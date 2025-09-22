বাফুফের লিগ কমিটি পরিবর্তনের দাবি মোহামেডানের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঘরোয়া ফুটবলের নতুন মৌসুম শুরু হয়েছে চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে। কাল মাঠে গড়াবে ফেডারেশন কাপ। ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়ার কথা প্রিমিয়ার লিগের। দুটি টুর্নামেন্টের সূচি ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করেছে বাফুফের লিগ কমিটি। তা নিয়ে নাখোশ লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লিগ কমিটি পরিবর্তনের দাবিতে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল বরাবর চিঠি পাঠিয়েছে তারা।
চিঠিতে মোহামেডান লিখে, ‘আমরা অনুরোধ করেছিলাম মৌসুমের শুরুতে ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে ফরম্যাট ও সূচি নিয়ে যেন আলোচনা করা হয়। কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই যে সূচি তৈরি করা হয়েছে, তা ত্রুটিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন। এটা ফুটবলের ফুটবলের সামগ্রিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করবে। দেশের ফুটবলের স্বার্থে বর্তমান লিগ কমিটি বিলুপ্ত করে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।’
সূচিতে ত্রুটি কোথায় সে বিষয়ে বাফুফে সভাপতির কাছে লেখা চিঠিতে কিছু উল্লেখ করেনি মোহামেডান। বাফুফের সিনিয়র সহ-সভাপতি ইমরুল হাসান লিগ কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি আবার বসুন্ধরা কিংসেরও সভাপতি।
সম্প্রতি নিয়ম করা হয়, বাফুফের নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য ক্লাবের ডাগআউটে দাঁড়াতে পারবেন না।
অপেক্ষার পালা শেষ হতে চলেছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই জানা যাবে নতুন ব্যালন ডি’অর জয়ীর নাম। বাংলাদেশ সময় আজ দিবাগত রাত ১টায় ফ্রান্সের থিয়েটার দু শাতেলে শুরু হবে ব্যালন ডি’অরের জমকালো অনুষ্ঠান। শেষ মুহূর্তে ভক্তদের কৌতুহল—কে জিতবে এবারের ব্যালন ডি’অর!২৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন ঘিরে নতুন আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। ক্যাটাগরি-১ থেকে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কাউন্সিলর মনোনয়ন নিয়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পাঠানো চিঠির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ৪ প্রার্থী হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ সবশেষ ম্যাচ খেলেছে এ বছরের এপ্রিলে। লাহোরে পাঁচ মাস আগে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ। দীর্ঘ পাঁচ মাসের বিরতির পর বিশ্বকাপে খেলতে নামছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
২০২৩ বিশ্বকাপের পরই ওয়ানডে থেকে অবসর নেন কুইন্টন ডি কক। তবে প্রায় দুই বছর পর অবসর ভেঙে এই সংস্করণে ফিরছেন তারকা উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তাকে রেখেই পাকিস্তান সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।৩ ঘণ্টা আগে