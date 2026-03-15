বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল পাকিস্তান

সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে টস জিতেছিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। টস জিতে দুটি ম্যাচেই আগে ফিল্ডিং করেছে স্বাগতিকেরা। অবশেষ তৃতীয় ম্যাচে এসে টস জিতলেন পাকিস্তান অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি। তিনিও আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অর্থাৎ সিরিজের শেষ ম্যাচে আগে ব্যাট করবে বাংলাদেশ।
পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা দারুণ হয়েছিল বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে ৮ উইকেটের বড় জয় তুলে নেয় স্বাগতিকেরা। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় তুলে নেয় সফরকারী দল; ১২৮ রানে। দুই দলের মধ্যকার শেষ ম্যাচটি তাই রূপ নিয়েছে অলিখিত ফাইনালে। মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটিতে একাদশে কোনো পরিবর্তন আনেনি বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচের একাদশ নিয়েই খেলতে নেমেছে মিরাজরা।
অন্যদিকে শেষ ম্যাচের একাদশে তিনটি পরিবর্তন এনেছে পাকিস্তান। চোটের কারণে একাদশে নেই হুসাইন তালাত এবং শামিল হুসাইন। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ ওয়াসিমকে। তাঁদের পরিবর্তে একাদশে নেওয়া হয়েছে আবরার আহমেদ, গাজী গৌরি এবং সাদ মাসুদকে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, আফিফ হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, মোস্তাফিজুর রহমান।
পাকিস্তান: সাহিবজাদা ফারহান, মাজ সাদাকাত, সাদ মাসুদ, মোহাম্মদ রিজওয়ান, সালমান আলী আগা, গাজী গৌরি, আবদুল সামাদ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, হারিস রউফ।
ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ সামনে রেখে ২৮ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাফুফে। শুধুমাত্র ঢাকায় ক্যাম্প করা ফুটবলারদের রাখা হয়েছে স্কোয়াডে৷ তাই সেখানে নাম নেই হামজা চৌধুরীর। সরাসরি ভিয়েতনামে যোগ দেবেন তিনি২৭ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের কারণে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত ২০২৬ বিশ্বকাপের আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ খেলতে মেক্সিকো যাচ্ছে ইরাক ফুটবল দল। ইরাক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দলটি চলতি সপ্তাহের শেষদিকে মেক্সিকোর উদ্দেশে রওনা দেবে।১ ঘণ্টা আগে
সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘিরে নানা অনিশ্চয়তার পর অবশেষে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। তিনি জানালেন, কোনো দল বা দেশই ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার চেয়ে বড় নয়।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তান—সিরিজ জিতবে কোন দল? এই উত্তর পাওয়া যাবে আজ। সিরিজের তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচে আজ দুপুরে মাঠে নামবে দুই দল। প্রথম দুই ওয়ানডে শেষে ১-১ সমতায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান। অলিখিত ফাইনালে তাই জিততে মরিয়া উভয় দল। দুই দলের লড়াই ছাপিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বৃষ্টি।৩ ঘণ্টা আগে