বাংলাদেশ সিরিজের আগমুহূর্তেই কেন বাবর-ফখর চোটে, পিসিবির কাছে তদন্তের দাবি

কেন নেই বাবর আজম—বাংলাদেশ-পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে তো বটেই, এমনকি সিরিজ শুরুর পরও এই প্রশ্ন উঠেছে বারবার। ওয়ানডে অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি, সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হোসেনের কাছেও এসেছে একই প্রশ্ন। পরবর্তীকালে জানা যায়, বাবর চোটে পড়েছেন।
বাংলাদেশ সিরিজ মিস করার পর বাবর পাকিস্তানের ঘরোয়া ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপও চোটে পড়ায় খেলতে পারেননি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নির্বাচক আকিব জাভেদ এই তথ্য দিয়েছেন। বাবরের পাশাপাশি চোটে পড়ায় ফখর জামানও বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে জায়গা পাননি। হঠাৎ কেন দুই তারকা ক্রিকেটার চোটে পড়লেন, সেটা তদন্ত করা উচিত বলে মনে করেন আকিব। পিসিবি নির্বাচক বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলে ফেরার পর বাবরের চোট পরীক্ষা করা হয়েছে। তার চোটের যে অবস্থা, তাতে এই সিরিজ (বাংলাদেশ সিরিজ ) তো বটেই, এমনকি ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপেও খেলতে পারত না। চোটে পড়েছে ফখরও। কীভাবে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরপরই এই দুই ক্রিকেটারের চোটের খবর প্রকাশ হলো, সেটা বোর্ডের তদন্ত করে দেখা উচিত।’
২৮ ফেব্রুয়ারি পাল্লেকেলেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬৫ রানে জিতলেই পাকিস্তান উঠে যেত সেমিফাইনালে। কিন্তু সেই ম্যাচে ৫ রানে জেতায় সুপার এইটেই থেমে যায় পাকিস্তানের পথচলা। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার এক সপ্তাহ না পেরোতেই ছয় নতুন ক্রিকেটার নিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা করে পিসিবি।
শুধু বাবর-ফখরই নন, বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার এক সপ্তাহ না পেরোতেই আরও এক ক্রিকেটারের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আকিব জাভেদ। সাম্প্রতিক এক সংবাদ সম্মেলনে পিসিবি নির্বাচক বলেন, ‘বাংলাদেশ সিরিজের দলে কয়েকজন ক্রিকেটারকে রাখা হয়নি। আর চোটে যে কেউ যেকোনো সময় পড়তে পারে। কীভাবে চোটে পড়েছে, সেটা আমি জানি না। তবে বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী, বাবর, ফখরের ফিটনেস ঠিক নেই। সালমান মির্জাও ফিট নয়।’
বিশ্বকাপের পরপরই কেন এত ক্রিকেটার চোটে পড়লেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আকিব জাভেদ। সংবাদ সম্মেলনে পিসিবি নির্বাচক বলেন, ‘বিশ্বকাপের সময় কি তাদের ফিটনেস নিয়ে কাজ করা হয়নি? পুরো ফিট না হয়েই কি বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছিল? পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠলে কি তারা ফিট থাকত—প্রশ্ন এখন এটাই। নির্বাচক হিসেবে আমাদের এই ব্যাপারগুলো জানা উচিত।’
বাবরের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বাংলাদেশ সিরিজের দলে না থাকায় মোহাম্মদ আমির, আহমেদ শেহজাদরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। শাহিন আফ্রিদির কাছে বাবরকে নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (শাহিন) জানিয়েছেন, বাবরকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। আজ সিরিজ নির্ধারণী প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে বাংলাদেশ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৬ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৮৭ রান করেছে।
