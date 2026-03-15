বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল পাকিস্তান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ১৪: ২৬
টস হেরেছে বাংলাদেশ।

সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে টস জিতেছিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। টস জিতে দুটি ম্যাচেই আগে ফিল্ডিং করেছে স্বাগতিকেরা। অবশেষ তৃতীয় ম্যাচে এসে টস জিতলেন পাকিস্তান অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি। তিনিও আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অর্থাৎ সিরিজের শেষ ম্যাচে আগে ব্যাট করবে বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা দারুণ হয়েছিল বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে ৮ উইকেটের বড় জয় তুলে নেয় স্বাগতিকেরা। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় তুলে নেয় সফরকারী দল; ১২৮ রানে। দুই দলের মধ্যকার শেষ ম্যাচটি তাই রূপ নিয়েছে অলিখিত ফাইনালে। মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটিতে একাদশে কোনো পরিবর্তন আনেনি বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচের একাদশ নিয়েই খেলতে নেমেছে মিরাজরা।

অন্যদিকে শেষ ম্যাচের একাদশে তিনটি পরিবর্তন এনেছে পাকিস্তান। চোটের কারণে একাদশে নেই হুসাইন তালাত এবং শামিল হুসাইন। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ ওয়াসিমকে। তাঁদের পরিবর্তে একাদশে নেওয়া হয়েছে আবরার আহমেদ, গাজী গৌরি এবং সাদ মাসুদকে।

দুই দলের একাদশ:

বাংলাদেশ: সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, আফিফ হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, মোস্তাফিজুর রহমান।

পাকিস্তান: সাহিবজাদা ফারহান, মাজ সাদাকাত, সাদ মাসুদ, মোহাম্মদ রিজওয়ান, সালমান আলী আগা, গাজী গৌরি, আবদুল সামাদ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, হারিস রউফ।

