ভারতের কাছে হেরে গেলেন অর্পিতারা

ক্রীড়া ডেস্ক
ভুটানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে আশা জাগানিয়া শুরুই করেছিল বাংলাদেশ। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে আজ হতাশ করেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরে গেছেন তাঁরা।
ভুটানের চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতেই খোলসবন্দী ছিলেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা। এই সুযোগে একের পর এক আক্রমণ করেছে ভারত। এর ফলও পেয়েছে তারা। ম্যাচের পার্ল ফার্নান্দেজের গোলে এগিয়ে যায় তারা। এই এক গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় অর্পিতা বিশ্বাস, আলপি আক্তার, সৌরভী আকন্দ প্রীতিদের বাংলাদেশ।
তবে এই অর্থে বাংলাদেশ আরও গোল খেলে করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। ২৭ মিনিটে বক্সে দারুণ এক ক্রসে পা ছোঁয়াতে পারলেই গোল পেতে পারত ভারত। কিন্তু পারেনি। কিংবা ম্যাচের ৪০ মিনিটেও কর্নার কিক থেকে উড়ে আসা বলের দখল নিতে গিয়ে বাংলাদেশের গোলমুখের সামনে তৈরি হয়েছিল জটলা। গোল হতে পারত, হয়নি।
ভারতের গোলমুখে পরিকল্পিত আক্রমণ সেভাবে করতে পারেনি বাংলাদেশ। যে কয়েকবার আক্রমণে গেছে, ভারতের রক্ষণেই প্রতিহত হয়েছে। বলতে গেলে ভারতীয় দলের গোলরক্ষককে তেমন কোনো পরীক্ষাতেই ফেলতে পারেনি বাংলাদেশ। যেমনটা ভারতের মেয়েরা পরীক্ষায় ফেলেন বাংলাদেশ দলের গোলরক্ষক ইয়ারজান বেগমকে। ৭২ মিনিটে ভারতীয়দের শট প্রতিহত করে দলকে রক্ষা করেন তিনি।
৭৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল হজম করে বাংলাদেশ। কর্নার কিক নিয়েছিলেন আলিশা লিংদোহ। বল বাংলাদেশের গোলমুখে এসে পড়লে ওত পেতে থাকা বোনিফিলিয়া শুল্লাই বল জালে জড়িয়ে দেন।
