Ajker Patrika
ক্রিকেট

এবার ভারতকে নিয়ে কী বলবেন আমির

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবার ভারতকে নিয়ে কী বলবেন আমির
ভারতকে নিয়ে আমিরের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়নি। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে নিয়ে একের পর এক মন্তব্য করে আলোচনায় মোহাম্মদ আমির। পাকিস্তানের সাবেক পেসারের ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণ করে ফাইনালে পা রেখেছে সূর্যকুমার যাদবের দল। শেষ পর্যন্ত ভারত যদি শিরোপা জিতে নেয় তাহলে আমির কী বলবেন সেটাই এখন দেখার বিষয়।

সুপার এইটে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানের বড় ব্যবধানে হেরে যায় ভারত। তাতে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের সেমিফাইনালে ওঠার পথটা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে ভারত শেষ চারে ওঠতে পারবে না–পাকিস্তানের টিভি শো ‘হারনা মানা হ্যায়’-তে তিনবার এমন মন্তব্য করেছিলেন আমির।

সুপার এইটের গ্রুপ ওয়ান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেমিফাইনালে পা রাখবে–এমন ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন আমির। কিন্তু সুপার এইটে বাঁচা-মরার ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নেয় ভারত। এরপর আমির বলেছিলেন, ফাইনালে ওঠতে পারবে না আয়োজকেরা। সাবেক পেসারের এই মন্তব্য সত্যি হয়নি। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে গতকাল শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই শেষে ইংল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়ে ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গী হয়েছে ভারত।

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সঞ্জু স্যামসনের ৮৯ রানের ইনিংসে ভর করে ২৫৩ রানের পুঁজি পায় ভারত। জবাবে তাদের ভয় দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৪৬ রানে থামে ইংল্যান্ড। ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতা স্যামসন এদিন ব্যক্তিগত ১৫ রানে নতুন জীবন পান। এই ওপেনারের সহজ ক্যাচ নিতে পারেনি ইংলিশ দলপতি হ্যারি ব্রুক। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারতকে বিশাল সংগ্রহ এনে দিতে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দেন স্যামসন।

ভারতের ফাইনালে ওঠার জন্য স্যামসনের নতুন জীবন পাওয়া সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আমির। ব্রুক এই ক্যাচ মিস না করলে ইংল্যান্ড ম্যাচ জিততো বলেই মনে করছেন তিনি। আমির বলেন, ‘ভারতকে নিয়ে আমার ভবিষ্যদ্বাণী ভালো ছিল। কিন্তু ক্যাচ ছেড়ে দিলে আমার কী করার থাকে। এটা তো আমার হাতে নেই। ফর্মে থাকা ব্যাটারের ক্যাচ ছেড়ে দিলে খেসারত দিতেই হবে। দুই দলের মধ্যে একমাত্র ব্যবধান ছিল বুমরাহ। তবে ব্রুক যদি ক্যাচটি নিতে পারত তাহলে ইংল্যান্ড এক ওভার হাতে রেখেই ম্যাচ জিতে নিত।’

ফাইনালে ওঠায় ভারতের কৃতিত্ব দিতেও ভুল করেননি আমির, ‘আমি তো ক্রিকেটীয় কথা বলি। ভারত এই ম্যাচে খুব ভালো খেলেছে এবং গোটা টুর্নামেন্ট খেলে অবশেষে পরিপূর্ণ একটি ম্যাচ খেলতে পেরেছে। ওদের কৃতিত্ব প্রাপ্য। এটা দিতেই হবে।’

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো চুক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি: জামায়াত আমির

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো চুক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি: জামায়াত আমির

নেপালের নির্বাচন: এগিয়ে বালেন শাহর দল, পাত্তা পাচ্ছেন না ওলি

নেপালের নির্বাচন: এগিয়ে বালেন শাহর দল, পাত্তা পাচ্ছেন না ওলি

জর্ডানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন রাডার ধ্বংস করেছে ইরান: সিএনএনের অনুসন্ধান

জর্ডানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন রাডার ধ্বংস করেছে ইরান: সিএনএনের অনুসন্ধান

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে চীনা স্যাটেলাইট ইরানের নীরব ঢাল

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে চীনা স্যাটেলাইট ইরানের নীরব ঢাল

মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশি জোবাইদুল আমিনকে যুক্তরাষ্ট্রে ধরে নিয়ে গেছে এফবিআই

মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশি জোবাইদুল আমিনকে যুক্তরাষ্ট্রে ধরে নিয়ে গেছে এফবিআই

সম্পর্কিত

এবার ভারতকে নিয়ে কী বলবেন আমির

এবার ভারতকে নিয়ে কী বলবেন আমির

পাকিস্তানের আগে মিরাজদের চ্যালেঞ্জ জানাবেন যাঁরা

পাকিস্তানের আগে মিরাজদের চ্যালেঞ্জ জানাবেন যাঁরা

এককভাবে শীর্ষে বসুন্ধরা, তিনে আবাহনী

এককভাবে শীর্ষে বসুন্ধরা, তিনে আবাহনী

চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো মেয়েদের টি-টোয়েন্টি লিগ

চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো মেয়েদের টি-টোয়েন্টি লিগ