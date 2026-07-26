বিশ্বকাপ হারানোর পর এই প্রথম সবার সামনে মেসি

এই তো গত রোববারের ঘটনা। নিউজার্সিতে ১৯ জুলাই ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের পর লিওনেল মেসির চোখ দিয়ে অঝোরে ঝরতে থাকে পানি। ভক্ত-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন এক আবেগঘন বার্তাও। দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর এবার জনসমক্ষে এলেন আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড।
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের দুই দিন পর আর্জেন্টিনায় ফেরেন মেসি। দলের একটি বহর এক দিন আগে দেশে ফিরলেও তিনি আলাদাভাবে দেশে ফিরেছেন। রোজারিওতে অবস্থিত নিজ বাসা ছেড়ে কোথাও এত দিন যাননি আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। অবশেষে গতকাল তিনি সবার সামনে এসেছেন। সন্ধ্যার সময় রোজারিওর কাছের শহর অরোইয়ো সেকোতে দেখা গেল মেসিকে। বল পায়ে কোনো জাদুকরী কিছু দেখাতে নয়। তিনি দেখেন লিওনেস এফসির ম্যাচ দেখতে।
আর্জেন্টিনার ‘রেডিও স্টেশন কাদেনা ৩’ মেসির মাঠে ম্যাচ দেখার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, রোজারিও স্টেডিয়ামের ব্যালকনিতে কালো রঙের একটি হুডি পরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। প্রাণভোমরা মেসিকে পেয়ে দর্শকেরা স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত। যখন তাঁর নাম ধরে স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল, আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড হাত নাড়তে থাকেন। রেডিও স্টেশনটি নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে, ‘অরোইয়ো সেকোতে এসে কাদেনা ৩-এর জন্য মেসি একটি বিশেষ শুভেচ্ছা প্রদান করেছেন। লিওনেসের ম্যাচ দেখতে তিনি মাঠে ছিলেন।’
লিওনেস এফসি মূলত মেসির পারিবারিক ক্লাব। এই ক্লাবটির সভাপতি তাঁর বড় ভাই মাতিয়াস মেসি। ক্লাবটির হোম ভেন্যু অরোইয়ো সেকোর আন্তোনিও দি জাকোমো স্টেডিয়ামেই গতকাল গেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। বর্তমানে দলটি খেলছে আর্জেন্টিনার চতুর্থ বিভাগে।
আর্জেন্টিনার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেসি এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আগামী কয়েক মাস আর্জেন্টিনার জার্সিতে খেলা চালিয়ে যাবেন। তবে এটা স্পষ্ট যে আর্জেন্টিনার জার্সিতে আরেকটি বিশ্বকাপ খেলার পরিকল্পনা তাঁর নেই। যেখানে ২০৩০ বিশ্বকাপ আসতে আসতে তাঁর বয়স হয়ে যাবে ৪৩ বছর।
আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) মেসির জন্য জাঁকজমকপূর্ণ বিদায়ী ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করছে বলে বিন স্পোর্টসের গত পরশুর এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। তাতে করে আর্জেন্টিনার ভক্ত-সমর্থকেরা সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বিদায় জানানোর সুযোগ পাচ্ছেন। যদিও সেই ম্যাচের দিনক্ষণ এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। যখন নিশ্চিতভাবে সেই ম্যাচের ব্যাপারে সব জানা যাবে, নিশ্চয়ই ভক্ত-সমর্থকেরা বিশ্বজয়ী ফুটবলারকে দেখতে টিভি সেটের সামনে অধীর আগ্রহে বসে থাকবেন। তবে অবসরের পর মেসি কী করবেন, সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।
সদ্য সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে মেসি চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও ৮ ম্যাচে ৮ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট করেন। বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টের রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার করেছেন ১২ অ্যাসিস্ট। দিয়েগো ম্যারাডোনার বিশ্বকাপে ছিল ৮ অ্যাসিস্ট। সব মিলিয়ে ফুটবল বিশ্বকাপে ২১ গোল করে দুইয়ে মেসি। এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা কিলিয়ান এমবাপ্পের গোল ২২।
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