আর্জেন্টিনার ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানোয় খেপেছেন কোচ

প্রতিপক্ষ ফুটবলারের চুল ধরে টানায় লাল কার্ড দেখেছেন লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। ছবি: সংগৃহীত

সাদা জার্সি পরা এক ফুটবলার ছুটছেন। ঠিক তখনই তাঁর চুল শক্ত করে ধরে আছেন লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। গত রাত থেকে সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় মার্তিনেজকে লাল কার্ড দেখানো হলে খেপেছেন দলটির কোচ।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে গত রাতে প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে লিডস ইউনাইটেড। তবে স্বাগতিক ম্যান ইউনাইটেডের হার ছাপিয়ে আলোচনায় লিসান্দ্রো মার্তিনেজের চুল ধরার ঘটনা। ৫৬ মিনিটে লিডস স্ট্রাইকার ডমিনিক কালভার্ট–লেউইনের চুল ধরে টেনেছেন মার্তিনেজ। ঘটনার পর ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) সাহায্যে পিচসাইড মনিটর দেখে আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডারকে লাল কার্ড দেখান রেফারি পল টিয়ার্নি।

মার্তিনেজকে লাল কার্ড দেখানো মেনে নিতে পারেননি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মাইকেল ক্যারিক। লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে হারের পর ক্যারিক বলেন, ‘পরপর দুই ম্যাচে আমাদের বিপক্ষে এমন সিদ্ধান্ত গেছে। কিন্তু আমার দেখা সবচেয়ে খারাপ সিদ্ধান্তগুলোর একটি হলো এটা (মার্তিনেজকে লাল কার্ড দেখানো)। ছেলেরা যেভাবে খেলেছে, সেটা ইতিবাচক ছিল বলে মনে করি। লিসান্দ্রোর লাল কার্ডটা ছিল বিতর্কিত। তবু তারা ম্যাচ থেকে কিছু পেতে লড়াই করেছে।’

ঘরের মাঠ ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রথমার্ধেই ২ গোল হজম করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ৫ ও ২৯ মিনিটে গোল দুটি করেন লিডস স্ট্রাইকার নোয়াহ ওকাফোর। যার মধ্যে দ্বিতীয় গোলটি করতে তাঁকে সহায়তা করেন মিডফিল্ডার ব্রেন্ডেন অ্যারেনসেন। ৬৯ মিনিটে ইউনাইটেড পায় একমাত্র গোল। ব্রুনো ফার্নান্দেজের অ্যাসিস্টে হেডে গোল করেন কাসেমিরো।

২০২৫-২৬ প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত ৩২ ম্যাচ খেলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড জিতেছে ১৫ ম্যাচ, হেরেছে ৭ ম্যাচ ও ১০ ম্যাচ ড্র করেছে। ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে দলটির অবস্থান তিনে। ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে তাদের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা ম্যানচেস্টার সিটি। তারা খেলেছে ৩১ ম্যাচ। সবার ওপরে থাকা আর্সেনাল ৩২ ম্যাচে পেয়েছে ৭০ পয়েন্ট।

