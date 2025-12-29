রোনালদো ভক্ত তনিমার দৃষ্টিনন্দন জোড়া গোলে শুরু নারী লিগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কুয়াশার কারণে দিনেদুপুরে ম্যাচের ১৫ মিনিট পরই জ্বলল ফ্লাডলাইট। গ্যালারির এক কোনায় কিছু দর্শক আগুন জ্বালিয়ে লড়াই করছিলেন শীতের সঙ্গে। মাঠে অবশ্য লড়াই চলছিল পুলিশ ফুটবল ক্লাব আর সেনাবাহিনী স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে। সেই লড়াইয়ে সব আলো কেড়ে নিলেন তনিমা বিশ্বাস। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ভক্ত এই মিডফিল্ডার দৃষ্টিনন্দন জোড়া গোলে পুলিশকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে সেনাবাহিনী।
বেলা সাড়ে ৩টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কারণে বিলম্ব হয় ১৬ মিনিট। অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নারী ফুটবল লিগই হচ্ছে দেড় বছরের বেশি সময় পর। কমলাপুর স্টেডিয়ামে গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় অপেক্ষা করতে হয় ৪০ মিনিট। এর আগ পর্যন্ত গোছাল ফুটবল উপহার দেয় সেনাবাহিনী। একদিনের অনুশীলনে মাঠে নামা পুলিশ সেভাবে তালমেল গড়তে পারেনি। যদিও ১২ মিনিটে মোসাম্মৎ সাগরিকার সামনে ছিল সুবর্ণ সুযোগ। তাঁর বাঁ পায়ের শট সহজেই তালুবন্দী করেন সেনাবাহিনীর গোলরক্ষক মিলি আক্তার।
৪০ মিনিটে প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে শট নিলেন তনিমা বিশ্বাস। বল হাওয়ায় ভেসে লাফিয়ে ওঠা পুলিশের গোলরক্ষক তাসলিমার গ্লাভস ফাঁকি দিয়ে লুটোপুটি খেলো জালে। তনিমা নিজেও সেটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।
বিরতির পর দ্বিতীয় গোলটি এল ৭০ মিনিটে। মোসাম্মৎ সুলতানার থ্রু পাস ধরে বক্সে ঢুকে দুরূহ কোণ থেকেই শট নেন তনিমা। বল দূরের পোস্টের ভেতরের দিকে লেগে জালে জড়ায়। প্রথম গোলে না হলেও দ্বিতীয় গোলে ঠিকই পর্তুগিজ তারকা রোনালদোর মতো ‘সিউ’ স্টাইলে উদ্যাপন সারেন এই মিডফিল্ডার।
ম্যাচশেষে জানালেন সেই উদ্যাপনের কারণ, ‘রোনালদোর জার্সি নম্বর ৭ আর আমারও ৭। তাঁর উদ্যাপন দেখেছিলাম, তাই আমিও করলাম। আগেও যখন সেনাবাহিনীর হয়ে অভিষেক ম্যাচে দুটি গোল করেছিলাম, তখনো এই উদ্যাপন করেছিলাম।’
জাতীয় দলের হয়ে গত ফেব্রুয়ারিতে অভিষেক হয় তনিমার। ছিলেন গত নভেম্বরে ত্রিদেশীয় সিরিজের দলেও। প্রথম গোলটি নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের সেভাবেই অনুশীলন করানো হয়েছিল যে রিটার্ন বল এলে যেন আমরা বারে চেষ্টা করি। এটা হয়ে গেছে। ভাবতে পারিনি যে গোল হবে।’
সোনার বাংলা পাথওয়ে টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ ২০২৬ নামে একটি নতুন টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নতুন বছরের শুরুতেই মাঠে গড়াচ্ছে এই টুর্নামেন্ট।
বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার বাংলা পাথওয়ে টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ আয়োজনের কথা জানিয়েছে। বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদকে এই টুর্নামেন্টের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ম্যাচগুলো হবে বগুড়া ও রাজশাহীতে। নতুন বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে টুর্নামেন্টটি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
ছয় থেকে আট দল নিয়ে হতে পারে সোনার বাংলা পাথওয়ে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট নামে বিসিবির নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ। দুই ক্যাটাগরি থেকে ক্রিকেটার নির্বাচন করবে জাতীয় নির্বাচক প্যানেল। সেই দুই ক্যাটাগরি হলো
১. ২০২৫-২৬ বিপিএলে নিলামের তালিকাভুক্ত হলেও যাঁরা কোনো দল পায়নি
২. যে আট দল ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে অংশ নেয়নি, কিন্তু ক্রিকেটাররা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, সেই দলগুলোর ক্রিকেটাররা থাকছেন বিসিবির নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ
টুর্নামেন্টের পেশাদারত্ব ও মান নিশ্চিত করতে বিসিবি নিজ উদ্যোগে প্রতিটি দলের টিম ম্যানেজমেন্ট নিয়োগ দেবে। পাশাপাশি ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকসহ সব ধরনের আর্থিক বিষয়ও বিসিবি পরিচালনা করবে। টুর্নামেন্টের দল গঠন, ম্যাচ সূচি ও অন্যান্য পরিচালনাগত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে জানানো হবে। বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের পাইপলাইন আরও শক্তিশালী করা এবং বর্তমানে ফ্র্যাঞ্চাইজি কিংবা ক্লাব লিগের বাইরে থাকা ক্রিকেটারদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চ তৈরি করাই নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ আয়োজনের উদ্দেশ্য।
মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত অ্যাশেজ সিরিজের চতুর্থ টেস্ট শেষ হয়েছে মাত্র দুই দিনেই। তাই এই ম্যাচের উইকেটকে ‘অসন্তোষজনক’ রেটিং দিয়েছে আইসিসি। একই সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে ম্যাচটির উইকেটকে। আইসিসি ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো এই মূল্যায়ন করেছেন।
বক্সিং ডে টেস্টে বোলারদের জন্য ছিল বাড়তি সহায়তা। তাতে অসহায় আত্মসমর্পন করেছেন ব্যাটাররা। প্রথম দিনই দুই দল মিলে হারায় ২০ উইকেট। বোলারদের দাপট অব্যাহত ছিল দ্বিতীয় দিনেও। উইকেটের এমন আচরণের পর আইসিসি যে শাস্তি দেবে সেটা অবধারিতই ছিল। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।
দুই দিনেই টেস্ট শেষ হওয়ায় মোটা অঙ্কের ক্ষতি গুনতে হয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে (সিএ)। আগেই টিকিট বিক্রি হওয়ায় অর্থ ফেরত দিতে হয়েছে সংস্থাটিকে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) চিফ অব ক্রিকেট জেমস অলসপ এক বিবৃতিতে বলেন, ‘তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের টিকিটধারী দর্শকেরা, একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ও বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটভক্ত যারা ম্যাচটি দেখার অপেক্ষায় ছিলেন তাদের জন্য আমরা হতাশ। এই পিচ ব্যাট ও বলের মধ্যে মেলবোর্নের যে ঐতিহ্যগত ভারসাম্য তা ধরে রাখতে পারেনি।’
অসন্তোষজনক রেটিং পেলেও মেলবোর্নের গ্রাউন্ড স্টাফদের প্রশংসা করতে ভুলেননি অলসপ, ‘টেস্টের জন্য কয়েক বছর ধরে স্টাফরা দারুণ উইকেট তৈরি করেছে। আশা করছি আগামী বছর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্ট এবং ২০২৭ সালের মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বহুল প্রতীক্ষিত ১৫০ বছর পূর্তি টেস্টের জন্য তারা আবারও উন্নতমানের উইকেট বানাবে।’
লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন সাকিব আল হাসান। আর কখনো দেশের হয়ে এই অলরাউন্ডারের খেলা হবে কিনা সেটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে সতীর্থ এবং বড় ভাই সাকিবকে ফের জাতীয় দলে দেখতে চান তাসকিন আহমেদ।
বাংলাদেশের হয়ে সবশেষ সাকিবকে দেখা গেছে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে, ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে এরপর আর দেশেই আসতে পারেননি সাবেক অধিনায়ক। তাই অনেকে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলে বেড়াচ্ছেন সাকিব। বর্তমানে আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে। একই টুর্নামেন্টে শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলে এসেছেন তাসকিন। সেখানেই তারকা অলরাউন্ডারের সঙ্গে কথা হয়েছে এই পেসারের। দেশে ফিরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলে সাকিব প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাঁর কাছে।
তাসকিন বলেন, ‘সাকিব ভাইয়ের ফিটনেসের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো খেলার পরিস্থিতি বুঝতে পারা। যেটা অনেক দলের জন্য সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করে। তিনি অনেক অভিজ্ঞ একজন ক্রিকেটার। চারশর ওপরে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা একজন ক্রিকেটার। এটা আসলে যেকোনো দলের জন্যই ইতিবাচক বিষয়। বাংলাদেশ দলের বিষয়টা (সাকিবের খেলা বা না খেলা) আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। তবে উনার মতো একজন ক্রিকেটারকে সবাই দলে পেতে চায়।’
নিজের দেশে ফেরা প্রসঙ্গে সাকিবের সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে তাসকিন বলেন, ‘না আসলে সাকিব ভাইয়ের সঙ্গে এসব নিয়ে কোনো কথা হয়নি। শুধু খেলা নিয়েই কথা হয়েছে একটু। এমনিই একটু হাই-হ্যালো হয়েছে। এসব নিয়ে কোনো কথা হয়নি।’
আইএল টি-টোয়েন্টির অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তাসকিন বলেন, ‘সংস্কৃতি, পেশাদারিত্ব সবকিছু অনেক সুন্দর ছিল সেখানে (আইএল টি-টোয়েন্টিতে)। এই জিনিসগুলো থেকে যা শিখেছি, তা কাজে লাগবে। মোস্তাফিজ, রিশাদ এবং আমি যা শিখলাম, তা ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দলে প্রভাব ফেলবে। ৫ শতাংশ হলেও উন্নতি হবে।’
২০২৬ আইপিএলের নিলামে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত আইপিএলের নিলামে তাঁকে রেকর্ড ৯ কোটি রুপিতে কেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স। রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়ার পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি লিগে কাঁপিয়েছেন ফিজ। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে নিয়ে আলোচনা এখন তুঙ্গে।
বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে এবারের আইপিএলেই সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার বনে গেলেন মোস্তাফিজ। বাংলাদেশি মুদ্রায় তাঁকে ১২ কোটি ৩৪ লাখ টাকায় নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিয়ার্ড বিফোর উইকেটে সাম্প্রতিক এক পডকাস্টে আদিল রশিদ, মঈন আলী জানিয়েছেন, মোস্তাফিজকে সঠিক মূল্যায়ন করেছে কলকাতা। তাসকিনের মতে মোস্তাফিজকে যদি আরও বেশি দামে কলকাতা নিত, তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকত না।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আগামীকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে ঢাকা ক্যাপিটালস। ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে ঢাকার প্রতিনিধি হয়ে যখন তাসকিন এসেছেন, তাঁকেও মোস্তাফিজের ৯ কোটিতে আইপিএলে দল পাওয়ার প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে নিয়ে তাসকিন বলেন, ‘এটা তো দৃশ্যমান। আসলে ফিজ মাশা আল্লাহ বিশ্ব ক্রিকেটে অনেক প্রমাণিত একজন ক্রিকেটার। সে যদি ৯ কোটির জায়গায় ১৮ কোটিও পেত, অবাক হওয়ার কিছু হতো না। কারণ, খেলোয়াড় হিসেবে এটা তার প্রাপ্য।’
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস—এই পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি। কলকাতা তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ দল। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৬৯ ম্যাচে ৮.১৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। ২০২৪ সালে চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে একাধিক পোস্ট দিয়েছে। গতবার জেক ফ্রেজার ম্যাগার্ক না খেলায় দিল্লি ক্যাপিটালস টুর্নামেন্টের মাঝপথে নেয় মোস্তাফিজকে।
এবারের আইএল টি-টোয়েন্টির মাঝপথে মোস্তাফিজ-তাসকিনকে বিপিএল খেলতে দেশে ফিরতে হয়েছে। আইএল টি-টোয়েন্টি ছাড়ার আগে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে ৮.০৮ ইকোনমিতে মোস্তাফিজ নিয়েছেন ১৫ উইকেট। এখনো তিনি টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী। ছন্দে থাকা মোস্তাফিজকে নিয়ে তাসকিন বলেন,‘সে মাশা আল্লাহ প্রমাণিত একজন ক্রিকেটার ও আইপিএলে অনেক ম্যাচ খেলেছে ও ভালো করেছে। আইএল টি-টোয়েন্টিতে তো দুর্দান্ত খেলেছে। এটা (আইপিএলে ৯ কোটিতে মোস্তাফিজের বিক্রি হওয়া) আমার কাছে অবাক হওয়ার কিছু মনে হয়নি। মনে করি, ফিজের আরও বেশি প্রাপ্য এটা। আশা করছি এভাবে যদি হতে থাকে, আমাদের সব ক্রিকেটারেরই কদর বাড়বে ইনশা আল্লাহ।’
এর আগে ২০১৬ বিপিএলে চিটাগং ভাইকিংসের হয়ে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন তাসকিন। সেবার তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল রাজশাহী কিংস। থিসারা পেরেরা ২০১৫ ও ২০১৯ সালে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা প্লাটুনের হয়ে ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। ২০১৫ সালে পেরেরা খেলেছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের বিপক্ষে। ২০১৯ সালে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স।
সিলেটে আজ টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন রংপুর রাইডার্সের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। আগে ব্যাটিং পাওয়া চট্টগ্রাম রয়্যালসের স্কোর হয়ে এক পর্যায়ে ছিল ৪.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৪৫ রান। তবে পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে নাঈম শেখকে বোল্ড করে চট্টগ্রামের ইনিংসে ভাঙনের সূচনা করেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২০ বলে ৭ চার ও ১ ছক্কায় নাঈম করেন ৩৯ রান। ৫৭ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৭.৫ ওভারে ১০২ রানে গুটিয়ে যায় চট্টগ্রাম। মিডল অর্ডার থেকে টেল এন্ডার দ্রুত গুটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেন ফাহিম আশরাফ। মাহফিজুল ইসলাম, মাসুদ গুরবাজ, শেখ মেহেদী হাসান, আবু হায়দার রনি. শরীফুল ইসলাম—এই পাঁচ ব্যাটারকে ফিরিয়ে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়েছেন ফাহিম আশরাফ।
সাকিব আল হাসান, তাসকিন, মোস্তাফিজ—এই তিন ক্রিকেটার এবারই প্রথমবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। সাকিব এখনো খেলেছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে। মোস্তাফিজ ও তাসকিন দুবাই ক্যাপিটালস ও শারজা ওয়ারিয়র্সের জার্সিতে খেলেছেন। একই সঙ্গে সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় বিগ ব্যাশে হোবার্ট হ্যারিকেন্সের হয়ে কাঁপাচ্ছেন রিশাদ হোসেন। বিদেশের লিগে দারুণ অভিজ্ঞতা হচ্ছে বলে মনে করেন তাসকিন। সিলেটে আজ সংবাদ সম্মেলনে তাসকিন বলেন,‘আসলে ভালোর কোনো শেষ নেই। যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। প্রথমবারের মতো আমি আইএল টি-টোয়েন্টি খেললাম। আমরা তিন বাংলাদেশি ছিলাম। আবার রিশাদ খেলছে বিগ ব্যাশ। আমাদের জন্য ভালো একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে।’
সিলেটে পরশু ১২তম বিপিএল শুরুর দিন নবাগত নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৬৫ রানের দাপুটে জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল চট্টগ্রাম রয়্যালস। +৩.২৫০ নেট রানরেট নিয়ে অনেকটা এগিয়ে থেকে আজ চট্টগ্রাম খেলতে নামে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে। তবে রংপুরের বিধ্বংসী বোলিংয়ে ম্যাচ অর্ধেকটা হেরে বসে চট্টগ্রাম। ১০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩০ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতে রংপুর দাপুটে শুরু করেছে। রংপুর রাইডার্সের মোস্তাফিজুর রহমান ৩ ওভারে ১৯ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট।
