টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে আজ রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে এথেন্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম ৩ ম্যাচে শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ৯ পয়েন্ট। রিয়াল ছাড়াও মাঠে নামবে ম্যানচেস্টার সিটি, লিভারপুল, আর্সেনালের মতো বড় দলগুলো। চ্যাম্পিয়নস লিগ ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
প্রথম ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ভারত
সকাল ৮টা, সরাসরি
সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
ফেনারবাচে-লিভারপুল
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
স্লাভিয়া প্রাগ-আর্সেনাল
রাত ২টা, সরাসরি
সনি টেন ১
এইকে এথেন্স-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
ডর্টমুন্ড-রিয়াল বেতিস
রাত ২টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
লাইপজিগ-ম্যানসিটি
রাত ২টা, সরাসরি
সনি টেন ৩ ও ৪