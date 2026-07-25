Ajker Patrika
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ফুটবল

এক হাতে তিন ঘড়ি পরে ভাইরাল ভিনিসিয়ুস

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ জুলাই ২০২৬, ১৭: ৪৩
এক হাতে তিন ঘড়ি পরে ভাইরাল ভিনিসিয়ুস
ভার্জিনিয়ার সঙ্গে ব্রাজিলিয়ান তারকা। ছবি: সংগৃহীত

রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের একটি ছবি ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। তবে আলোচনার কারণ কোনো ফুটবলীয় ঘটনা নয়; বরং তাঁর হাতে একসঙ্গে পরা তিনটি বিলাসবহুল ঘড়ি।

ভিনিসিয়ুসের ছবিটি ভাইরাল হওয়ার পর সেটিকে ঘিরে নেটিজেনরা মজার এক তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। সেই সূত্রে নতুন করে আলোচনায় এসেছে ব্রাজিলিয়ান ইনফ্লুয়েন্সার ভার্জিনিয়া ফনসেকার কয়েক মাস আগের একটি বিতর্কিত মন্তব্য।

রিও ডি জেনেইরোর বিখ্যাত ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার ভাস্কর্য পরিদর্শনের সময় তোলা ছবিতে ভিনিসিয়ুসকে একই কব্জিতে তিনটি ঘড়ি পরা অবস্থায় দেখা যায়। ছবিটি প্রকাশের পর এক্সে হাসির রোল পড়ে যায়।

কমেন্টে অনেকে দাবি করেছেন, ভিনিসিয়ুস নাকি তিনটি ভিন্ন টাইম জোনের সময় দেখানোর জন্য তিনটি ঘড়ি পরেছেন, যাতে ভার্জিনিয়ার পোস্ট দেওয়ার সময় আর সময়ের হিসাব করতে না হয়। ভাইরাল হওয়া একটি পোস্টে লেখা হয়, ‘কী দারুণ! ভিনির হাতে প্রতিটি টাইম জোনের জন্য একটি করে ঘড়ি আছে, তাই ভার্জিনিয়াকে পোস্ট দেওয়ার সময় আর খুঁজতে হবে না।’

এই রসিকতার পেছনে রয়েছে চলতি বছরের এপ্রিলের একটি ঘটনা। সে সময় ভার্জিনিয়া জানিয়েছিলেন, বিদেশ সফরে গেলে স্থানীয় সময়কে ব্রাসিলিয়ার সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে সামাজিক মাধ্যমে স্টোরি পোস্ট করাই তাঁর কাছে সবচেয়ে ক্লান্তিকর কাজগুলোর একটি।

ভার্জিনিয়ার এই মন্তব্য তখন সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। যদিও কেউ কেউ মনে করেছিলেন, ব্রাজিলের অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পোস্ট প্রকাশের বিষয়টি একজন কনটেন্ট নির্মাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবু অনেকেই এটিকে অতিরঞ্জিত বলে মন্তব্য করেন।

কয়েক মাস পর ভিনিসিয়ুসের তিনটি ঘড়ি পরা ছবি প্রকাশের পর সেই বিতর্কই আবার সামনে চলে এসেছে। নেটিজেনদের মন্তব্যেও ছিল হাস্যরসের ছোঁয়া। একজন লিখেছেন, ‘ব্রাজিলিয়ানদের কল্পনার কোনো সীমা নেই।’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘নেইমারের কব্জিতে যেন অলিম্পিকের পদকজয়ীদের পোডিয়াম।’ অন্য একজন আবার রসিকতা করে লেখেন, ‘একই সময় দেখায়—এমন সব ঘড়ি বিক্রি করে দিচ্ছি।’

ভিনিসিয়ুসের হাতে থাকা তিনটি ঘড়িই সুইস বিলাসবহুল ব্র্যান্ড অডেমার পিগের রয়্যাল ওক মিনি ফ্রস্টেড গোল্ড কোয়ার্টজ সংগ্রহের। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অনেক তারকাই বর্তমানে ফ্যাশনের অংশ হিসেবে একই সঙ্গে ইয়েলো গোল্ড, হোয়াইট গোল্ড ও রোজ গোল্ড সংস্করণের একাধিক ঘড়ি পরছেন।

ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম গ্লোবোর তথ্য অনুযায়ী, প্রতিটি ঘড়ির ন্যূনতম মূল্য প্রায় ২ লাখ ৪ হাজার ব্রাজিলিয়ান রিয়াল। তবে বিলাসবহুল ঘড়ির সেকেন্ডারি বাজারে কোনো কোনো ঘড়ির দাম ১০ লাখ রিয়ালেরও বেশি হতে পারে। সে হিসেবে ভিনিসিয়ুসের হাতে থাকা তিনটি ঘড়ির সম্ভাব্য মোট মূল্য প্রায় ৩০ লাখ ব্রাজিলিয়ান রিয়ালে পৌঁছাতে পারে।

বিষয়:

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