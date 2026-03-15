এক ম্যাচ খেলেই বাংলাদেশ দল থেকে বাদ কিউবা মিচেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ১৪: ৩৩
কিউবাকে ছাড়াই দল ঘোষণা করা হয়েছে। ছবি: ফেসবুক পেজ

ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ সামনে রেখে ২৮ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাফুফে। শুধুমাত্র ঢাকায় ক্যাম্প করা ফুটবলারদের রাখা হয়েছে স্কোয়াডে৷ তাই সেখানে নাম নেই হামজা চৌধুরীর। সরাসরি ভিয়েতনামে যোগ দেবেন তিনি।

২৮ সদস্যের স্কোয়াডে নতুন মুখ ব্রাদার্সের গোলরক্ষক ইশাক আকন্দ। দেড় বছর পর দলে ফিরেছেন বিশ্বনাথ ঘোষ। সর্বশেষ ২০২৪ সালে জাতীয় দলে খেলেছিলেন এই ডিফেন্ডার। চোটে পড়ে লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। মঞ্জুরুর রহমান মানিক ৫ বছর পর ফিরেছেন। দল থেকে বাদ পড়েছেন ইংল্যান্ড প্রবাসী মিডফিল্ডার কিউবা মিচেল। গত নভেম্বরে নেপালের বিপক্ষে ম্যাচে অভিষেক হয় তাঁর।

কাল ফুটবলারদের চেক ইনের মাধ্যমে শুরু হবে ক্যাম্প। পরের দিন থেকে বসুন্ধরা কিংসের প্র‍্যাকটিস গ্রাউন্ডে অনুশীলন সেশন শুরু করবেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।

আন্তর্জাতিক বিরতির আগে ২১ মার্চ চ্যাম্পিয়নশিপে শেষ ম্যাচ খেলবে হামজার ক্লাব লেস্টার সিটি। সেই ম্যাচ খেলেই ২২ মার্চ ভিয়েতনামে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন হামজা। দলের বাকিরা অবশ্য ভিয়েতনামের উদ্দেশে রওনা দেবে ২০ মার্চ।

হামজা না এলেও ঢাকায় ঠিকই আসছেন কানাডা প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত শোম। ক্যাম্প শুরুর আগের দিনই (১৫ মার্চ) পা রাখবেন তিনি। জায়ান আহমেদ ১৪ মার্চ ও ফাহমিদুল ইসলাম এবং তারিক কাজী আসবেন ১৬ মার্চে।

২৬ মার্চ ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। পরদিনই পা রাখবে সিঙ্গাপুরে।

৫ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ‘সি’ গ্রুপে টেবিলের তিনে আছে বাংলাদেশ। ঢাকায় সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে প্রথম লেগে হেরেছিল ২-১ গোলের ব্যবধানে। ফিরতি লেগ ৩১ মার্চ।

ঢাকা ক্যাম্পের জন্য বাংলাদেশ স্কোয়াড:

গোলকিপার: মিতুল মারমা, মো. সুজন হোসেন, মেহেদী হাসান শ্রাবণ, ইশাক আকন্দ।

ডিফেন্ডার : তারিক কাজী, রহমত মিয়া, শাকিল আহাদ তপু, মো. আব্দুল্লাহ ওমর, শাকিল হোসেন, জায়ান আহমেদ, বিশ্বনাথ ঘোষ, সাদ উদ্দিন, মঞ্জুরুর রহমান, ইসা ফয়সাল।

মিডফিল্ডার : কাজেম শাহ কিরমানি, শেখ মোরসালিন, জামাল ভূঁইয়া, সোহেল রানা, সোহেল রানা, মো. হৃদয়, শমিত শোম।

ফরোয়ার্ড : আরমান ফয়সাল আকাশ, ইমন শাহরিয়ার, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, ফাহামিদুল ইসলাম, মিরাজুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, সুমন রেজা।

