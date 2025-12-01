Ajker Patrika
ফুটবল

যেমনটা এমবাপ্পে চেয়েছিলেন, তেমনটা হয়নি

ক্রীড়া ডেস্ক    
কিলিয়ান এমবাপ্পের গোলে রিয়াল মাদ্রিদ গতকাল জিরোনার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে। ছবি: এএফপি
কিলিয়ান এমবাপ্পের গোলে রিয়াল মাদ্রিদ গতকাল জিরোনার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে। ছবি: এএফপি

লা লিগায় জয় এখন রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হয়ে গেছে ‘সোনার হরিণ’। সবশেষ ১ নভেম্বর লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ৪-০ গোলে জয় পেয়েছিল রিয়াল। এই টুর্নামেন্টে এরপর টানা তিন ম্যাচে জয়ের দেখা পায়নি জাবি আলোনসোর রিয়াল।

মন্তিলভি স্টেডিয়ামে গত রাতে লা লিগার জিরোনা-রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। প্রথমার্ধের শেষ ভাগে (৪৫ মিনিটে) গোল করেন জিরোনা মিডফিল্ডার আজেদিন উনাহি। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে কিলিয়ান এমবাপ্পের করা গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। ৬০ শতাংশ বলের দখল রেখে রিয়াল প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর ৫ শট নিয়েছে। কিন্তু দাপট দেখিয়ে খেলেও মাত্র ১ গোল করতে পেরেছে রিয়াল। অন্যদিকে জিরোনা বলের দখল রেখেছিল ৪০ শতাংশ। রিয়ালের লক্ষ্য বরাবর জিরোনা নিয়েছে ৪ শট।

দাপট দেখিয়ে খেলেও যখন জয় পেল না রিয়াল, তখন হতাশা প্রকাশ করেছেন এমবাপ্পে। জিরোনার বিপক্ষে ড্রয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে যেমন তাঁর হতাশা প্রকাশ পেয়েছে, একই সঙ্গে শুনিয়েছেন আশার বাণী। ২৬ বছর বয়সী ফরাসি এই ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘যেমন ফল চেয়েছিলাম, তেমনটা হয়নি। তবে লিগ এখন ওপেন অবস্থায় আছে। অনেক সময় বাকি। আমাদের খেলার ধরন বদলাতে হবে। দল হিসেবে আমরা কেমন, সেটা দেখাতে হবে।’

মন্তিলভি স্টেডিয়ামে গত রাতে জিতলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে টপকে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠত রিয়াল মাদ্রিদ। জাবি আলোনসোর দলের পয়েন্ট হতো ৩৫। ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে যেত বার্সেলোনা। কিন্তু জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচটি ড্র করায় রিয়াল মাদ্রিদকে দুই নম্বরেই থাকতে হয়েছে। ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে এখন শীর্ষে বার্সেলোনা। দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩৩। তিন ও চারে থাকা ভিয়ারিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩২ ও ৩১।

বার্সেলোনা লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছে পরশু রাতেই। ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যুতে বার্সেলোনা ৩-১ গোলে হারিয়েছে আলাভেসকে। লা লিগায় নিজেদের সবশেষ তিন ম্যাচের তিনটিতেই ড্র করেছে রিয়াল। এর আগে এলচের বিপক্ষে আলোনসোর দল ২-২ গোলে ড্র করেছিল। রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে রিয়াল গোলশূন্য ড্র করেছিল।

বিষয়:

খেলাফুটবলফ্রান্স ফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
ক্রিকেট

লিটনদের ‘ফাইনাল’ ম্যাচ দিনের আলোয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি আগামীকাল। ছবি: ক্রিকইনফো
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি আগামীকাল। ছবি: ক্রিকইনফো

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি বাংলাদেশ খেলেছে ফ্লাডলাইটের আলোয়। কাল ফাইনালে রূপ নেওয়া ম্যাচটি অবশ্য হচ্ছে দিনের আলোয়। আইরিশদের ফ্লাইট মেলাতে শেষ ম্যাচের সময় এগোলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ একাধিক ম্যাচ খেলবে দিনের আলোয়। সেটি ভাবনায় রেখেই কাল দিনে টি-টোয়েন্টি খেলতে নামবেন লিটনরা।

সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে দলে ছিলেন না শামীম হোসেন পাটোয়ারী। শামীমকে না নেওয়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচক প্যানেল ও অধিনায়ক লিটন দাস দাঁড়ান মুখোমুখি অবস্থানে। প্রধান নির্বাচকের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, তৃতীয় টি-টোয়েন্টির দলে জায়গা হয়েছে শামীমের। তাঁর অন্তর্ভুক্তি ছাড়া দলে আর কোনো পরিবর্তন নেই। তৃতীয় টি-টোয়েন্টির জন্য বাংলাদেশের দলটা এখন ১৬ সদস্যের। গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি খেলার পর বাংলাদেশের জার্সিতে আর খেলার সুযোগ পাননি শামীম।

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। গত পরশু সমতায় ফেরেন লিটনরা। কাল একই মাঠে অলিখিত ফাইনালে মুখোমুখি হবে দুই দল।

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দল

লিটন দাস ( অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক ) , সাইফ হাসান , তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন , তাওহীদ হৃদয় , জাকের আলী অনিক , নুরুল হাসান সোহান , মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন , শেখ মেহেদী হাসন , রিশাদ হোসেন , নাসুম আহমেদ , মোস্তাফিজুর রহমান , তানজিম হাসান সাকিব , শরীফুল ইসলাম , মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন , শামীম হোসেন পাটোয়ারী ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সিরিজ শুরু করল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৮
ভারতীয় ক্রিকেটারদের উল্লাস। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারতীয় ক্রিকেটারদের উল্লাস। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়ে গত কয়েকদিন ধরেই বেশ চাপের মুখে ছিল ভারত। লাল বলের ক্রিকেটের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে ওয়ানডে সিরিজ জেতার বিকল্প নেই তাদের জন্য। এমন সমীকরণে শুরুটা দারুণ হলো ভারতের। প্রথম ম্যাচে ১৭ রানের জয় তুলে নিয়েছে স্বাগতিকরা।

হারলেও ভারতের কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। লোকেশ রাহুলের দলের করা ৩৪৯ তাড়া করতে নেমে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল অতিথিরা। দারুণ লড়াইয়ের পর শেষের ওভারে এসে ম্যাচ হেরেছে এইডেন মার্করামের দল। ৩৩২ রানে থামে তাদের ইনিংস।

বিশাল লক্ষ্য তাড়ায় শুরুতেই বিপর্যয় নামে দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে। দলীয় ১১ রানে রায়ান রিকেলটন, কুইন্টন ডি কক ও মার্করামকে হারায় সফরকারী দল। এরপর ম্যাথু ব্রিজকে, টনি ডি জর্জি, দেওয়াল্ড ব্রেভিস, মার্কো ইয়ানসেন, করবিন বশের ব্যাটে ম্যাচে টিকে থাকে ছিল তারা। তবে শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা।

বিশেষ করে বশের কথা না বললেই নয়। ২৭০ রানে ৮ উইকেট হারানোর পরও দারুণ ব্যাটিংয়ে দলের আশা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এই অলরাউন্ডার। প্রসিধ কৃষ্ণার করা শেষ ওভারে দ্বিতীয় বলে রোহিতের হাতে বশ ধরা পড়লে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৫১ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় ৬৭ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। সফরকারীদের হয়ে ব্রিজকের অবদান সর্বোচ্চ ৭২ রান। ৭০ রান করেন ইয়ানসেন। এছাড়া ডি জর্জি ৩৯ ও ব্রেভিসের ব্যাট থেকে আসে ৩৭ রান। ৬৮ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ভারতের সবচেয়ে সফল বোলার কুলদীপ যাদব। ৬৫ রানে ৩ উইকেট নেন হার্শিত রানা।

এর আগে ভারতের জয়ের ভীত গড়ে দেন ব্যাটাররাই। ১৩৫ রান করেন বিরাট কোহলি। ১১ চার ও ৭ ছক্কায় সাজানো সাবেক অধিনায়কের ১২০ বলের ইনিংস। রাহুলের অবদান ৬০ রান। ৫৭ রান এনে দেন রোহিত। এছাড়া রবীন্দ্র জাদেজার ব্যাট থেকে আসে ৩২ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ইয়ানসেন, নান্দ্রে বারগার, বশ ও ওটনিয়েল বার্টম্যান দুটি করে উইকেট নেন।

বিষয়:

খেলাভারতক্রিকেট
ক্রিকেট

নিলাম শেষে কোন দল কেমন হলো

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৪০
নিলামে উঠেছিলেন ৪১৫ জন ক্রিকেটার। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিলামে উঠেছিলেন ৪১৫ জন ক্রিকেটার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের নিলাম শেষ হয়েছে। দেশি ও বিদেশি মিলিয়ে মোট ৪১৫ জন ক্রিকেটার নিলামে উঠেছিলেন। নিলামে দেশি ১৫৮ জনের বিপরীতে বিদেশি ক্রিকেটার ছিলেন ২৮৭ জন। তাঁদের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দের ক্রিকেটার বেছে নিয়েছে অংশগ্রহণকারী ছয়টি ফ্র্যাঞ্চাইজি।

দেশি ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে ভালো দল গড়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও রংপুর রাইডার্স। তুলনামূলক ভালো বিদেশি ক্রিকেটার কিনেছে সিলেট টাইটানস ও ঢাকা ক্যাপিটালস।

শুরুতে দল পাননি মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও মুশফিকুর রহিম। শেষ দিকে দল পেয়েছেন এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। নিলামে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছেন নাঈম শেখ। তাঁকে নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। বিদেশিদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৫ হাজার ডলারে দাসুন শানাকাকে ভিড়িয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস।

একনজরে ৬ দলের খেলোয়াড়ের তালিকা:

ঢাকা ক্যাপিটালস

স্থানীয় খেলোয়াড়: তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসান, শামীম হোসেন, সাইফউদ্দিন, মোহাম্মদ মিঠুন, তাইজুল ইসলাম, সাব্বির রহমান, নাসির হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, ইরফান শুক্কুর, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মারুফ মৃধা, জায়েদ উল্লাহ ও মইনুল ইসলাম।

বিদেশি খেলোয়াড়: অ্যালেক্স হেলস, দাসুন শানাকা, জুবাইরুল্লাহ আকবরি ও উসমান খান।

সিলেট টাইটানস

স্থানীয় খেলোয়াড়: মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ, পারভেজ হোসেন, খালেদ আহমেদ, আফিফ হোসেন, রনি তালুকদার, জাকির হাসান, রুয়েল মিয়া, আরিফুল ইসলাম, ইবাদত হোসেন, মুমিনুল হক, শহীদুল ইসলাম, রাহাতুল ফেরদৌস জাভেদ ও তৌফিক খান তুষার।

বিদেশি খেলোয়াড়: মোহাম্মদ আমির, অ্যারন জোনস, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস ও সাইম আইয়ুব।

বিপিএল নিলামের শুরু থেকে শেষ: দল পেলেন মাহমুদউল্লাহ-মুশফিক, নাঈমই সবচেয়ে দামিবিপিএল নিলামের শুরু থেকে শেষ: দল পেলেন মাহমুদউল্লাহ-মুশফিক, নাঈমই সবচেয়ে দামি

রংপুর রাইডার্স

স্থানীয় খেলোয়াড়: লিটন দাস, মোস্তাফিজুর রহমান, নুরুল হাসান সোহান, তাওহীদ হৃদয়, নাহিদ রানা, রাকিবুল হাসান, আলিস আল ইসলাম, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, নাঈম হাসান, কামরুল ইসলাম রাব্বি, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আব্দুল হালিম, ইফতিখার হোসেন ইফতি ও মেহেদী হাসান।

বিদেশি খেলোয়াড়: খাজা নাফে, এমিলিও গে, মোহাম্মদ আখলাক ও সুফিয়ান মুকিম।

নোয়াখালী এক্সপ্রেস

স্থানীয় খেলোয়াড়: মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী, হাবিবুর রহমান, মুশফিক হাসান, শাহাদাৎ হোসেন, রেজাউর রহমান, হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার, নাজমুল ইসলাম অপু, আবু হাসিম, মেহেদী হাসান রানা, সৈকত আলী, সাব্বির হোসেন,ও রহমতউল্লাহ আলী।

বিদেশি খেলোয়াড়: জনসন চার্লস, হায়দার আলী, ইহসানউল্লাহ খান ও কুশল মেন্ডিস।

রাজশাহী ওয়ারিয়র্স

নিলাম থেকে নেওয়া স্থানীয় খেলোয়াড়: নাজমুল হোসেন শান্ত, তানজিদ হাসান তামিম, তানজিম হাসান সাকিব, ইয়াসির আলী, আকবর আলী, রিপন মণ্ডল, জিসান আলম, হাসান মুরাদ, আব্দুল গাফফার, মেহরব হাসান, রবিউল হক, মুশফিকুর রহিম, শাকির শুভ্র, ওয়াসি সিদ্দিকি ও মোহাম্মদ রুবেল।

বিদেশি খেলোয়াড়: সাহিবজাদা ফারহান, দাসুন হেমন্ত ও মোহাম্মদ নেওয়াজ।

চট্টগ্রাম রয়্যালস

স্থানীয় খেলোয়াড়: শেখ মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম, নাঈম শেখ, শরীফুল ইসলাম, আবু হায়দার রনি, মাহমুদুল হাসান জয়, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, সুমন খান, জিয়াউর রহমান, আরাফাত সানি, মুকিদুল ইসলাম, শুভাগত হোম, সালমান হোসেন ও জাহিদুজ্জামান খান।

বিদেশি খেলোয়াড়: আবরার আহমেদ, নিরোশান ডিকভেলা ও অ্যাঞ্জেলো পেরেরা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএল
ক্রিকেট

নাঈম শেখ ভাবেননি কোটি টাকায় বিক্রি হবেন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ৪৬
নাঈম শেখ। ছবি: সংগৃহীত
নাঈম শেখ। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ বিপিএলের নিলামে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে দলে ভিড়িয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। নিলামে নাঈম যখন সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হিসেবে বিক্রি হয়েছেন, তিনি তখন সিলেটে ব্যস্ত জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ম্যাচ নিয়ে। গত বিপিএলে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক (৫১১) নাঈম রাতে সিলেট থেকে ফোনে আজকের পত্রিকাকে জানালেন নিলামে সর্বোচ্চ দামে দল পাওয়ার প্রতিক্রিয়া।

প্রশ্ন: কেমন লাগছে বিপিএল নিলামে সর্বোচ্চ দামের খেলোয়াড় হয়ে?

নাঈম শেখ: আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন: নিলামের সর্বোচ্চ শ্রেণিতেই ছিলেন। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের টানাটানিতে নিলামে দাম বাড়ে। কিন্তু এ রকম দামে উঠবে, ভেবেছিলেন?

নাঈম: সত্যি বলতে এভাবে চিন্তা করিনি। ভালো লাগছে। চিন্তা করেছি, আমাকে যে নিলাম থেকে নেবে, তার টিমে আমি খেলব, এটাই আমার ভাবনা ছিল। ও রকম কোনো প্রত্যাশা ছিল না যে কোন দলে যাব, না যাব। যে আমাকে বিড করেছে, তাকে ধন্যবাদ যে আমাকে এভাবে ভরসা করেছে, আমাকে বিলিভ করেছে।

প্রশ্ন: সতীর্থদের কাছ থেকে কী বার্তা পেয়েছেন?

নাঈম: ওরাও অনেক মজা পেয়েছে, ওরা এনজয় করছে। বিডিংটা এনজয় করছে। আমরা যখন ম্যাচ (সিলেটে ময়মনসিংহের হয়ে জাতীয় লিগের ম্যাচ) শেষ করে গাড়িতে আসছিলাম, তখন ওরা সবাই দেখছিল, এনজয় করছিল। চিল্লাপাল্লা করছিল।

প্রশ্ন: কোটি টাকার খেলোয়াড়, প্রত্যাশার চাপও নিশ্চয়ই অনুভব করছেন? গত বিপিএলে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন। এবারও সেটা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ নিশ্চয়ই?

নাঈম: অবশ্যই। এটাই হচ্ছে আমার লক্ষ্য। যখনই যে জায়গায় যে অবস্থায় খেলি, আমার লক্ষ্য থাকে দলের হয়ে সেরাটা দেওয়া। রানের দিক থেকে লক্ষ্য থাকে যে আমি সেরা দশ কিংবা পাঁচে থাকব, সব সময় ডোমিনেট করব।

প্রশ্ন: নিলাম শেষ, আপনার দলটা কেমন ভারসাম্যপূর্ণ হয়েছে? চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতোই কি দল পেয়েছেন?

নাঈম: এখনো সেভাবে টিম দেখি নাই। যেহেতু আমার ম্যাচ ছিল, ম্যাচ শেষ করে রুমে আসা পর্যন্তই যা জানি। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেষ্টা সবারই থাকে। একজন খেলোয়াড় হিসেবে লক্ষ্য ওটাই থাকবে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলক্রিকেটারনাঈম
