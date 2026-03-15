বাংলাদেশ সিরিজের আগমুহূর্তেই কেন বাবর-ফখর চোটে, পিসিবির কাছে তদন্তের দাবি

আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ১৫: ৩৭
চোটে পড়ায় বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে পারেননি বাবর আজম-ফখর জামান। ছবি: সংগৃহীত

কেন নেই বাবর আজম—বাংলাদেশ-পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে তো বটেই, এমনকি সিরিজ শুরুর পরও এই প্রশ্ন উঠেছে বারবার। ওয়ানডে অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি, সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হোসেনের কাছেও এসেছে একই প্রশ্ন। পরবর্তীকালে জানা যায়, বাবর চোটে পড়েছেন।

বাংলাদেশ সিরিজ মিস করার পর বাবর পাকিস্তানের ঘরোয়া ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপও চোটে পড়ায় খেলতে পারেননি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নির্বাচক আকিব জাভেদ এই তথ্য দিয়েছেন। বাবরের পাশাপাশি চোটে পড়ায় ফখর জামানও বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে জায়গা পাননি। হঠাৎ কেন দুই তারকা ক্রিকেটার চোটে পড়লেন, সেটা তদন্ত করা উচিত বলে মনে করেন আকিব। পিসিবি নির্বাচক বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলে ফেরার পর বাবরের চোট পরীক্ষা করা হয়েছে। তার চোটের যে অবস্থা, তাতে এই সিরিজ (বাংলাদেশ সিরিজ ) তো বটেই, এমনকি ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপেও খেলতে পারত না। চোটে পড়েছে ফখরও। কীভাবে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরপরই এই দুই ক্রিকেটারের চোটের খবর প্রকাশ হলো, সেটা বোর্ডের তদন্ত করে দেখা উচিত।’

২৮ ফেব্রুয়ারি পাল্লেকেলেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬৫ রানে জিতলেই পাকিস্তান উঠে যেত সেমিফাইনালে। কিন্তু সেই ম্যাচে ৫ রানে জেতায় সুপার এইটেই থেমে যায় পাকিস্তানের পথচলা। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার এক সপ্তাহ না পেরোতেই ছয় নতুন ক্রিকেটার নিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা করে পিসিবি।

শুধু বাবর-ফখরই নন, বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার এক সপ্তাহ না পেরোতেই আরও এক ক্রিকেটারের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আকিব জাভেদ। সাম্প্রতিক এক সংবাদ সম্মেলনে পিসিবি নির্বাচক বলেন, ‘বাংলাদেশ সিরিজের দলে কয়েকজন ক্রিকেটারকে রাখা হয়নি। আর চোটে যে কেউ যেকোনো সময় পড়তে পারে। কীভাবে চোটে পড়েছে, সেটা আমি জানি না। তবে বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী, বাবর, ফখরের ফিটনেস ঠিক নেই। সালমান মির্জাও ফিট নয়।’

বিশ্বকাপের পরপরই কেন এত ক্রিকেটার চোটে পড়লেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আকিব জাভেদ। সংবাদ সম্মেলনে পিসিবি নির্বাচক বলেন, ‘বিশ্বকাপের সময় কি তাদের ফিটনেস নিয়ে কাজ করা হয়নি? পুরো ফিট না হয়েই কি বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছিল? পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠলে কি তারা ফিট থাকত—প্রশ্ন এখন এটাই। নির্বাচক হিসেবে আমাদের এই ব্যাপারগুলো জানা উচিত।’

বাবরের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বাংলাদেশ সিরিজের দলে না থাকায় মোহাম্মদ আমির, আহমেদ শেহজাদরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। শাহিন আফ্রিদির কাছে বাবরকে নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (শাহিন) জানিয়েছেন, বাবরকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। আজ সিরিজ নির্ধারণী প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে বাংলাদেশ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৬ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৮৭ রান করেছে।

‘সামান্তারা বিক্রি হয়’ মন্তব্য শাহরিয়ারের, ক্ষমা চাইতে বললেন এনসিপি নেতারা

নেতানিয়াহু কোথায়, ভিডিওতে এক হাতে ৬ আঙুল দেখে ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য

হাদি হত্যা: ফয়সালদের সীমান্ত পার করা ফিলিপ সাংমার স্বীকারোক্তিতে নতুন তথ্য

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন: সময় শেষ, এখন কী হবে

এলাকার খবর
Loading...

ইরানি ড্রোন ঠেকাতে সহায়তার বিনিময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে যা চাইল ইউক্রেন

মন্ত্রণালয়ে এসে ফুলেল শুভেচ্ছা নিলেন না নবনিযুক্ত মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

১৩৩টি অধ্যাদেশ বিশেষ কমিটিতে পাঠানো হয়েছে

৯ হাজার ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ হবে: সংসদে শিক্ষামন্ত্রী

হাদি হত্যা: ফয়সালদের সীমান্ত পার করা ফিলিপ সাংমার স্বীকারোক্তিতে নতুন তথ্য

আমরা দুজনই আগুন—অভিষেকের সঙ্গে জুটি প্রসঙ্গে স্যামসন

পাকিস্তানের বিপক্ষে ১১ বছরের অপেক্ষা ফুরোল বাংলাদেশের

মেয়েদের দাপটের দিনে নিউজিল্যান্ডের ছেলেদের অসহায় আত্মসমর্পণ

