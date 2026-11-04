Ajker Patrika
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ফুটবল

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৬, ০৯: ৩৯
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
এথেন্সের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে ঘাম ঝরাচ্ছেন রিয়ালের ফুটবলাররা। ছবি: সংগৃহীত

চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে আজ রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে এথেন্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম ৩ ম্যাচে শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ৯ পয়েন্ট। রিয়াল ছাড়াও মাঠে নামবে ম্যানচেস্টার সিটি, লিভারপুল, আর্সেনালের মতো বড় দলগুলো। চ্যাম্পিয়নস লিগ ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

প্রথম ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড-ভারত

সকাল ৮টা, সরাসরি

সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

ফেনারবাচে-লিভারপুল

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

স্লাভিয়া প্রাগ-আর্সেনাল

রাত ২টা, সরাসরি

সনি টেন ১

এইকে এথেন্স-রিয়াল মাদ্রিদ

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

ডর্টমুন্ড-রিয়াল বেতিস

রাত ২টা, সরাসরি

সনি টেন ৫

লাইপজিগ-ম্যানসিটি

রাত ২টা, সরাসরি

সনি টেন ৩ ও ৪

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
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