্বেলে। নিজেদের ইতিহাসে পিএসজির প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ে কোচ লুইস এনরিকের পাশাপাশি দেম্বেলে, ডেজির ডুয়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

চলুন দেখে নেওযা যাক দুবাই গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে কে কী পুরস্কার পেলেন

সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়: ডেজিরে ডুয়ে (পিএসজি)

সেরা ফরোয়ার্ড: লামিন ইয়ামাল (বার্সেলোনা)

সেরা কোচ: লুইস এনরিকে (পিএসজি)

মধ্যপ্রাচ্যের সেরা খেলোয়াড়: ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (আল নাসর)

সেরা ক্লাব: পিএসজি

ফুটবল

রোনালদো ভক্ত তনিমার দৃষ্টিনন্দন জোড়া গোলে শুরু নারী লিগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জোড়া গোল করলেন তনিমা বিশ্বাস। ছবি: বাফুফে
জোড়া গোল করলেন তনিমা বিশ্বাস। ছবি: বাফুফে

কুয়াশার কারণে দিনেদুপুরে ম্যাচের ১৫ মিনিট পরই জ্বলল ফ্লাডলাইট। গ্যালারির এক কোনায় কিছু দর্শক আগুন জ্বালিয়ে লড়াই করছিলেন শীতের সঙ্গে। মাঠে অবশ্য লড়াই চলছিল পুলিশ ফুটবল ক্লাব আর সেনাবাহিনী স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে। সেই লড়াইয়ে সব আলো কেড়ে নিলেন তনিমা বিশ্বাস। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ভক্ত এই মিডফিল্ডার দৃষ্টিনন্দন জোড়া গোলে পুলিশকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে সেনাবাহিনী।

বেলা সাড়ে ৩টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কারণে বিলম্ব হয় ১৬ মিনিট। অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নারী ফুটবল লিগই হচ্ছে দেড় বছরের বেশি সময় পর। কমলাপুর স্টেডিয়ামে গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় অপেক্ষা করতে হয় ৪০ মিনিট। এর আগ পর্যন্ত গোছাল ফুটবল উপহার দেয় সেনাবাহিনী। একদিনের অনুশীলনে মাঠে নামা পুলিশ সেভাবে তালমেল গড়তে পারেনি। যদিও ১২ মিনিটে মোসাম্মৎ সাগরিকার সামনে ছিল সুবর্ণ সুযোগ। তাঁর বাঁ পায়ের শট সহজেই তালুবন্দী করেন সেনাবাহিনীর গোলরক্ষক মিলি আক্তার।

৪০ মিনিটে প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে শট নিলেন তনিমা বিশ্বাস। বল হাওয়ায় ভেসে লাফিয়ে ওঠা পুলিশের গোলরক্ষক তাসলিমার গ্লাভস ফাঁকি দিয়ে লুটোপুটি খেলো জালে। তনিমা নিজেও সেটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

বিরতির পর দ্বিতীয় গোলটি এল ৭০ মিনিটে। মোসাম্মৎ সুলতানার থ্রু পাস ধরে বক্সে ঢুকে দুরূহ কোণ থেকেই শট নেন তনিমা। বল দূরের পোস্টের ভেতরের দিকে লেগে জালে জড়ায়। প্রথম গোলে না হলেও দ্বিতীয় গোলে ঠিকই পর্তুগিজ তারকা রোনালদোর মতো ‘সিউ’ স্টাইলে উদ্‌যাপন সারেন এই মিডফিল্ডার।

ম্যাচশেষে জানালেন সেই উদ্‌যাপনের কারণ, ‘রোনালদোর জার্সি নম্বর ৭ আর আমারও ৭। তাঁর উদ্‌যাপন দেখেছিলাম, তাই আমিও করলাম। আগেও যখন সেনাবাহিনীর হয়ে অভিষেক ম্যাচে দুটি গোল করেছিলাম, তখনো এই উদ্‌যাপন করেছিলাম।’

জাতীয় দলের হয়ে গত ফেব্রুয়ারিতে অভিষেক হয় তনিমার। ছিলেন গত নভেম্বরে ত্রিদেশীয় সিরিজের দলেও। প্রথম গোলটি নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের সেভাবেই অনুশীলন করানো হয়েছিল যে রিটার্ন বল এলে যেন আমরা বারে চেষ্টা করি। এটা হয়ে গেছে। ভাবতে পারিনি যে গোল হবে।’

ক্রিকেট

দুই দিনে টেস্ট শেষ হওয়ায় মেলবোর্নকে বাজে রেটিং দিল আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
দুই দিনেই শেষ হয়েছে মেলবোর্ন টেস্ট। ছবি: সংগৃহীত
দুই দিনেই শেষ হয়েছে মেলবোর্ন টেস্ট। ছবি: সংগৃহীত

মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত অ্যাশেজ সিরিজের চতুর্থ টেস্ট শেষ হয়েছে মাত্র দুই দিনেই। তাই এই ম্যাচের উইকেটকে ‘অসন্তোষজনক’ রেটিং দিয়েছে আইসিসি। একই সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে ম্যাচটির উইকেটকে। আইসিসি ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো এই মূল্যায়ন করেছেন।

বক্সিং ডে টেস্টে বোলারদের জন্য ছিল বাড়তি সহায়তা। তাতে অসহায় আত্মসমর্পন করেছেন ব্যাটাররা। প্রথম দিনই দুই দল মিলে হারায় ২০ উইকেট। বোলারদের দাপট অব্যাহত ছিল দ্বিতীয় দিনেও। উইকেটের এমন আচরণের পর আইসিসি যে শাস্তি দেবে সেটা অবধারিতই ছিল। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

দুই দিনেই টেস্ট শেষ হওয়ায় মোটা অঙ্কের ক্ষতি গুনতে হয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে (সিএ)। আগেই টিকিট বিক্রি হওয়ায় অর্থ ফেরত দিতে হয়েছে সংস্থাটিকে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) চিফ অব ক্রিকেট জেমস অলসপ এক বিবৃতিতে বলেন, ‘তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের টিকিটধারী দর্শকেরা, একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ও বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটভক্ত যারা ম্যাচটি দেখার অপেক্ষায় ছিলেন তাদের জন্য আমরা হতাশ। এই পিচ ব্যাট ও বলের মধ্যে মেলবোর্নের যে ঐতিহ্যগত ভারসাম্য তা ধরে রাখতে পারেনি।’

অসন্তোষজনক রেটিং পেলেও মেলবোর্নের গ্রাউন্ড স্টাফদের প্রশংসা করতে ভুলেননি অলসপ, ‘টেস্টের জন্য কয়েক বছর ধরে স্টাফরা দারুণ উইকেট তৈরি করেছে। আশা করছি আগামী বছর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্ট এবং ২০২৭ সালের মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বহুল প্রতীক্ষিত ১৫০ বছর পূর্তি টেস্টের জন্য তারা আবারও উন্নতমানের উইকেট বানাবে।’

ক্রিকেট

সাকিব ভাইকে সবাই পেতে চায়: তাসকিন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫৮
সাকিবকে ফের দলে চান তাসকিন। ছবি: সংগৃহীত
সাকিবকে ফের দলে চান তাসকিন। ছবি: সংগৃহীত

লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন সাকিব আল হাসান। আর কখনো দেশের হয়ে এই অলরাউন্ডারের খেলা হবে কিনা সেটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে সতীর্থ এবং বড় ভাই সাকিবকে ফের জাতীয় দলে দেখতে চান তাসকিন আহমেদ।

বাংলাদেশের হয়ে সবশেষ সাকিবকে দেখা গেছে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে, ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে এরপর আর দেশেই আসতে পারেননি সাবেক অধিনায়ক। তাই অনেকে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলে বেড়াচ্ছেন সাকিব। বর্তমানে আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে। একই টুর্নামেন্টে শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলে এসেছেন তাসকিন। সেখানেই তারকা অলরাউন্ডারের সঙ্গে কথা হয়েছে এই পেসারের। দেশে ফিরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলে সাকিব প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাঁর কাছে।

তাসকিন বলেন, ‘সাকিব ভাইয়ের ফিটনেসের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো খেলার পরিস্থিতি বুঝতে পারা। যেটা অনেক দলের জন্য সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করে। তিনি অনেক অভিজ্ঞ একজন ক্রিকেটার। চারশর ওপরে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা একজন ক্রিকেটার। এটা আসলে যেকোনো দলের জন্যই ইতিবাচক বিষয়। বাংলাদেশ দলের বিষয়টা (সাকিবের খেলা বা না খেলা) আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। তবে উনার মতো একজন ক্রিকেটারকে সবাই দলে পেতে চায়।’

নিজের দেশে ফেরা প্রসঙ্গে সাকিবের সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে তাসকিন বলেন, ‘না আসলে সাকিব ভাইয়ের সঙ্গে এসব নিয়ে কোনো কথা হয়নি। শুধু খেলা নিয়েই কথা হয়েছে একটু। এমনিই একটু হাই-হ্যালো হয়েছে। এসব নিয়ে কোনো কথা হয়নি।’

আইএল টি-টোয়েন্টির অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তাসকিন বলেন, ‘সংস্কৃতি, পেশাদারিত্ব সবকিছু অনেক সুন্দর ছিল সেখানে (আইএল টি-টোয়েন্টিতে)। এই জিনিসগুলো থেকে যা শিখেছি, তা কাজে লাগবে। মোস্তাফিজ, রিশাদ এবং আমি যা শিখলাম, তা ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দলে প্রভাব ফেলবে। ৫ শতাংশ হলেও উন্নতি হবে।’

