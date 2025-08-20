Ajker Patrika
প্রীতির গোলে এগিয়ে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গোলের পর আলপি ও প্রীতির উদ্‌যাপন। ছবি: বাফুফে
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে আজ প্রথম ম্যাচে ভুটানের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। প্রথমার্ধ শেষে ১-০ গোলে এগিয়ে আছে অর্পিতা বিশ্বাসের দল। একমাত্র গোলটি করেছেন সৌরভী আকন্দ প্রীতি।

ভুটানের চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় মিনিটেই ডান দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠা আলফি আক্তারের কাছের পোস্টে নেওয়া শট আটকে দেন ভুটান গোলকিপার। পঞ্চম মিনিটে সোনাম কুয়েনদের দুর্বল শটও গ্লাভসে জমাতে গিয়ে তালগোল পাকাতে বসেছিলেন গোলকিপার মেঘলা রানী রায়, ফিরতি প্রচেষ্টায় কোনোমতে আটকান তিনি।

১৯ তম মিনিটে ভালো সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ, তবে পোস্ট ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে এসে প্রীতির শট ঠেকান গোলকিপার। ৩৩ তম মিনিটে কর্নার থেকে বাংলাদেশের একজনের হেড গোললাইন থেকে ফেরান ভুটানের এক ডিফেন্ডার।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে আরিফা আক্তারের লং পাসে ডিফেন্ডারের প্রতিরোধ এড়িয়ে হেডে বল জালে জড়ান প্রীতি।

