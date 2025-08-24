Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

জয়ে ফিরল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গোলের পর বাংলাদেশের ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: বাফুফে
গোলের পর বাংলাদেশের ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: বাফুফে

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের ধারায় ফিরল বাংলাদেশ। নেপালকে হারিয়েছে ৩-০ গোলে। বাংলাদেশের হয়ে গোল তিনটি করেন থুইনুই মারমা, সুরভী আকন্দ প্রীতি ও রেয়া।

ভুটানের চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে শুরু থেকে নেপালের ওপর আধিপত্য রাখে বাংলাদেশ। ষষ্ঠ মিনিটে উম্মে কুলসুমের দুর্বল শট যায় গোলকিপার বরাবর। সপ্তম মিনিটে গোলমুখ থেকে আলপি আক্তার ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি। এক ডিফেন্ডারের পায়ে বল লেগে চলে যায় ফাঁকায় থাকা সুরভী আকন্দ প্রীতির কাছে। তাঁর শটও থাকেনি লক্ষ্যে।

১৪ মিনিটে প্রীতির প্লেসিং শটে ফিস্ট করে ফেরান বলের লাইনে থাকা নেপাল গোলরক্ষক লক্ষ্মী ওলি। ২০ মিনিটে নেপালের ইয়াম কুমারী চিপ শট নিতে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু বলের নাগাল পাননি।

৩৫ মিনিটে অনেকটা ফাঁকা পোস্ট পেয়েও প্রীতি বাইরে শট নিয়ে হতাশ করেন। এর ছয় মিনিট পর ভাঙে ম্যাচের ডেডলক।

৪১ মিনিটে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে মামনি চাকমা বক্সে আড়াআড়ি ক্রস বাড়ান। জটলার মধ্যে এক পর্যায়ে বল এসে পড়ে ফাঁকায় থাকা থুইনুই মারমার পায়ে। দৃষ্টিনন্দন শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন তিনি।

বিরতির আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেয় বাংলাদেশ। ৪৫ মিনিটে আক্রমণ ঠেকাতে পোস্ট ছেড়ে বক্সের বাইরে বেরিয়ে আসেন নেপাল গোলরক্ষক, কিন্তু পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি। ফাঁকা পোস্টে অনায়াসে বল পৌঁছে দেন প্রীতি।

দ্বিতীয়ার্ধে শুরুর দিকে অনেকটা চাপ সৃষ্টি করে নেপাল। দুবার গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল দিতে পারেনি তারা। বাংলাদেশও নিজেদের চেষ্টা চালিয়ে যায়। ৮০ মিনিটে প্রীতির শট ফিরে আসে বারে লেগে। ৮৫ মিনিটে থুইনুই মারমার দূরপাল্লার শট পোস্টে না লাগলে ব্যবধান ৩-০ হতে পারত। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আবারও প্রীতির বাধা হয়ে দাঁড়ায় পোস্ট। পরের মিনিটে ঠিকই দলের তৃতীয় গোলটি করেন রেয়া। প্রীতি পাস থেকে নেপাল গোলরক্ষককে বোকা বানান বদলি নামা এই ফুটবলার।

তিন ম্যাচে ২ জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে বাংলাদেশ। ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা ভারত ০ অবধারিত রেখেছে তাদের জয়ের ধারা। স্বাগতিক ভুটানকে আজ ৮-০ গোলে হারিয়েছে তারা। গত ম্যাচে ভারতের কাছে ২-০ গোলোজ হারে বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে আটকের দাবি বিএসএফের

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করল সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

সম্পর্কিত

উন্মোচিত হলো এশিয়া কাপের বাংলাদেশ দলের জার্সি

উন্মোচিত হলো এশিয়া কাপের বাংলাদেশ দলের জার্সি

জয়ে ফিরল বাংলাদেশ

জয়ে ফিরল বাংলাদেশ

৪০ মিটার দৌড়েই পড়ে গেলেন ইমরানুর

৪০ মিটার দৌড়েই পড়ে গেলেন ইমরানুর

‘ফতুল্লা মাঠটা দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল’

‘ফতুল্লা মাঠটা দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল’