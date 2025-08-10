প্রথমার্ধে বাংলাদেশ-কোরিয়া সমানে সমান, খেলা দেখাচ্ছে যেখানে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ড্র করলেই মিলবে চূড়ান্ত পর্বের টিকিট। এমন সমীকরণ নিয়ে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। শুরু থেকে ভয়ডরহীন ফুটবল উপহার দিয়ে কাঁপুন ধরায় কোরিয়ার বক্সে। তৃষ্ণা রানীর গোলে এগিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত প্রথমার্ধ শেষ করে ১-১ ব্যবধানে থেকে। ম্যাচটি দেখা যাচ্ছে এখানে।
লাওসের জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে মাঝমাঠ থেকে মোসাম্মৎ সাগরিকার উদ্দেশে লম্বা পাস দেন স্বপ্না রানী। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কোরিয়ান গোলরক্ষক উই হাই বিনকে একা পেলেও বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি সাগরিকা।
১৪ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দুই ডিফেন্ডারের মাঝখান দিয়ে শট নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তৃষ্ণা রানী। জোর না থাকায় সেই শট কোনো বিপদ তৈরি করতে পারেনি। তবে এক মিনিট পরই বাংলাদেশকে উল্লাসে ভাসান এই ফরোয়ার্ড।
১৫ মিনিটে সাগরিকার সঙ্গে ওয়ান-টু করে বক্সের ভেতর ঢুকে পড়েন শান্তি মার্দি। বাঁ প্রান্ত থেকে তাঁর শট কোরিয়ান গোলরক্ষক ঠেকিয়ে দিলেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি। ফিরতি বল পেয়ে প্রথম স্পর্শে জাল কাঁপান তৃষ্ণা।
পিছিয়ে পড়ার পর গোলশোধে মরিয়া হয়ে ওঠে কোরিয়া। সমতায় ফিরতেও বেশি সময় লাগেনি। ১৯ মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে আসা এক ক্রস কাজে লাগিয়ে ব্যবধান ১-১ করেন লি হায় উন। ২৩ মিনিটে কোরিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন জিওং জি ওন। তাঁর শট কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান বাংলাদেশ গোলরক্ষক স্বর্ণা রানী মণ্ডল। এরপরই একাদশে পরিবর্তন আনেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। শান্তিকে উঠিয়ে বন্যা খাতুন ও পূজা দাসের জায়গায় নাদিয়া আক্তার যুথীকে মাঠে নামান তিনি। ৪১ মিনিটে দূরপাল্লার আরেকটি শট ফিরিয়ে দারুণ দৃঢ়তা দেখান স্বর্ণা। ৪৫ মিনিটে সিনহা জাহান শিখার বাঁ পায়ের শট সহজেই তালুবন্দী করেন হাই বিন। যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে আবারও বাংলাদেশকে বিপদ থেকে বাঁচান স্বর্ণা। মাঝমাঠ থেকে থ্রু বল ধরে বাংলাদেশের রক্ষণকে পেছনে ফেলেন বেওম ইয়ে জু। স্বর্ণার তাই পোস্ট ছেড়ে সামনে উঠে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। ইয়েজুর শট পা দিয়ে ঠেকিয়ে বিরতির আগে স্বস্তি এনে দেন তিনি।
দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘এইচ’ গ্রুপের শীর্ষে বাংলাদেশ। সমান পয়েন্ট থাকলেও গোলগড়ে পিছিয়ে কোরিয়া। আজ তাই এক পয়েন্ট পেলেই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ খেলবে অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপে। থাইল্যান্ডে আগামী বছরের এপ্রিলে শুরু হবে টুর্নামেন্টটি।
