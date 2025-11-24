Ajker Patrika
ফুটবল

বাফুফের সঙ্গে কোনো চুক্তি হয়নি, দাবি মালয়েশিয়ার কোম্পানির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৫২
বাফুফের সঙ্গে কোনো চুক্তি হয়নি বলে দাবি করেছে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস প্রতিষ্ঠান পেট্রোনাস। ছবি: সংগৃহীত
দুই মাস পর বাংলাদেশ ফুটবল লিগের লোগো ও পৃষ্ঠপোষকের নাম ঘোষণা করে চরম বিতর্কের মুখে পড়েছে বাফুফে। প্রথমে অবশ্য লোগোর ডিজাইন নকলের অভিযোগ ওঠে। পরে যখন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস প্রতিষ্ঠান পেট্রোনাসের নাম ঘোষণা করে, তা বিস্ময়ের জন্ম দেয়।

পেট্রোনাসের নাম ঘোষণা করতেই মালয়েশিয়ান ফুটবলপ্রেমীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নিজ দেশের ফুটবলে চোখ না দিয়ে কেন বাংলাদেশের ফুটবলে টাকা ঢালছে পেট্রোনাস, তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ফুটবল লিগের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার দাবিটি উড়িয়ে দেয় পেট্রোনাস। এক বিবৃতিতে তারা জানায়, বাংলাদেশ ফুটবল লিগের কথিত টাইটেল স্পনসরশিপ নিয়ে সাম্প্রতিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া পোস্টগুলো সম্পর্কে আমরা অবগত। পেট্রোনাস বাংলাদেশ ফুটবল লিগের সঙ্গে কোনো ধরনের স্পনসরশিপ চুক্তিতে যায়নি। এ লিগের সঙ্গে আমাদের নাম বা ব্র্যান্ড ব্যবহারের জন্যও কোনো অনুমোদন দেওয়া হয়নি।

পেট্রোনাসের এমন দাবির পর বাফুফে সহসভাপতি ও মার্কেটিং কমিটির চেয়ারম্যান ফাহাদ করিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একটা মিটিংয়ে আছি। এ ব্যাপারে পরে পর্যালোচনা করব। বাফুফের ভাবমূর্তি ও বাংলাদেশ ফুটবল লিগ কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।’

কাল যে লোগো উন্মোচিত হয়েছে, সেটির বিরুদ্ধে উঠেছে নকলের অভিযোগ। লোগো বিতর্ক নিয়ে ফাহাদ করিম বলেন, ‘বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই লোগো করা হয়েছে। কোনো অ্যাপ বা অন্য কারোর সঙ্গে আমাদের লোগোর সামঞ্জস্য হলে সেটা একান্তই কাকতালীয়।’

টুর্নামেন্টের লোগোতে পৃষ্ঠপোষক পেট্রোনাসের লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
এক মাসের বেশি সময় বিরতির পর আজ আবারও মাঠে ফিরছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগ। তৃতীয় রাউন্ডের কুমিল্লায় দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান-আবাহনী।

বাংলাদেশ ফুটবলফুটবলবাফুফে
ক্রিকেট

মুগ্ধর ১০০ উইকেটের ম্যাচে রাজশাহীকে উড়িয়ে দিল রংপুর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০০ উইকেট পেয়েছেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ। ছবি: বিসিবি
প্রথম ইনিংসের ১৪৫ রানের লিডই সিলেটকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। যদিও দ্বিতীয় ইনিংসে আশানুরূপ স্কোর করতে পারেনি। তবু ৩৫২ রানের যে লক্ষ্য সিলেট ছুঁড়ে দিয়েছে চট্টগ্রামের সামনে, সেটাই যথেষ্ট হয়েছে। জাকির হাসানের নেতৃত্বাধীন সিলেট পেয়েছে ১৪৭ রানের জয়।

সিলেট-চট্টগ্রাম ম্যাচের মতো তিন দিনে ফল এসেছে রংপুর-রাজশাহীর ম্যাচেও। রাজশাহীকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে রংপুর। রংপুরের ৫ উইকেটের জয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ। রাজশাহীর বিপক্ষে ৮ উইকেট নেওয়ায় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর উইকেট এখন ১০১।

এদিকে খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে খুলনা-ময়মন সিংহ ম্যাচে হচ্ছে রানের বন্যা। সৌম্য সরকারের ক্যারিয়ারসেরা ১৮৬ রানের ইনিংসে প্রথম ইনিংসে ৩৮৭ রানে গুটিয়ে যায় খুলনা। ময়মনসিংহের এখনো প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়নি। চতুর্থ দিনে ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ঢাকা-বরিশাল ম্যাচেরও দিকে।

বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ১৯৩ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে সিলেট। কিন্তু ১৪ রানে শেষ ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৭ রানে গুটিয়ে যায় জাকির হাসানের নেতৃত্বাধীন দল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন জাকির। উইকেটরক্ষক অমিত হাসান করেন ৮৮ রান।

১৪৫ রানের লিডসহ সিলেটের স্কোর হয়েছে ৩৫২ রান। ৩৫৩ রানের লক্ষ্যে নেমে চট্টগ্রাম গুটিয়ে গেছে ২০৫ রানে। অধিনায়ক শাহাদাত হোসেন দীপুর ৬২ রান ছাড়া বলার মতো কিছু নেই। ১১৬ বলে ৫ চার ও ২ ছক্কায় ৬২ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন সিলেটের আবু জায়েদ রাহী। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসে পেয়েছেন ৫ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে ১২ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে রাজশাহী। তবে রংপুরের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১১৯ রানে গুটিয়ে যায় রাজশাহী। দুই অঙ্ক পেরিয়েছেন চার ব্যাটার। সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন অধিনায়ক সাব্বির হোসেন। আরেক ওপেনার নাঈম আহমেদ করেন ৩২ রান। সাঞ্জামুল ইসলাম ও সাব্বির রহমান করেছেন ২০ ও ১৩ রান। রংপুরের মেহেদী হাসান নিয়েছেন ৪ উইকেট। তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন মুগ্ধ ও রবিউল হক।

মাত্র ১০ রানের লিড পাওয়ায় রাজশাহীর রান হয়েছে ১২৯ রান। ১৩০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রংপুর হারিয়েছে ৫ উইকেট। রংপুরের ৫ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মুগ্ধ। এই ম্যাচে ৭১ রানে নিয়েছেন ৮ উইকেট। যার মধ্যে ৫ উইকেট পেয়েছেন প্রথম ইনিংসে। এদিকে খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে কোনো রান লিড না নিয়েই তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে ময়মনসিংহ। খুলনার ৩৮৭ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে ময়মনসিংহ ৭ উইকেটে ৩৮৭ রান করেছে। সর্বোচ্চ ৮১ রান করেছেন আজিজুল হাকিম তামিম। নাঈম শেখ, আবদুল মাজিদ দুজনেই করেছেন ৫৭ রান। ৬২ ও ৫৯ রানে অপরাজিত মোহাম্মদ আল আমিন জুনিয়র ও আরিফ আহমেদ।

বরিশালের বিপক্ষে ঢাকা ৫৬ রানের লিড নিলেও সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। কক্সবাজারে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১২৪ রান করেছে ঢাকা। আশিকুর রহমান শিবলি ও সুমন খান ২৫ ও ১৫ রানে আগামীকাল শেষ দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন। এর আগে ঢাকা তাদের প্রথম ইনিংসে ২৭৩ রানে গুটিয়ে গেছে। বরিশাল এরপর তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৪১ রানে অলআউট হয়েছে।

ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
ক্রিকেট

ইয়ানসেনের বিধ্বংসী বোলিংয়ে বিধ্বস্ত ভারত, রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
৬ উইকেট নিয়ে ভারতকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন মার্কো ইয়ানসেন। ছবি: ক্রিকইনফো
টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটা মিস করেছেন ৭ রানের জন্য। প্রথম ইনিংসে তাঁকে বোল্ড করে সেঞ্চুরিবঞ্চিত করেছেন কুলদীপ যাদব। তবে সেঞ্চুরি মিস করলেও বোলিংয়ে ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন ইয়ানসেন। বিধ্বস্ত ভারতের বিপক্ষে এখন রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল তিন দিনে। তিন দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। গুয়াহাটিতে ভারত এবার নেমেছে সিরিজ রক্ষার মিশনে। কিন্তু তাদের বড় পরাজয়ের চোখ রাঙানি দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৬ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে প্রোটিয়ারা। লিডসহ সফরকারীদের রান এখন ৩১৪। ১৩ ও ১২ রানে আগামীকাল চতুর্থ দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন রায়ান রিকেলটন ও এইডেন মার্করাম।

প্রথম ইনিংসে ৬.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৯ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। উদ্বোধনী জুটিতে ১৩০ বলে ৬৫ রান যোগ করেন লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল। ২২তম ওভারের তৃতীয় বলে রাহুলকে (২২) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন কেশব মহারাজ। দ্বিতীয় উইকেটে এরপর ৬৫ বলে ৩০ রানের জুটি গড়েন সাই সুদর্শন ও জয়সওয়াল। ফিফটি করা জয়সওয়ালকে (৫৮) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন সায়মন হারমার।

ভারতের ইনিংসেও ধস নামে এখান থেকেই। ৩২.১ ওভারে ১ উইকেটে ৯৫ রান থেকে মুহূর্তেই ৪৩.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১২২ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। এরপর ধস মেরামতের দায়িত্ব নেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও কুলদীপ যাদব। অষ্টম উইকেটে ২০৮ বলে ৭২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (ওয়াশিংটন-কুলদীপ)। এই জুটি ভাঙার পর ৭ রান যোগ করতে শেষ উইকেটও হারায় ভারত। ৮৪তম ওভারের পঞ্চম বলে জসপ্রীত বুমরাকে (৫) ফিরিয়ে স্বাগতিকদের ইনিংসের ইতি টানেন ইয়ানসেন।

৮৩.৫ ওভারে ২০১ রানে গুটিয়ে যাওয়া ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেন জয়সওয়াল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন ওয়াশিংটন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইয়ানসেন ১৯.৫ ওভারে ৪৮ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে চারবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। হারমার ও মহারাজ ৩ ও ১ উইকেট পেয়েছেন। ২৮৮ রানের লিডের পরও ভারতকে ফলোঅন না করিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমেছে। এর আগে টস জিতে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম ইনিংসে ৪৮৯ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৯ রান করেন সেনুরান মুথুসামি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৩ রান করেন ইয়ানসেন।

আফ্রিকাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকাটেস্ট ক্রিকেট
ফুটবল

৫ গোলের রোমাঞ্চে আবাহনীকে হারাল মোহামেডান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আবাহনীকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মোহামেডান।ছবি: সংগৃহীত
৩ গোলে এগিয়ে থেকেও স্বস্তিতে থাকার সুযোগ ছিল না মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। প্রতিপক্ষের নাম যে আবাহনী লিমিটেড। মোহামেডানের দুর্গে শেষ দিকে কাঁপন ছড়াল আকাশি-নীলরা৷ দুই গোল শোধও দিয়ে ফেলে। কিন্তু ম্যাচে আর ফিরতে পারল না।

কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে আজ মৌসুমের প্রথম ঢাকা ডার্বিতে আবাহনীকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মোহামেডান। মৌসুমে সাদা-কালোদের প্রথম জয়।

ম্যাচের শুরুর ১০ মিনিট একের পর এক শাণিত আক্রমণ করতে থাকে আবাহনী। ব্রাজিলিয়ান ব্রুনো মাতোস পায়ের কারিকুরিতে মুগ্ধ করেন সমর্থকদের। তৃতীয় মিনিটে হাসান মুরাদের দূরপাল্লার শট উঁচু কর্নার দিয়ে জালে পড়ার উপক্রম। তবে মোহামেডান গোলরক্ষক লাফিয়ে উঠে ঠেকিয়ে দেন তা।

২০ মিনিটে আবাহনীর রক্ষণের ভুলের সুযোগ নিয়ে এগিয়ে যায় মোহামেডান। ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে ওঠা স্যামুয়েল বোয়াটেংকে ঠেকাতে পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন আবাহনী গোলরক্ষক মিতুল মারমা। তিনি কোনো চ্যালেঞ্জ জানানোর আগে কাটব্যাক করেন বোয়াটেং। যদিও তা গিয়ে পড়ে ইয়াসিন খানের পায়ে। তাতে আবাহনীর বিপদ কেটে গেছে বলেই ধরা হচ্ছিল। কিন্তু সুযোগ সন্ধানী ফরোয়ার্ডের মতো ইয়াসিনের কাছ থেকে ছোঁ মেরে বল কেড়ে নেন রহিম উদ্দিন।এরপর ফাঁকা পোস্টে বল জালে পাঠাতে কোনো ভুল করেননি তিনি।

৩১ মিনিটে মুজাফফর মুজাফফরভের কর্নারে পা ছুঁইয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এলি কেকে এমানুয়েল। ৪২ মিনিটে ব্রুনো মাতোসের ফ্রি কিক সহজেই ঠেকান সুজন।বিরতির পর ৫৮ মিনিটে জাহিদ হাসান শান্তর ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে ব্যবধান ৩-০ করেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। এরপর ম্যাচের ফেরার তাগিদ পায় আবাহনী। ৭২ মিনিটে কাজেম শাহের পাসে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক গোল করেন পাপন সিংহ। ৭৮ মিনিটে জটলার মধ্য থেকে ব্যবধান আরও কমান মোরসালিন। পরে আরও কয়েকবার চেষ্টা করেও সমতায় ফিরতে পারেনি আবাহনী। ৩ ম্যাচ শেষে তাই জয়শূন্য থাকল তারা।

ফুটবল
ক্রিকেট

এক বছর পর উইলিয়ামসন ফিরলেও দুশ্চিন্তা কাটেনি নিউজিল্যান্ডের

ক্রীড়া ডেস্ক    
এক বছর পর টেস্টে ফিরেছেন কেইন উইলিয়ামসন। ছবি: ক্রিকইনফো
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলার পর কেইন উইলিয়ামসনের ব্যস্ততা অনেকটা কমে গেছে। ওয়ানডে ও টেস্টই শুধু খেলেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণেও সবশেষ তিনি খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। অবশেষে ১ বছর পর টেস্টে ফিরছেন নিউজিল্যান্ডের এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য গত রাতে ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)। টম লাথাম এই দলকে নেতৃত্ব দেবেন। ব্যাটিং লাইনআপে তিনি, উইলিয়ামসনের পাশাপাশি আছেন ডেভন কনওয়ে, মাইকেল ব্রেসওয়েল, ড্যারিল মিচেল, উইল ইয়ং, রাচীন রবীন্দ্ররা। স্পিন বোলিং ডিপার্টমেন্টে বাঁহাতি স্পিনার মিচেল স্যান্টনারের সঙ্গে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার রাচীন রবীন্দ্র। তবে গ্লেন ফিলিপস, কাইল জেমিসনের মতো দুই তারকা ক্রিকেটারের জায়গা হয়নি উইন্ডিজ সিরিজের দলে। এ মাসে নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট প্লাঙ্কেট শিল্ডে ফিলিপস খেললেও কুঁচকির চোট থেকে সেরে উঠতে এখনো তাঁর সময় লাগবে।

ফিলিপসের মতো জেমিসনও পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। পিঠের চোটের কারণে উইলিয়াম ও’রুর্ককে নেওয়া হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে। বেন সিয়ার্স হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভুগছেন বলে জায়গা হয়নি। ম্যাট ফিশারের চোট মাংসপেশিতে। ফিলিপস, জেমিসন, ও’রুর্ক, সিয়ার্সের মতো ফিশারও সুযোগ হয়নি উইন্ডিজ সিরিজের দলে। ও’রুর্ক খেলেছেন ১১ টেস্ট। একটি করে টেস্ট খেলেছেন সিয়ার্স ও ফিশার। তবে চোট কাটিয়ে ফিরেছেন ড্যারিল মিচেল।

নিউজিল্যান্ডের টেস্ট দলে উইলিয়ামসনের মতো দীর্ঘ সময় পর ফিরেছেন ব্লেয়ার টিকনার। সবশেষ ২০২৩-এর মার্চে টেস্ট খেলেছেন টিকনার। সেবার তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীলঙ্কা। টেস্টে এখন পর্যন্ত ৩ ম্যাচে ১২ উইকেট নিয়েছেন টিকনার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উইলিয়ামসন সবশেষ খেলেছেন এ বছরের ২৯ অক্টোবর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ২১ রান করেছেন তিনি। এরপরই কিউই এই অভিজ্ঞ ব্যাটার পরেন চোটে।

২ ডিসেম্বর ক্রাইস্টচার্চে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের ভেন্যু ওয়েলিংটন ও মাউন্ট মঙ্গানুই। ১০ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে দ্বিতীয় টেস্ট। ১৮ ডিসেম্বর শুরু হবে তৃতীয় টেস্ট। উইন্ডিজ সিরিজ দিয়েই ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র শুরু করবে নিউজিল্যান্ড। উইন্ডিজ এই চক্রে ৫ ম্যাচ খেললেও এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ জেতেনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্টের দল

টম লাথাম (অধিনায়ক), কেইন উইলিয়ামসন, টম ব্লান্ডেল, মাইকেল ব্রেসওয়েল, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, জ্যাক ফুকস, ম্যাট হেনরি, ড্যারিল মিচেল, রাচীন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, নাথান স্মিথ, ব্লেয়ার টিকনার, কেইন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং

ক্রিকেটনিউজিল্যান্ডটেস্ট ক্রিকেট
