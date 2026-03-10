Ajker Patrika
ফুটবল

অবশেষে ব্রাজিল দলে ফিরলেন নেইমার, তবে…

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ মার্চ ২০২৬, ১১: ০৪
প্রাথমিক দলে রাখা হয়েছে নেইমারকে। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। ম্যাচ দুটির জন্য প্রাথমিক দল দিয়েছেন প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। সে দলে রাখা হয়েছে নেইমারকে। এর মাধ্যমে লম্বা সময় পর ব্রাজিল দলে ফিরলেন এই তারকা ফরোয়ার্ড।

চোটের কারণে ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর আর ব্রাজিলের জার্সিতে মাঠে নামা হয়নি নেইমারের। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপের আগে তাঁকে ফেরাতে চান আনচেলত্তি। কিন্তু চোট সেটা হতে দেয় কি না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য প্রাথমিক দলে জায়গা পেলেও চূড়ান্ত দলে নেইমারের থাকা নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কা আছে।

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলনেইমার
