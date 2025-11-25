মেসিকে আর্জেন্টিনা দলে নেওয়ার নেপথ্য নায়ক আর নেই

ক্রীড়া ডেস্ক
জন্ম আর্জেন্টিনায় হলেও স্পেন জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ ছিল লিওনেল মেসির সামনে। সে সুযোগ কাজে লাগাননি এই ফরোয়ার্ড। এর পেছনে যিনি কলকাঠি নেড়েছিলেন, সেই ওমার সাউতো না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে আর্জেন্টিনার ফুটবলে।
মৃত্যুকালে সাউতোর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) হয়ে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন সদ্য সাবেক এই ফুটবল সংগঠক। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন মেসি, এএফএ এবং সংস্থাটির প্রধান ক্লাউদিও তাপিয়া।
স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনার একাডেমি লা মাসিয়াতে বেড়ে উঠেছেন মেসি। কাতালানদের হয়ে খেলে নিজেকে সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের কাতারে নিয়ে গেছেন। বার্সার হয়ে ক্যারিয়ার শুরু করায় স্পেন জাতীয় দলের কর্মকর্তাদের নজর ছিল মেসির ওপর। কিন্তু মেসিকে পাওয়ার মিশনে স্প্যানিশদের সফল হতে দেননি সাউতো। মেসির বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলার সব ব্যবস্থা করেন তিনি।
সাউতোর মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেসি লিখেছেন, ‘আপনি সব সময় আমার পাশে ছিলেন। আপনার কারণেই আর্জেন্টিনা আমাকে নিয়ে ভেবেছে। এমন একজন মানুষকে ভুলে থাকা অসম্ভব। আমার মতো যেসব ফুটবলার আর্জেন্টিনা দলে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাঁরা কখনো আপনাকে ভুলতে পারবেন না। আপনি শান্তিতে থাকুন সাউতো।’
এক বিবৃবিতেত এএফএ লিখেছে, ‘শোক ও দুঃখের সঙ্গে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন জানাচ্ছে, আমাদের জাতীয় দলের অতি পরিচিত মুখ ওমার সাউতো না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাউতো। সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। এই দলটার প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা, মানবিকতা ও ভালোবাসার কোনো জবাব ছিল না।’
এএফএ সভপতি তাপিয়ে লিখেছেন, ‘আকাশ আরও একটি আর্জেন্টাইন আত্মাকে গ্রহণ করল। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জন্য সাউতো যা করেছেন, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তিনি সব সময় উদাহরণ হয়ে থাকবেন।’
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ চূড়ান্ত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে পড়েছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।২ ঘণ্টা আগে
অপেক্ষা ছিল এক উইকেটের। শুভাগত হোম চৌধুরী ঝুলিতে পুরলেন ২ উইকেট। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটের ক্লাবে প্রবেশ করেছেন এই অলরাউন্ডার। তাঁর মাইলফলকের দিনে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন তানভীর ইসলাম। এছাড়া ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন আল আমিন জুনিয়র।৩ ঘণ্টা আগে
গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অথচ ভারত যখন ব্যাটিং করছে, তখন সেটাকে মনে হচ্ছে বোলিং পিচ। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাচ্ছে স্বাগতিকেরা। ভারতের ধবলধোলাই হয়ে যাওয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।৪ ঘণ্টা আগে
২০১৩ সালের ডিসেম্বরের পর প্রথমবারের মতো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে জয়। স্বাভাবিকভাবেই সেটা বাড়তি উচ্ছ্বাস বয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল এভারটনের জন্য। তবে সেই উচ্ছ্বাস কিছুটা কমেছে ইদ্রিসা গেয়ার কারণে। তাতে অবশ্য ক্ষমা চাইতেও ভুল করেননি এভাটনের এই সেনেগালিজ মিডফিল্ডার।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ চূড়ান্ত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। এই গ্রুপে আছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।
গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের বাকি দুই প্রতিপক্ষ ইতালি এবং নেপাল। চমক দেখিয়ে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ইউরোপের দলটি। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের চার ম্যাচের তিনটিই হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড এবং ইতালির বিপক্ষে ঐতিহাসিক ভেন্যুটিতে খেলবে তারা। নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেমের ম্যাচটি হবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।
৭ ফেব্রুয়ারি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামবে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডস। একই দিন দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। তিনটি ম্যাচই হবে ইডেন গার্ডেন্সে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ।
২০ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চারটি গ্রুপ ভাগ হয়ে দলগুলো মাঠের লড়াইয়ে নামবে দলগুলো। প্রতিটি গ্রুপে থাকছে পাঁচটি করে দল। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। সেরা আটে থাকবে দুই গ্রুপ। প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। দুটি গ্রুপ থেকে সেরা দুই দল সেমিফাইনালে পা রাখবে। সেখান থেকে ফাইনালে পৌঁছে যাবে দুই দল।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপিং
গ্রুপ এ: ভারত, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
গ্রুপ বি: শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড, ওমান
গ্রুপ সি: বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল, ইতালি
গ্রুপ ডি: দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা
অপেক্ষা ছিল এক উইকেটের। শুভাগত হোম চৌধুরী ঝুলিতে পুরলেন ২ উইকেট। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটের ক্লাবে প্রবেশ করেছেন এই অলরাউন্ডার। তাঁর মাইলফলকের দিনে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন তানভীর ইসলাম। এছাড়া ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন আল আমিন জুনিয়র।৩ ঘণ্টা আগে
গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অথচ ভারত যখন ব্যাটিং করছে, তখন সেটাকে মনে হচ্ছে বোলিং পিচ। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাচ্ছে স্বাগতিকেরা। ভারতের ধবলধোলাই হয়ে যাওয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।৪ ঘণ্টা আগে
২০১৩ সালের ডিসেম্বরের পর প্রথমবারের মতো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে জয়। স্বাভাবিকভাবেই সেটা বাড়তি উচ্ছ্বাস বয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল এভারটনের জন্য। তবে সেই উচ্ছ্বাস কিছুটা কমেছে ইদ্রিসা গেয়ার কারণে। তাতে অবশ্য ক্ষমা চাইতেও ভুল করেননি এভাটনের এই সেনেগালিজ মিডফিল্ডার।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
অপেক্ষা ছিল এক উইকেটের। শুভাগত হোম চৌধুরী ঝুলিতে পুরলেন ২ উইকেট। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটের ক্লাবে প্রবেশ করেছেন এই অলরাউন্ডার। তাঁর মাইলফলকের দিনে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন তানভীর ইসলাম। এছাড়া ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন আল আমিন জুনিয়র।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ময়মনসিংহের সঙ্গে খুলনার রানবন্যার ম্যাচটি ড্রয়ের পথে ছিল। হয়েছেও তাই। প্রথম ইনিংসে সৌম্য সরকারের সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে ৩৮৭ রান তোলে স্বাগতিকরা। জবাবে তৃতীয় দিন শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে সমান রান করে ময়মনসিংহ। আল আমিন ৬২ ও আরিফ আহমেদ ৫৯ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামেন।
সেঞ্চুরির আশা জাগিয়েও ফিরে যান আরিফ। ব্যক্তিগত ৮১ রানে হালিমের শিকারে পরিণত হন তিনি। ভুল করেননি আল আমিন। ১০২ রানে অপরাজিত থাকেন এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার। আরিফের সমান ৮১ রান আসে আজিজুল হাকিম তামিমের ব্যাট থেকে। নাঈম শেখের অবদান ৫৭ রান। ৪৫৯ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ইনিংস ঘোষণা করে সফরকারী দল।
৭২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বিপর্যয়ে পড়ে খুলনা। দলীয় ৮৬ রানে ৫ উইকেট হারায় তারা। এরপরও কোনো অঘটনের সাক্ষী হতে হয়নি খুলনাকে। ম্যাচ ড্র হওয়ার আগে আর কোনো উইকেট না হারিয়ে খুলনার সংগ্রহ ছিল ১৪০ রান। আফিফ হোসেন ধ্রুব ৩৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন সৌম্য সরকার। ৪৬ রানে ২ উইকেট নেন শুভাগত। সামিউন বাশির রাতুলকে মাহফিজুল ইসলাম রবিনের ক্যাচ বানিয়ে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এরপর ইমরানুজ্জামানকেও ফেরান শুভাগত।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে তৃতীয় দিন শেষেই ঢাকার বিপক্ষে জয়ের ভীত তৈরি করে রেখেছিল বরিশাল। ৬ উইকেটের জয়ে শেষ হাসি হেসেছে তারা। দ্বিতীয় ইনিংসে ঢাকাকে ১৬৯ রানে অলআউট করে জয়ের পথ প্রশস্ত করে তারা। ৬৪ রানে ৭ উইকেট নেন তানভীর। ১০২ রানের সহজ লক্ষ্য দাঁড়ায় বরিশালের সামনে। ৪১ রানে আদিল বিন সিদ্দিক ও ফজলে মাহমুদ রাব্বিকে হারালেও কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি তাদের। ইফতেখার হোসেন ইফতির ৫৭ রানের অপরাজিত ইনিংসে ভর করে সহজ জয় তুলে নেয় বরিশাল।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ চূড়ান্ত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে পড়েছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।২ ঘণ্টা আগে
গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অথচ ভারত যখন ব্যাটিং করছে, তখন সেটাকে মনে হচ্ছে বোলিং পিচ। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাচ্ছে স্বাগতিকেরা। ভারতের ধবলধোলাই হয়ে যাওয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।৪ ঘণ্টা আগে
২০১৩ সালের ডিসেম্বরের পর প্রথমবারের মতো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে জয়। স্বাভাবিকভাবেই সেটা বাড়তি উচ্ছ্বাস বয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল এভারটনের জন্য। তবে সেই উচ্ছ্বাস কিছুটা কমেছে ইদ্রিসা গেয়ার কারণে। তাতে অবশ্য ক্ষমা চাইতেও ভুল করেননি এভাটনের এই সেনেগালিজ মিডফিল্ডার।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অথচ ভারত যখন ব্যাটিং করছে, তখন সেটাকে মনে হচ্ছে বোলিং পিচ। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাচ্ছে স্বাগতিকেরা। ভারতের ধবলধোলাই হয়ে যাওয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।
টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪১৮ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি এখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিবীয়রা এই রান তাড়া করে জিতেছিল। ২২ বছরে এরচেয়ে বড় লক্ষ্য বারবার চতুর্থ ইনিংসে দলগুলোর সামনে এসেছিল। কিন্তু কেউই সফল হয়নি। ভারতের সামনে এবার গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ৫৪৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এভারেস্ট টপকানোর মিশনে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ২৭ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছে ভারত। সাই সুদর্শন ও কুলদীপ যাদব ২ ও ৪ রানে আগামীকাল পঞ্চম দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন। ভারত এবার হারলে গত ১ বছরে দুবার ঘরের মাঠে টেস্টে ধবলধোলাই হবে। এর আগে ২০২৪ সালে ভারতকে তাদের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে টেস্টে ধবলধোলাই করেছিল নিউজিল্যান্ড।
গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৬ রান করে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯তম ওভারের তৃতীয় বলে রায়ান রিকেলটনকে (৩৫) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন রবীন্দ্র জাদেজা। উদ্বোধনী জুটিতে রিকেলটন-এইডেন মার্করাম যোগ করেন ৫৯ রান। মুহূর্তেই প্রোটিয়ারা ৩১.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৭ রানে পরিণত হয়। মার্করাম (২৯) ও টেম্বা বাভুমা (৩) দ্রুত বিদায় নেওয়ার পর হাল ধরেন ট্রিস্টান স্টাবস। চতুর্থ উইকেটে ১৬২ বলে ১০১ রানের জুটি গড়েন স্টাবস-টনি ডি জর্জি। ৫৯তম ওভারের প্রথম বলে ডি জর্জিকে (৪৯) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন জাদেজা।
পঞ্চম উইকেটে ভিয়ান মুলডারের সঙ্গে ৮২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন স্টাবস। টেস্ট ক্যারিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরি থেকে স্টাবস যখন ৬ রান দূরে, তখনই তিনি আউট হয়ে যান। ৭৯তম ওভারের তৃতীয় বলে স্টাবসকে (৯৪) রানে বোল্ড করেন জাদেজা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ২৬০ রান করার পর ইনিংস ঘোষণা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৮৮ রানের লিডসহ প্রোটিয়াদের স্কোর হয়ে যায় ৫৪৮ রান।
৫৪৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ভারত ব্যাট করতে থাকে প্রথাগত টেস্ট মেজাজে। ডিফেন্সিভ মুডে ব্যাটিং করতে গিয়ে স্বাগতিকেরা ২১ রানেই হারিয়ে ফেলে ২ উইকেট। ১৯ বলে ১৩ রান করা যশস্বী জয়সওয়ালের উইকেট নিয়েছেন মার্কো ইয়ানসেন। লোকেশ রাহুলকে (৬) বোল্ড করেছেন সায়মন হারমার। ভারত যখন ১৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ২৭ রানে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছে, তখন তাদের রান রেট ১.৭০। রাহুল ৬ রান করতে খেলেছেন ৩০ বল। কুলদীপ ও সুদর্শন খেলেছেন ২২ ও ২৫ বল।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ চূড়ান্ত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে পড়েছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।২ ঘণ্টা আগে
অপেক্ষা ছিল এক উইকেটের। শুভাগত হোম চৌধুরী ঝুলিতে পুরলেন ২ উইকেট। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটের ক্লাবে প্রবেশ করেছেন এই অলরাউন্ডার। তাঁর মাইলফলকের দিনে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন তানভীর ইসলাম। এছাড়া ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন আল আমিন জুনিয়র।৩ ঘণ্টা আগে
২০১৩ সালের ডিসেম্বরের পর প্রথমবারের মতো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে জয়। স্বাভাবিকভাবেই সেটা বাড়তি উচ্ছ্বাস বয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল এভারটনের জন্য। তবে সেই উচ্ছ্বাস কিছুটা কমেছে ইদ্রিসা গেয়ার কারণে। তাতে অবশ্য ক্ষমা চাইতেও ভুল করেননি এভাটনের এই সেনেগালিজ মিডফিল্ডার।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
২০১৩ সালের ডিসেম্বরের পর প্রথমবারের মতো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে জয়। স্বাভাবিকভাবেই সেটা বাড়তি উচ্ছ্বাস বয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল এভারটনের জন্য। তবে সেই উচ্ছ্বাস কিছুটা কমেছে ইদ্রিসা গেয়ার কারণে। তাতে অবশ্য ক্ষমা চাইতেও ভুল করেননি এভাটনের এই সেনেগালিজ মিডফিল্ডার।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সোমবার দিবাগত রাতে ইউনাইটেডকে ১-০ গোলে হারিয়েছে এভারটন। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যাচের ২৯ মিনিটে সফরকারীদের ভাগ্য গড়ে দেওয়া গোলটি করেন কিয়েরনান দিয়েসবারি হল। তার ১৬ মিনিট আগেই ঘটে যায় ম্যাচের সবচেয়ে আলোচিত ওই ঘটনা। নিজেদের ডি বক্সে মাইকেল কিনকে উদ্দেশ্য করে বল বাড়ান গেয়া। কিন্তু পাস খুঁজে পায়নি এভারটনের ইংলিশ ডিফেন্ডারকে। বল ক্লিয়ার করতে পারেননি কিন।
সুযোগ পেয়ে শট নিয়েছিলেন ইউনাইটেডের পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেজ। পোস্টের একটু বাইরে দিয়ে বল চলে যাওয়ায় রক্ষা হয় এভারটনের। বিষয়টি মেনে নিতে না পেরে কিনের দিকে তেড়ে যান গেয়া। এক পর্যায়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন কিন। রাগ সামলাতে না পেরে তাঁর গালে চড় মারেন গেয়া।
পরিস্থিতি খারাপ দেখে গেয়াকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন এভারটন গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড। তাতে অবশ্য রক্ষা হয়নি ৩৬ বছর বয়সী মিডফিল্ডারের। তাঁকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। পরবর্তীতে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) দেখে সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন রেফারি। লাল কার্ড দেখার পর আরও তেতে উঠেন গেয়া। খুব কষ্ট করে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন পিকফোর্ড।
রাগ কমতে বেশি সময় লাগেনি গেয়ার। ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘আমি আমার সতীর্থ কিনের কাছে ক্ষমা চাইছি। এই কাণ্ডের জন্য দায় আমার ঘাড়ে নিচ্ছি। বাকি সতীর্থ, কোচিং স্টাফ এবং ক্লাবের কাছেও আমি ক্ষমাপ্রার্থী।’
আর কখনো এমন ভুল করতে চান না গেয়া, ‘মাঠে যা হয়েছে সেটা আমার মূল্যবোধকে ফুটিয়ে তোলে না। মাঠে প্রবল আবেগের বশে অনাকাঙ্খিত ঘটনাটি ঘটে গেছে। সেটা আমার আচরণকে যৌক্তিত বলে প্রকাশ করে না। এর দায় পুরোপুরি আমার। আমি নিশ্চিত করতে চাই যে আর কখনো এমন হবে না।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ চূড়ান্ত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে পড়েছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।২ ঘণ্টা আগে
অপেক্ষা ছিল এক উইকেটের। শুভাগত হোম চৌধুরী ঝুলিতে পুরলেন ২ উইকেট। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটের ক্লাবে প্রবেশ করেছেন এই অলরাউন্ডার। তাঁর মাইলফলকের দিনে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন তানভীর ইসলাম। এছাড়া ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি তুলে নিয
গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অথচ ভারত যখন ব্যাটিং করছে, তখন সেটাকে মনে হচ্ছে বোলিং পিচ। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাচ্ছে স্বাগতিকেরা। ভারতের ধবলধোলাই হয়ে যাওয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।৪ ঘণ্টা আগে