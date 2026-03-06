মেসির ৪৭টি ট্রফি জেতার তথ্যও জানেন ট্রাম্প

সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের একজন মনে করা হয় লিওনেল মেসিকে। ক্লাব এবং জাতীয় দলের জার্সিতে সম্ভাব্য সব ধরনের শিরোপা জেতা হয়েছে তার; সব মিলিয়ে এই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৪৭-এ। এই তথ্য জানা আছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের।
আজ হোয়াইট হাউসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মেসিকে সম্মাননা জানিয়েছেন ট্রাম্প। সেই অনুষ্ঠানে আর্জেন্টাইন সুপারস্টারকে নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। তার মধ্যে ট্রফির বিষয়টি অন্যতম। বলা বাহুল্য, বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের সমান এত বেশি ট্রফি জেতার কীর্তি নেই আর কোনো ফুটবলারের। স্বাভাবিকভাবেই এমন একজন ফুটবলারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ট্রাম্প।
বার্সেলোনার হয়ে বর্নাঢ্য ক্লাব ক্যারিয়ারে বেশ আলোকিত মেসি। চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগা, কোপা দেল রে, সুপারকোপা, সুপার কাপ, ক্লাব বিশ্বকাপসহ জিতেছেন মোট ৩৫টি শিরোপা। পরবর্তীতে পিএসজি এবং ইন্টার মায়ামির হয়েও শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের আগে আর্জেন্টিনার হয়ে জিতেছিলেন পাঁচটি শিরোপা। অপেক্ষা ছিল কেবল একটি বিশ্বকাপের; সে অপেক্ষা ফুরিয়েছে কাতার বিশ্বকাপে। ক্যারিয়ারের বিদায়বেলায় এখন তাই নিজের শোকেসের দিকে তাকিয়ে আর কোনো অপূর্ণতা বোধ করতে হবে না মেসিকে।
মেসির বিশাল অর্জন নিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘অবিশ্বাস্য ক্যারিয়ারের মেসি ৪৭টি শিরোপা জিতেছে। এটা সর্বকালের সেরা। তুমি চাইলে বিশ্বের যেকোনো ক্লাবে যেতে পারতে, যেকোনো দলে খেলতে পারতে। কিন্তু তুমি ইন্টার মায়ামিকেই বেছে নিয়েছ। এই যাত্রায় আমাদের সবাইকে সঙ্গী করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।’
যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউজে মেসিকে স্বাগত জানাতে পেরে বেশ উচ্ছ্বসিত ট্রাম্প, ‘আমার জন্য এটি বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় যে আমি এমন একটি কথা বলতে পারছি, যা এর আগে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলতে পারেননি—‘হোয়াইট হাউসে স্বাগতম, লিওনেল মেসি।’
আর্জেন্টিনা-স্পেন ফিনালিসিমার ভেন্যু, সময় সব নির্ধারিত ছিল আগে থেকেই। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে খেলাধুলার ওপরও। কাতারের লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে এই দুই দলের ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও সেটা না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কোথায় হবে ফিনালিসিমা, তা নিয়ে এখনো রয়েছে ধোঁয়াশা।১৯ মিনিট আগে
এক মিলি আক্তার বাংলাদেশকে কত বাঁচাবেন—চীন ও উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দুটি দেখে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে। গোলপোস্টের সামনে ব্যস্ত সময় কাটাতে হচ্ছে তাঁকে। প্রতিপক্ষের একের পর এক আক্রমণ ঠেকাতে জান-প্রাণ দিয়ে লড়ছেন তিনি। তবু টুর্নামেন্টে দুই ম্যাচ মিলে সাত গোল হজম করেছে৪০ মিনিট আগে
পাকিস্তান সিরিজ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে পারেন সাকিব আল হাসান—বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কয়েকজন পরিচালক এমনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাতেও ছিল সে ইঙ্গিতেরই প্রতিফলন। একটা সময় যে সাকিবের পোস্টার কিংবা তাঁকে নিয়ে লেখা খচিত ব্যানার নিয়ে স্টেডিয়ামে ঢোকাই যেত না, কদিন আগে২ ঘণ্টা আগে
প্রথমবার নারী এশিয়ান কাপে খেলা বাংলাদেশ একের পর এক গোল হজম করছে। চীনের বিপক্ষে ২-০ গোলে হারের পর আজ উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে হজম করেছে ৫ গোল। এখন পর্যন্ত একটা গোলও করতে পারেনি পিটার বাটলারের দল। তবু হতাশ নন বাটলার। বরং শিষ্যদের নিয়ে গর্ব অনুভব করছেন বাংলাদেশ কোচ।৩ ঘণ্টা আগে