সালাহর জন্মদিনেও বিশ্বকাপে জয় পেল না মিসর

আবহাওয়া দপ্তরের মতে, গত ৩০ বছরের মধ্যে সিয়াটলে এটিই ছিল সবচেয়ে উষ্ণ দিন। এদিন আবার মিসরের ‘রাজা’ মোহামেদ সালাহরও ৩৪তম জন্মদিন।স্মরণীয় করে রাখতে দারুণ এক অ্যাসিস্টও করলেন। কিন্তু ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে খেলে বিশ্বকাপে ৯২ বছরের দু:খ ঘোচাতে পারল না মিসর। বেলজিয়ামের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও মাঠ ছাড়ে ১–১ গোলের ড্র। তাই বিশ্বকাপে জয় অধরাই থাকল তাদের।
সিয়াটল স্টেডিয়ামে পুরো প্রথমার্ধ জুড়েই খেলা নিয়ন্ত্রণ করেছেন সালাহ। ম্যাচের ১৯ মিনিটে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ডি-বক্সের ঠিক বাইরে সালাহর চমৎকার পাস থেকে বল পান ইমাম আশুর । ডান পায়ের এক বুলেট গতির শটে পরাস্ত করেন বেলজিয়ান গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়াকে। এই গোলেই এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মিসর।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই ম্যাচে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে বেলজিয়াম। ৫৩ মিনিটে কেভিন ডি ব্রুইনার এক ফ্রি-কিক গোলপোস্টে লেগে ফিরে আসে। এর ঠিক দুই মিনিট পর ম্যাচের ভাগ্য পুরোপুরি মিসরের পক্ষে চলে যেতে পারত। সালাহর একটি জোরালো হেডার কোর্তোয়া কোনোমতে ফিরিয়ে দিলে রিবাউন্ডে ফাঁকা পোস্ট পান প্রথম গোলের নায়ক আশুর। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে তিনি বল মারেন পোস্টের অনেক বাইরে দিয়ে, যা মিসরকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করে।
খেলার ৬৬ মিনিটে মাঠে নামেন রোমেলু লুকাকু। আর মাঠে নামার ঠিক ২২ সেকেন্ডের মাথায় ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনি! থমাস মুনিয়েরের ক্রস রুখতে গিয়ে মিসরের ডিফেন্ডার ইয়াসির ইব্রাহিম বল ঠেলে দেন সতীর্থ মোহামেদ হানির গায়ে। বল হানির গায়ে লেগে নিজেদের জালে জড়িয়ে যায় এবং স্কোরলাইন দাঁড়ায় ১-১। গোলটি মোহামেদ হানির আত্মঘাতী হলেও, এর পেছনে মূল অবদান ছিল বক্সে ওত পেতে থাকা লুকাকুর উপস্থিতির।
সমতার পর শেষ দিকে দুই দলই জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ৮২ মিনিটে বেলজিয়ামের ব্র্যান্ডন মেখেলের একটি জোরালো হেডার শূন্যে লাফিয়ে অসাধারণ দক্ষতায় রক্ষা করেন মিসরের গোলরক্ষক মোস্তফা শোবের। ম্যাচের ৮৯ মিনিটে পেনাল্টির জোরালো আবেদন জানায় মিসর। ডি-বক্সের ঠিক লাইনে জিজো ফাউলের শিকার হলে মাঠের রেফারি তাতে সাড়া দেননি এবং পরবর্তীতে ভিএআর চেক করেও পেনাল্টি নাকচ করা হয়।
আমি কেঁদেছিলাম কারণ আমি আমার দাদা-দাদীর কাছে বড় হয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত আজকের এই দিনে তাঁরা এখানে নেই। কয়েক বছর আগে তাঁরা মারা গেছেন। তাঁরাই ছিলেন আমার সব, আমার জীবনের সবকিছু। আর (কেঁদেছি) আমার মায়ের কারণে। ভিসার কারণে তিনি এখানে আসতে পারেননি। ভিসার জন্য যে টাকা দিতে হয়, সেটার কারণে আমরা সময়মতো গুছিয়ে উ৪৪ মিনিট আগে
আর্জেন্টিনার জার্সিতে ২০০তম ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি। তাঁকে নিয়ে কোচ বলেন, ‘সবাই তাকে মাঠে দেখতে চায়। সবার মনে সে এই অনুভূতিটাই জাগিয়ে তোলে এবং আমার কাছে এটা সবসময় এমনই থাকবে। মাঠে তার উপস্থিতি নিয়ে আমি কোনো নেতিবাচক দিক দেখি না। সে সবসময়ই অপরিহার্য ছিল, আর এখন আরও বেশি।’১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের শুরুতেই স্পেনের মতো দলকে রুখে দিয়ে কেপ ভার্দের কোচ বুবিস্তা যেন বিশ্বফুটবলকে একটি বার্তাই দিয়ে রাখলেন, ‘আমাদের দেশের মানুষের কাছে এই ফলের অর্থ অনেক বড়। আমরা চেয়েছিলাম বিশ্ব দেখুক আমাদের দল মাঠের ফুটবলে কতটা লড়াকু; আমরাই তো ঘুরে দাঁড়ানোর এবং সহনশীলতার আসল রূপ।’২ ঘণ্টা আগে
কানসাস বিমানবন্দরে নেমেই বোঝা গেল বিশ্বকাপের শহরে পা রেখেছি। নিউইয়র্কে বিশ্বকাপের আমেজ বোঝা যতটা কঠিন, কানসাসে তা নয়। বরং মিসৌরি রাজ্যের বৃহত্তম শহরকে রঙিন করে তোলা হয়েছে বিশ্বকাপের রঙে। এই কানসাসেই ঘাঁটি গেড়েছে আর্জেন্টিনা।২ ঘণ্টা আগে