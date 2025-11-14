Ajker Patrika
ফুটবল

নেপালের বিপক্ষে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল: হামজা চৌধুরী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২৩
নেপালের বিপক্ষে জোড়া গোল করলেও ২-২ গোলের ড্রয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে। ছবি: ফেসবুক
নেপালের বিপক্ষে জোড়া গোল করলেও ২-২ গোলের ড্রয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে। ছবি: ফেসবুক

ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা জিতমু ইনশা আল্লাহ—১০ নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) ভিডিও বার্তায় এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। নেপাল ম্যাচের হতাশা ভুলে হামজা এখন ভারতের বিপক্ষে খেলতে উন্মুখ হয়ে আছেন হামজা।

বাংলাদেশ-নেপাল নয়, জাতীয় স্টেডিয়ামে গত রাতে প্রীতি ম্যাচে লড়াইটা যেন চলছিল হামজা চৌধুরীর সঙ্গে নেপালের। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্জে ওঠে জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি। উল্লাসের কারণ ৪৬ মিনিটে হামজার অসাধারণ বাইসাইকেল কিকের গোলে বাংলাদেশের সমতায় ফেরা। এরপর ৪৯ মিনিটে তাঁর পেনাল্টিতে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। কিন্তু তীরে এসে তরি ডোবা এখন বাংলাদেশের ফুটবলের নিয়মিত ঘটনা। ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে দীনেশের কর্নার থেকে দারুণ এক ফ্লিকে নেপালকে সমতায় ফেরান অনন্ত তামাং।

নেপালের বিপক্ষে জয়ের সমূহ সম্ভাবনা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে ড্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বাংলাদেশকে। হাতের নাগালে থাকা এমন ম্যাচ ফস্কে যাওয়ায় হতাশ হামজা। নেপাল ম্যাচের হতাশা ভুলে এখন ভারত ম্যাচের দিকে তাকিয়ে হামজা। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের কয়েকটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘আরও এক হতাশার রাতের শেষ হলো। ম্যাচটা অবশ্যই জেতা উচিত ছিল। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এমন ভালোবাসার জন্য। বড় একটা ম্যাচের জন্য সবাই প্রস্তুতি নেই। আলহামদুলিল্লাহ।’

২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল হামজার। সেবার গোলশূন্য ড্র হলেও ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে ৬ ম্যাচে করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। গত রাতে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে চোখধাঁধানো বাইসাইকেল কিকে গোল করা হামজাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন রুবেল হোসেন, তাসকিন আহমেদরা।

হামজাকে উঠিয়ে গত রাতে ৮০ মিনিটে কিউবা মিচেলকে মাঠে নামান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। এ ছাড়া হামজার পাশাপাশি জায়ান আহমেদকেও চোট নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। তবে হামজা-জায়ানকে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন কাবরেরা। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ কোচ বলেন,‘গুরুতর কিছু নয়। সামান্য পেশির টান। এমন কিছু হয়নি যাতে করে ভারত ম্যাচের জন্য তারা ঝুঁকিতে থাকবে।’ ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলহামজা চৌধুরী
ফুটবল

২২ বছরের ক্যারিয়ারে প্রথম লাল কার্ড দেখে মহাবিপদে রোনালদো

ক্রীড়া ডেস্ক    
পর্তুগালের জার্সিতে প্রথম লাল কার্ড দেখলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: সংগৃহীত
পর্তুগালের জার্সিতে প্রথম লাল কার্ড দেখলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: সংগৃহীত

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যে সব সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন, ব্যাপারটা তেমন নয়। কোনো কিছু পছন্দ না গলে মাঠেই তৎক্ষণাৎ রাগ ঝারেন তিনি। কিন্তু লাল কার্ড রোনালদোর কাছে একরকম অপরিচিত। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২২ বছরের ক্যারিয়ারে এমন অভিজ্ঞতা গত রাতে প্রথমবারের মতো হয়েছে পর্তুগিজ এই ফরোয়ার্ডের।

বিশ্বকাপের ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইপর্বে গত রাতে আভিভা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছে আয়ারল্যান্ড-পর্তুগাল। ৬১ মিনিটে আইরিশ ডিফেন্ডার দারা ও’শেয়ার পিঠে কনুই দিয়ে আঘাত করায় রোনালদোকে প্রথমে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে দেখে রোনালদোকে দেখা হয় লাল কার্ড। পর্তুগালের হয়ে ২২৬ ম্যাচে এবারই প্রথম লাল কার্ড দেখেছেন তিনি। কয় ম্যাচ নিষিদ্ধ হতে পারেন—সেটা নিয়েই এখন চলছে আলাপ-আলোচনা। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী কনুই মারা, ঘুষি, লাথির মতো আঘাতকে সহিংস আচরণ বিবেচনা করা হয়। বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার আইনে এমন অপরাধের জন্য কমপক্ষে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেতে পারেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।

রোনালদো কয় ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেতে পারেন, সেটা নির্ভর করছে ফিফার শৃঙ্খলা কমিটির ওপর। যদি তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে বাছাইপর্বের ম্যাচসহ পরের দুই ম্যাচেও তাঁকে পাবে না পর্তুগাল। যদি ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে পর্তুগিজরা ওঠে, তাহলে প্রথম দুই ম্যাচ তাদের খেলতে হবে রোনালদোকে ছাড়াই। পর্তুগালের পরের ম্যাচ রোববার আর্মেনিয়ার বিপক্ষে। এস্তাদিও দো ড্রাগাও স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সেদিন রাত ৮টায় শুরু হবে পর্তুগাল-আর্মেনিয়া বাছাইপর্বের ম্যাচ।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গত রাতের ম্যাচটা রোনালদোর জন্য ছিল ভুলে যাওয়ার মতোই। ৬১ মিনিটে তিনি লাল কার্ড দেখায় পর্তুগাল ১০ জনের দলে পরিণত হয়। এই ম্যাচে আইরিশদের কাছে ২-০ গোলে হেরে যায় পর্তুগিজরা। ১৭ ও ৪৫ মিনিটে গোল দুটি করেন আয়ারল্যান্ডের ফরোয়ার্ড ট্রয় প্যারট। এখন পর্যন্ত ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ৫ ম্যাচের মধ্যে তিনটি জিতেছে পর্তুগাল। একটি করে ম্যাচ হেরেছে ও ড্র করেছে দলটি। ১০ পয়েন্ট নিয়ে ‘এফ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে পর্তুগিজরা। দুই, তিন ও চারে থাকা হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড ও আর্মেনিয়ার পয়েন্ট ৮, ৭ ও ৩। আর্মেনিয়ার বিপক্ষে পর্তুগাল জিতলেই ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠবে। যদি পর্তুগিজরা হেরে যায় বা ড্র করে, সেক্ষেত্রে চলে আসবে বিভিন্ন রকম সমীকরণ।

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোপর্তুগালফুটবলপর্তুগাল ফুটবল
ফুটবল

‘বাংলাদেশের ফুটবলে ম্যাজিক আছে, সেটা তুমি প্রমাণ করলে হামজা চৌধুরী’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৩২
নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশ ২-২ গোলে ড্র করলেও অসাধারণ খেলেছেন হামজা চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশ ২-২ গোলে ড্র করলেও অসাধারণ খেলেছেন হামজা চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সে মুগ্ধ করে চলেছেন হামজা চৌধুরী। কখনো ফ্রি-কিক থেকে ক্রস, কখনোবা হেডে দৃষ্টিনন্দন গোল করছেন হামজা। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে গতকাল হামজা যেটা করলেন, সেটা অবিশ্বাস্য। ২৮ বছর বয়সী বাংলাদেশের মিডফিল্ডারের চোখধাঁধানো গোলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেশের ক্রিকেটাররাও।

প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্জে ওঠে জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি। উল্লাসের কারণ ৪৬ মিনিটে হামজার গোলে বাংলাদেশের সমতায় ফেরা। সেটার চেয়েও বড় কথা বাংলাদেশের তারকা মিডফিল্ডার বাইসাইকেল কিকে যে গোলটা করেছেন, সেটা নিয়েই আলোচনা বেশি। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হওয়ার পর রুবেল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশি কোনো ফুটবলার এমন গোল দিয়েছে আমি প্রথম দেখলাম। অবিশ্বাস্য হামজা চৌধুরী। হামজা চৌধুরী, তুমি আজ প্রমাণ করে দিলে বাংলাদেশের ফুটবলেও ম্যাজিক আছে।’ হামজার সেই বাইসাইকেল কিকের ছবি পোস্ট করে তাসকিন লিখেছেন, ‘হামজা চৌধুরী।’ হামজার পাশে তাসকিন জুড়ে দিয়েছেন লাভ ইমোজি ও বাংলাদেশের পতাকা।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড ফয়সাল ফাহিমের পাঠানো ক্রস নেপালের এক ডিফেন্ডার হেডে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেন। বল চলে যায় জামালের কাছে। তাঁর বাড়ানো ভলিতে বক্সের ভেতরে দারুণ এক বাইসাইকেল কিকে কোনাকুনিভাবে বল জালে পাঠান হামজা। ৪৬ মিনিটে সমতায় ফেরানোর পর হামজা দ্রুতই এরপর এগিয়ে দেন বাংলাদেশকে। ৪৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে পানেনকা শটে করেন নিজের দ্বিতীয় গোল।

নেপালের বিপক্ষে ২-১ গোলে বাংলাদেশের জয় মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু শেষ সময়ে গোল হজম করা যেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের একমাত্র নিয়তি হয়ে গেছে। ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে দীনেশের কর্নার থেকে দারুণ এক ফ্লিকে নেপালকে সমতায় ফেরান অনন্ত তামাং। বাংলাদেশ-নেপাল প্রীতি ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হলেও হামজার পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি। ফেসবুকে ইয়াসির লিখেছেন, ‘এমন ফল আমরা চাইনি। শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। হামজা সত্যিই অবিশ্বাস্য।’

হামজা-জায়ানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর করলেন কোচহামজা-জায়ানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর করলেন কোচ

হামজাকে উঠিয়ে গত রাতে ৮০ মিনিটে কিউবা মিচেলকে মাঠে নামান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। এ ছাড়া হামজার পাশাপাশি জায়ান আহমেদকেও চোট নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। তবে হামজা-জায়ানকে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন কাবরেরা। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘গুরুতর কিছু নয়। সামান্য পেশির টান। এমন কিছু হয়নি যাতে করে ভারত ম্যাচের জন্য তারা ঝুঁকিতে থাকবে।’ ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। এই ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের অন্তর্ভুক্ত।

হামজা-শমিতকে নিয়েও নেপালকে হারাতে পারল না বাংলাদেশহামজা-শমিতকে নিয়েও নেপালকে হারাতে পারল না বাংলাদেশ

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলহামজা চৌধুরী
ফুটবল

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ০০: ৫১
জোড়া গোল করেও বাংলাদেশকে জেতাতে পারেননি হামজা। ছবি: বাফুফে
জোড়া গোল করেও বাংলাদেশকে জেতাতে পারেননি হামজা। ছবি: বাফুফে

জোড়া গোলের পর হামজা চৌধুরী যখন মাঠ থেকে উঠে যাচ্ছিলেন তখনো জয়ের স্বপ্ন দেখছিল বাংলাদেশ। চোট পাওয়া হামজাকে নিয়ে বড় ঝুঁকি আর নিতে চাননি কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। যেহেতু সামনেই ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ। কিন্তু এরপরই ঘটল বিপদ। যোগ করা সময়ের গোলে জাতীয় স্টেডিয়ামে ২-২ ব্যবধানের সমতা নিয়ে মাঠ ছাড়ে নেপাল।

হামজা যদি শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকতেন, তাহলে ফল অন্য রকম হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। তা বলছেন খোদ নেপাল কোচ হরি খড়কা। দ্বিতীয়ার্ধের বাংলাদেশের গোল হজম করে রক্ষণের ভুলে। কর্নার থেকে আসা বল দারুণ এক ব্যাকফ্লিকে জালে পরিণত করেন অনন্ত তামাং। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে ফর্টিস এফসিতে খেলা এই ফুটবলার নীরবতা বয়ে আনেন পুরো গ্যালারিতে।

ম্যাচ শেষে নেপাল কোচ বলেন, ‘এটা তো কোচের কৌশল (হামজাকে তুলে নেওয়া)। তবে আমি মনে করি, যদি হামজা খেলত, তাহলে আমাদের দ্বিতীয় গোল পাওয়াটা কঠিন হতো।’

বাংলাদেশের দ্বিতীয় গোলটি আসে পেনাল্টি থেকে। তা পেনাল্টি ছিল না বলে দাবি হরির। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না, কেননা, আমরা প্রেসিং জোন আঁটসাঁট রেখেছিলাম। দ্বিতীয়ার্ধে ওরা গোল পেয়ে গেল, হামজা দারুণ গোল করেছে, কিন্তু দ্বিতীয় গোলটি আমি মনে করি, ওটা পেনাল্টি ছিল না।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলহামজা চৌধুরী
ফুটবল

হামজা-জায়ানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর করলেন কোচ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশ ২-২ গোলে ড্র করলেও অসাধারণ খেলেছেন হামজা চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশ ২-২ গোলে ড্র করলেও অসাধারণ খেলেছেন হামজা চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

জোড়া গোল করেছেন হামজা চৌধুরী। তবুও নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে জিততে পারেনি বাংলাদেশ। শেষের ভুলে ড্র করেছে ২-২ গোলে। এর চেয়ে বড় চিন্তা ছিল ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতের বিপক্ষে খেলতে পারবেন তো হামজা। চোট নিয়ে তাঁকেসহ মাঠ ছাড়তে দেখা যায় জায়ান আহমেদকেও। তবে কোচ হাভিয়ের কাবরেরা অচিরেই দূর করেছেন দুশ্চিন্তা।

হামজা-জায়ান কারোর চোটই গুরুতর নয়। ম্যাচশেষে কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বলেন, ‘না, গুরুতর কিছু নয়। সামান্য পেশির টান। এমন কিছু হয়নি যাতে করে ভারত ম্যাচের জন্য তারা ঝুঁকিতে থাকবে।’

হামজাকে উঠিয়ে ৮০ মিনিটে কিউবা মিচেলকে মাঠে নামান কাবরেরা। বাংলাদেশের জার্সিতে এটাই কিউবার প্রথম ম্যাচ। তাঁর পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করার সময় এখনো আসেনি বলে মনে করেন কাবরেরা। বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘কিউবার জন্য অভিষেকটা কঠিন হলো। কিছু খেলোয়াড় ক্লান্ত বোধ করছিল, তাই তার জন্য আমরা ২৫-৩০ মিনিট দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে সে কম সময় পেল। এছাড়া তখন আমরা রক্ষণাত্মক অবস্থায় ছিলাম, তাই খুব বেশি মূল্যায়ন করা কঠিন। তবে ওর মনোভাব ভালো ছিল।’

শেষে গোল হজম না করলে কাবরেরার চোখে সেরা ম্যাচ হতো এই ম্যাচ। তিনি বলেন, ‘প্রথম গোলটা খাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা ম্যাচে আধিপত্য করছিলাম। আমরা আরও ধারালো হতে পারতাম। সবচেয়ে ভালো অংশ ছিল দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ১০-১৫ মিনিট । এই বাংলাদেশই আমরা দেখতে চাই, যারা আক্রমণাত্মক ও উদ্যমী দল। এটাই আমাদের সেরা ম্যাচ হত।’

বিষয়:

খেলাফুটবলহামজা চৌধুরী
